argMinIf

Комбинация If может быть применена к функции argMin для нахождения значения arg , соответствующего минимальному значению val для строк, где условие истинно, используя агрегатную функцию-комбинированную функцию argMinIf .

Функция argMinIf полезна, когда необходимо найти значение, связанное с минимальным значением в наборе данных, но только для строк, которые удовлетворяют определенному условию.

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит цены на продукты и их временные метки, и будем использовать argMinIf , чтобы найти самую низкую цену для каждого продукта, когда он на складе.

Функция argMinIf найдет цену, которая соответствует самой ранней временной метке для каждого продукта, но только учитывая строки, где in_stock = 1 . Например: