Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

groupArrayDistinct

Описание

Комбинатор groupArrayDistinct можно применить к агрегатной функции groupArray для создания массива различных значений аргумента.

Пример Использования

Для этого примера мы будем использовать набор данных hits, доступный в нашем SQL playground.

Представьте, что вы хотите узнать, для каждого уникального домена целевой страницы (URLDomain) на вашем сайте, какие все уникальные коды операционных систем User Agent (OS) были зафиксированы для посетителей, попадающих на этот домен. Это может помочь вам понять разнообразие операционных систем, взаимодействующих с различными частями вашего сайта.

Смотрите также