groupArrayResample

Комбинатор Resample может быть применен к агрегатной функции groupArray для разделения диапазона указанной ключевой колонки на фиксированное количество интервалов ( N ) и построения результирующего массива, выбирая одно представительское значение (соответствующее минимальному ключу) из точек данных, попадающих в каждый интервал. Он создает уменьшенную выборку данных вместо того, чтобы собирать все значения.

Рассмотрим пример. Мы создадим таблицу, которая содержит name , age и wage сотрудников и вставим в нее данные:

Теперь получим имена людей, чей возраст находится в интервалах [30,60) и [60,75) . Поскольку мы используем целочисленное представление для возраста, мы получаем возраста в интервалах [30, 59] и [60,74] .