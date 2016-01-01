avgIf
Описание
Комбинатор
If может быть применён к функции
avg для расчёта арифметического среднего значений для строк, где условие истинно, с использованием агрегатной функции комбинатора
avgIf.
Пример использования
В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит данные о продажах с флагами успешности, и будем использовать
avgIf для расчёта средней суммы продаж для успешных транзакций.
Функция
avgIf будет рассчитывать среднюю сумму только для строк, где
is_successful = 1. В данном случае она усреднит суммы: 100.50, 200.75, 300.00 и 175.25.