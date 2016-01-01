groupArrayResample
Description
Комбинатор
Resample
может быть применен к агрегатной функции
groupArray для
разделения диапазона указанной ключевой колонки на фиксированное количество интервалов (
N)
и построения результирующего массива, выбирая одно представительское значение
(соответствующее минимальному ключу) из точек данных, попадающих в каждый интервал.
Он создает уменьшенную выборку данных вместо того, чтобы собирать все значения.
Example Usage
Рассмотрим пример. Мы создадим таблицу, которая содержит
name,
age и
wage сотрудников и вставим в нее данные:
Теперь получим имена людей, чей возраст находится в интервалах
[30,60)
и
[60,75). Поскольку мы используем целочисленное представление для возраста, мы получаем возраста в интервалах
[30, 59] и
[60,74].
Чтобы агрегировать имена в массив, мы используем агрегатную функцию
groupArray.
Она принимает один аргумент. В нашем случае это колонка имени. Функция
groupArrayResample
должна использовать колонку возраста для агрегирования имен по возрасту. Чтобы определить
необходимые интервалы, мы передаем
30,
75,
30 в качестве аргументов в функцию
groupArrayResample: