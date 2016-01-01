ВремяСерийный Двигатель

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Двигатель таблицы, хранящий временные ряды, т.е. набор значений, связанных с отметками времени и тегами (или метками):

к сведению Это экспериментальная функция, которая может измениться в несовместимых с предыдущими версиями способах в будущих релизах. Включите использование двигателя таблицы TimeSeries с помощью настройки allow_experimental_time_series_table. Введите команду set allow_experimental_time_series_table = 1 .

Проще всего начать с настройки всего по умолчанию (разрешено создавать таблицу TimeSeries без указания списка колонок):

Затем эту таблицу можно использовать с следующими протоколами (порт должен быть назначен в конфигурации сервера):

Таблица TimeSeries не имеет собственных данных, все хранится в её целевых таблицах. Это похоже на работу материализованного представления, с разницей в том, что у материализованного представления есть одна целевая таблица, в то время как у таблицы TimeSeries три целевые таблицы, названные data, tags и metrics.

Целевые таблицы можно либо явно указать в запросе CREATE TABLE , либо движок таблицы TimeSeries может автоматически сгенерировать внутренние целевые таблицы.

Целевые таблицы следующие:

tabel содержит временные ряды, связанные с некоторым идентификатором.

Таблица data должна иметь колонки:

Имя Обязательно? Тип по умолчанию Возможные типы Описание id [x] UUID любой Идентифицирует комбинацию имен метрик и тегов timestamp [x] DateTime64(3) DateTime64(X) Временная точка value [x] Float64 Float32 или Float64 Значение, связанное с timestamp

tabel содержит идентификаторы, вычисляемые для каждой комбинации имени метрики и тегов.

Таблица tags должна иметь колонки:

Имя Обязательно? Тип по умолчанию Возможные типы Описание id [x] UUID любой (должен соответствовать типу id в таблице data) Идентификатор id идентифицирует комбинацию имени метрики и тегов. Выражение DEFAULT указывает, как вычислить такой идентификатор metric_name [x] LowCardinality(String) String или LowCardinality(String) Имя метрики <tag_value_column> [ ] String String или LowCardinality(String) или LowCardinality(Nullable(String)) Значение конкретного тега, имя тега и название соответствующей колонки указываются в настройке tags_to_columns tags [x] Map(LowCardinality(String), String) Map(String, String) или Map(LowCardinality(String), String) или Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String)) Карта тегов, исключая тег __name__ , содержащий имя метрики и исключая теги с именами, перечисленными в настройке tags_to_columns all_tags [ ] Map(String, String) Map(String, String) или Map(LowCardinality(String), String) или Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String)) Эфемерная колонка, каждая строка - это карта всех тегов, исключая только тег __name__ , содержащий имя метрики. Единственная цель этой колонки - использоваться при вычислении id min_time [ ] Nullable(DateTime64(3)) DateTime64(X) или Nullable(DateTime64(X)) Минимальная отметка времени временных рядов с этим id . Колонка создаётся, если store_min_time_and_max_time равно true max_time [ ] Nullable(DateTime64(3)) DateTime64(X) или Nullable(DateTime64(X)) Максимальная отметка времени временных рядов с этим id . Колонка создаётся, если store_min_time_and_max_time равно true

tabel содержит некоторую информацию о собираемых метриках, типах этих метрик и их описаниях.

Таблица metrics должна иметь колонки:

Имя Обязательно? Тип по умолчанию Возможные типы Описание metric_family_name [x] String String или LowCardinality(String) Имя семейства метрик type [x] String String или LowCardinality(String) Тип семейства метрик, один из "counter", "gauge", "summary", "stateset", "histogram", "gaugehistogram" unit [x] String String или LowCardinality(String) Единица измерения в метрике help [x] String String или LowCardinality(String) Описание метрики

Любая строка, вставленная в таблицу TimeSeries , будет фактически храниться в этих трёх целевых таблицах. Таблица TimeSeries содержит все эти колонки из таблиц data, tags, metrics.

Существует несколько способов создать таблицу с движком таблицы TimeSeries . Самое простое выражение

фактически создаст следующую таблицу (вы можете это увидеть, выполнив SHOW CREATE TABLE my_table ):

Таким образом, колонки были сгенерированы автоматически, также в этом выражении есть три внутренних UUID - по одному для каждой внутренней целевой таблицы, которая была создана. (Внутренние UUID обычно не отображаются, пока не установлено show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil параметр.)

Внутренние целевые таблицы имеют такие имена, как .inner_id.data.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx , .inner_id.tags.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx , .inner_id.metrics.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx и каждая целевая таблица имеет колонки, которые являются подмножеством колонок основной таблицы TimeSeries :

Вы можете настроить типы почти любой колонки внутренних целевых таблиц, указывая их явно при определении основной таблицы. Например,

сделает так, что внутренняя таблица data будет хранить временную метку в микросекундах вместо миллисекунд:

Колонка id содержит идентификаторы, каждый идентификатор вычисляется для комбинации имени метрики и тегов. Выражение DEFAULT для колонки id - это выражение, которое будет использоваться для вычисления таких идентификаторов. Как тип колонки id , так и это выражение можно настроить, указав их явно:

Существуют две колонки, содержащие карты тегов - tags и all_tags . В этом примере они означают одно и то же, однако они могут отличаться, если используется настройка tags_to_columns . Эта настройка позволяет указать, что конкретный тег должен храниться в отдельной колонке, вместо хранения в карте внутри колонки tags :

Это выражение добавит колонки

в определение как my_table , так и её цели внутренней таблицы tags. В этом случае колонка tags не будет содержать теги instance и job , но колонка all_tags будет содержать их. Колонка all_tags эфемерна и её единственная цель - использоваться в выражении DEFAULT для колонки id .

Типы колонок могут быть настроены, указав их явно:

По умолчанию внутренние целевые таблицы используют следующие движки таблиц:

таблица data использует MergeTree;

таблица tags использует AggregatingMergeTree, потому что одни и те же данные часто вставляются несколько раз в эту таблицу, поэтому нам нужен способ для удаления дубликатов, а также это необходимо сделать агрегацию для колонок min_time и max_time ;

и ; таблица metrics использует ReplacingMergeTree, потому что одни и те же данные часто вставляются несколько раз в эту таблицу, поэтому нам нужен способ для удаления дубликатов.

Другие движки таблиц также могут быть использованы для внутренних целевых таблиц, если это указано таким образом:

Возможно сделать так, чтобы таблица TimeSeries использовала вручную созданную таблицу:

Вот список настроек, которые можно указать при определении таблицы TimeSeries :

Имя Тип По умолчанию Описание tags_to_columns Map Карта, указывающая, какие теги должны быть помещены в отдельные колонки в таблице tags. Синтаксис: {'tag1': 'column1', 'tag2' : column2, ...} use_all_tags_column_to_generate_id Bool true При генерации выражения для вычисления идентификатора временного ряда этот флаг позволяет использовать колонку all_tags в этом расчёте store_min_time_and_max_time Bool true Если установить в true, таблица будет хранить min_time и max_time для каждого временного ряда aggregate_min_time_and_max_time Bool true При создании внутренней целевой таблицы tags этот флаг позволяет использовать SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime64(3))) вместо просто Nullable(DateTime64(3)) в качестве типа колонки min_time , и так же для колонки max_time filter_by_min_time_and_max_time Bool true Если установить в true, таблица будет использовать колонки min_time и max_time для фильтрации временных рядов

Функции