On this page

Set

Представляет собой множество, постоянно находящееся в оперативке. Предназначено для использования в правой части оператора IN (смотрите раздел «Операторы IN»).

В таблицу можно вставлять данные INSERT-ом - будут добавлены новые элементы в множество, с игнорированием дубликатов. Но из таблицы нельзя, непосредственно, делать SELECT. Единственная возможность чтения - использование в правой части оператора IN.

Данные постоянно находятся в оперативке. При INSERT-е, в директорию таблицы на диске, также пишутся блоки вставленных данных. При запуске сервера, эти данные считываются в оперативку. То есть, после перезапуска, данные остаются на месте.

При грубом перезапуске сервера, блок данных на диске может быть потерян или повреждён. В последнем случае, может потребоваться вручную удалить файл с повреждёнными данными.

При создании таблицы, применяются следующие параметры: