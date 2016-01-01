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countResample

Описание

Комбинатор Resample можно применять к агрегатной функции count для подсчета значений заданной ключевой колонки в фиксированном числе интервалов (N).

Пример использования

Базовый пример

Рассмотрим пример. Мы создадим таблицу, которая содержит name, age и wage сотрудников, и вставим в нее данные:

Давайте посчитаем людей, чей возраст находится в интервалах [30,60) и [60,75). Поскольку мы используем целочисленное представление для возраста, мы получаем возрасты в интервалах [30, 59] и [60,74]. Для этого мы применяем комбинатор Resample к count

См. также