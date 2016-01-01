countResample
Описание
Комбинатор
Resample
можно применять к агрегатной функции
count для подсчета значений заданной ключевой колонки в фиксированном числе интервалов (
N).
Пример использования
Базовый пример
Рассмотрим пример. Мы создадим таблицу, которая содержит
name,
age и
wage сотрудников, и вставим в нее данные:
Давайте посчитаем людей, чей возраст находится в интервалах
[30,60)
и
[60,75). Поскольку мы используем целочисленное представление для возраста, мы получаем возрасты в
интервалах
[30, 59] и
[60,74]. Для этого мы применяем комбинатор
Resample
к
count