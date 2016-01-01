Функция таблицы executable для UDF

Функция таблицы executable создает таблицу на основе вывода заданной вами пользовательской функции (UDF), которая определена в скрипте, выводящем строки в stdout. Исполняемый скрипт хранится в директории users_scripts и может считывать данные из любого источника. Убедитесь, что ваш сервер ClickHouse имеет все необходимые пакеты для запуска исполняемого скрипта. Например, если это Python-скрипт, убедитесь, что на сервере установлены необходимые пакеты Python.

Вы можете дополнительно включить один или несколько входных запросов, которые передают свои результаты в stdin для считывания скриптом.

примечание Ключевое преимущество между обычными функциями UDF и функцией таблицы executable и таблицей Executable заключается в том, что обычные функции UDF не могут изменять количество строк. Например, если на входе 100 строк, то результат должен вернуть 100 строк. При использовании функции таблицы executable или таблицы Executable ваш скрипт может выполнять любые преобразования данных, включая сложные агрегирования.

Функция таблицы executable требует три параметра и принимает необязательный список входных запросов:

script_name : имя файла скрипта, сохраненного в папке user_scripts (стандартная папка для настройки user_scripts_path )

: имя файла скрипта, сохраненного в папке (стандартная папка для настройки ) format : формат сгенерированной таблицы

: формат сгенерированной таблицы structure : схема таблицы сгенерированной таблицы

: схема таблицы сгенерированной таблицы input_query : необязательный запрос (или набор запросов), результаты которого передаются в скрипт через stdin

примечание Если вы собираетесь несколько раз вызывать один и тот же скрипт с одними и теми же входными запросами, рассмотрите возможность использования таблицы Executable .

Следующий скрипт на Python называется generate_random.py и сохранен в папке user_scripts . Он считывает число i и выводит i случайных строк, каждая из которых предваряется числом, разделенным знаком табуляции:

Давайте вызовем скрипт и заставим его сгенерировать 10 случайных строк:

Ответ выглядит так:

send_chunk_header - управляет тем, отправлять ли количество строк перед отправкой блока данных на обработку. Значение по умолчанию - false .

- управляет тем, отправлять ли количество строк перед отправкой блока данных на обработку. Значение по умолчанию - . pool_size — размер пула. Если указано значение 0 для pool_size , то ограничений по размеру пула нет. Значение по умолчанию - 16 .

— размер пула. Если указано значение 0 для , то ограничений по размеру пула нет. Значение по умолчанию - . max_command_execution_time — максимальное время выполнения команды исполняемого скрипта для обработки блока данных. Указывается в секундах. Значение по умолчанию - 10.

— максимальное время выполнения команды исполняемого скрипта для обработки блока данных. Указывается в секундах. Значение по умолчанию - 10. command_termination_timeout — исполняемый скрипт должен содержать основной цикл чтения-записи. После уничтожения функции таблицы канал закрывается, и исполняемому файлу дается command_termination_timeout секунд на завершение перед тем, как ClickHouse отправит сигнал SIGTERM дочернему процессу. Указывается в секундах. Значение по умолчанию - 10.

— исполняемый скрипт должен содержать основной цикл чтения-записи. После уничтожения функции таблицы канал закрывается, и исполняемому файлу дается секунд на завершение перед тем, как ClickHouse отправит сигнал SIGTERM дочернему процессу. Указывается в секундах. Значение по умолчанию - 10. command_read_timeout - тайм-аут для чтения данных из стандартного вывода команды в миллисекундах. Значение по умолчанию 10000.

- тайм-аут для чтения данных из стандартного вывода команды в миллисекундах. Значение по умолчанию 10000. command_write_timeout - тайм-аут для записи данных в стандартный ввод команды в миллисекундах. Значение по умолчанию 10000.