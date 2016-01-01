avgState

Комбинатор State можно применить к функции avg , чтобы получить промежуточное состояние типа AggregateFunction(avg, T) , где T — это указанный тип для среднего.

В этом примере мы рассмотрим, как можно использовать тип AggregateFunction , вместе с функцией avgState , для агрегации данных о трафике сайта.

Сначала создайте исходную таблицу для данных о трафике сайта:

Создайте агрегатную таблицу, которая будет хранить средние времена отклика. Обратите внимание, что avg не может использовать тип SimpleAggregateFunction , так как он требует сложного состояния (сумму и количество). Поэтому мы используем тип AggregateFunction :

Создайте инкрементное материализованное представление, которое будет действовать как триггер вставки для новых данных и хранить промежуточные состояния в целевой таблице, определённой выше:

Вставьте некоторые начальные данные в исходную таблицу, создавая часть на диске:

Вставьте еще данных, чтобы создать вторую часть на диске:

Изучите целевую таблицу page_performance :

Обратите внимание, что колонка avg_response_time имеет тип AggregateFunction(avg, UInt32) и хранит промежуточную информацию о состоянии. Также обратите внимание, что данные строки для avg_response_time нам не полезны, и мы видим странные текстовые символы, такие как �, n, F, } . Это попытка терминала отобразить двоичные данные в текстовом формате. Причина этого в том, что типы AggregateFunction хранят своё состояние в двоичном формате, оптимизированном для эффективного хранения и вычислений, а не для читаемости человеком. Это двоичное состояние содержит всю информацию, необходимую для вычисления среднего.

Чтобы использовать это, воспользуйтесь комбинатором Merge :

Теперь мы видим правильные средние значения: