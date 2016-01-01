avgIf

Комбинатор If может быть применён к функции avg для расчёта арифметического среднего значений для строк, где условие истинно, с использованием агрегатной функции комбинатора avgIf .

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит данные о продажах с флагами успешности, и будем использовать avgIf для расчёта средней суммы продаж для успешных транзакций.