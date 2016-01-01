countResample

Комбинатор Resample можно применять к агрегатной функции count для подсчета значений заданной ключевой колонки в фиксированном числе интервалов ( N ).

Рассмотрим пример. Мы создадим таблицу, которая содержит name , age и wage сотрудников, и вставим в нее данные: