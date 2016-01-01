argMaxIf

Комбинатор If может быть применен к функции argMax для нахождения значения arg , соответствующего максимальному значению val для строк, где условие истинно, с использованием агрегатной функции комбинатора argMaxIf .

Функция argMaxIf полезна, когда необходимо найти значение, связанное с максимальным значением в наборе данных, но только для строк, удовлетворяющих определенному условию.

В этом примере мы используем выборку данных о продажах продуктов, чтобы продемонстрировать, как работает argMaxIf . Мы найдем название продукта с самой высокой ценой, но только для продуктов, которые были проданы не менее 10 раз.