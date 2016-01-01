argMaxIf
Описание
Комбинатор
If может быть применен к функции
argMax для нахождения значения
arg, соответствующего максимальному значению
val для строк, где условие истинно, с использованием агрегатной функции комбинатора
argMaxIf.
Функция
argMaxIf полезна, когда необходимо найти значение, связанное с максимальным значением в наборе данных, но только для строк, удовлетворяющих определенному условию.
Пример использования
В этом примере мы используем выборку данных о продажах продуктов, чтобы продемонстрировать, как работает
argMaxIf. Мы найдем название продукта с самой высокой ценой, но только для продуктов, которые были проданы не менее 10 раз.
Функция
argMaxIf вернет название продукта, которое имеет наивысшую цену среди всех продуктов, которые были проданы не менее 10 раз (sales_count >= 10). В этом случае она вернет 'Laptop', поскольку у него самая высокая цена (999.99) среди популярных продуктов.