groupArrayDistinct
Описание
Комбинатор
groupArrayDistinct
можно применить к агрегатной функции
groupArray для создания массива
различных значений аргумента.
Пример Использования
Для этого примера мы будем использовать набор данных
hits, доступный в нашем SQL playground.
Представьте, что вы хотите узнать, для каждого уникального домена целевой страницы (
URLDomain)
на вашем сайте, какие все уникальные коды операционных систем User Agent (
OS) были зафиксированы для
посетителей, попадающих на этот домен. Это может помочь вам понять разнообразие
операционных систем, взаимодействующих с различными частями вашего сайта.