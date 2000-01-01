avgMap
Описание
Компилятор
Map может быть применен к функции
avg для вычисления арифметического среднего значений в Map по каждому ключу, используя агрегатную функцию
avgMap.
Пример использования
В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит коды статусов и их количества для различных временных интервалов, где каждая строка содержит Map кодов статусов и соответствующих им количеств. Мы используем
avgMap для вычисления среднего значения для каждого кода статуса в каждом временном интервале.
Функция
avgMap вычисляет среднее количество для каждого кода статуса в пределах каждого временного интервала. Например:
- В временном интервале '2000-01-01 00:00:00':
- Статус 'a': 15
- Статус 'b': 25
- Статус 'c': (35 + 45) / 2 = 40
- Статус 'd': 55
- Статус 'e': 65
- В временном интервале '2000-01-01 00:01:00':
- Статус 'd': 75
- Статус 'e': 85
- Статус 'f': (95 + 105) / 2 = 100
- Статус 'g': (115 + 125) / 2 = 120