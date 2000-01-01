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avgMap

Описание

Компилятор Map может быть применен к функции avg для вычисления арифметического среднего значений в Map по каждому ключу, используя агрегатную функцию avgMap.

Пример использования

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит коды статусов и их количества для различных временных интервалов, где каждая строка содержит Map кодов статусов и соответствующих им количеств. Мы используем avgMap для вычисления среднего значения для каждого кода статуса в каждом временном интервале.

Функция avgMap вычисляет среднее количество для каждого кода статуса в пределах каждого временного интервала. Например:

  • В временном интервале '2000-01-01 00:00:00':
    • Статус 'a': 15
    • Статус 'b': 25
    • Статус 'c': (35 + 45) / 2 = 40
    • Статус 'd': 55
    • Статус 'e': 65
  • В временном интервале '2000-01-01 00:01:00':
    • Статус 'd': 75
    • Статус 'e': 85
    • Статус 'f': (95 + 105) / 2 = 100
    • Статус 'g': (115 + 125) / 2 = 120

См. также