URL(URL, Format)

from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer



class CSVHTTPServer(BaseHTTPRequestHandler):

def do_GET(self):

self.send_response(200)

self.send_header('Content-type', 'text/csv')

self.end_headers()



self.wfile.write(bytes('Hello,1

World,2

', "utf-8"))



if __name__ == "__main__":

server_address = ('127.0.0.1', 12345)

HTTPServer(server_address, CSVHTTPServer).serve_forever()