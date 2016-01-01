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avgIf

Описание

Комбинатор If может быть применён к функции avg для расчёта арифметического среднего значений для строк, где условие истинно, с использованием агрегатной функции комбинатора avgIf.

Пример использования

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит данные о продажах с флагами успешности, и будем использовать avgIf для расчёта средней суммы продаж для успешных транзакций.

Функция avgIf будет рассчитывать среднюю сумму только для строк, где is_successful = 1. В данном случае она усреднит суммы: 100.50, 200.75, 300.00 и 175.25.

См. также