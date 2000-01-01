avgMap

Компилятор Map может быть применен к функции avg для вычисления арифметического среднего значений в Map по каждому ключу, используя агрегатную функцию avgMap .

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит коды статусов и их количества для различных временных интервалов, где каждая строка содержит Map кодов статусов и соответствующих им количеств. Мы используем avgMap для вычисления среднего значения для каждого кода статуса в каждом временном интервале.

Функция avgMap вычисляет среднее количество для каждого кода статуса в пределах каждого временного интервала. Например: