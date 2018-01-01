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Merge

Движок Merge (не путайте с движком MergeTree) не хранит данные самостоятельно, а позволяет читать одновременно из произвольного количества других таблиц. Чтение автоматически распараллеливается. Запись в таблицу не поддерживается. При чтении будут использованы индексы тех таблиц, из которых реально идёт чтение, если они существуют.

Создание таблицы

    CREATE TABLE ... Engine=Merge(db_name, tables_regexp)

Параметры движка

  • db_name — Возможные варианты:

    • имя БД,
    • выражение, возвращающее строку с именем БД, например, currentDatabase(),
    • REGEXP(expression), где expression — регулярное выражение для отбора БД.

  • tables_regexp — регулярное выражение для имен таблиц в указанной БД или нескольких БД.

Использование

Регулярные выражения — re2 (поддерживает подмножество PCRE), регистрозависимые. Смотрите замечание об экранировании в регулярных выражениях в разделе «match».

При выборе таблиц для чтения сама Merge-таблица не будет выбрана, даже если попадает под регулярное выражение, чтобы не возникло циклов. Впрочем, вы можете создать две Merge-таблицы, которые будут пытаться бесконечно читать данные друг друга, но делать этого не рекомендуется.

Типичный способ использования движка Merge — работа с большим количеством таблиц типа TinyLog как с одной.

Пример 1

Пусть есть две БД ABC_corporate_site и ABC_store. Таблица all_visitors будет содержать ID из таблиц visitors в обеих БД. 

CREATE TABLE all_visitors (id UInt32) ENGINE=Merge(REGEXP('ABC_*'), 'visitors');

Пример 2

Пусть есть старая таблица WatchLog_old. Необходимо изменить партиционирование без перемещения данных в новую таблицу WatchLog_new. При этом в выборке должны участвовать данные обеих таблиц.

CREATE TABLE WatchLog_old(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)
        ENGINE=MergeTree(date, (UserId, EventType), 8192);
INSERT INTO WatchLog_old VALUES ('2018-01-01', 1, 'hit', 3);

CREATE TABLE WatchLog_new(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)
        ENGINE=MergeTree PARTITION BY date ORDER BY (UserId, EventType) SETTINGS index_granularity=8192;
INSERT INTO WatchLog_new VALUES ('2018-01-02', 2, 'hit', 3);

CREATE TABLE WatchLog as WatchLog_old ENGINE=Merge(currentDatabase(), '^WatchLog');

SELECT * FROM WatchLog;
┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐
│ 2018-01-01 │      1 │ hit       │   3 │
└────────────┴────────┴───────────┴─────┘
┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐
│ 2018-01-02 │      2 │ hit       │   3 │
└────────────┴────────┴───────────┴─────┘

Виртуальные столбцы

  • _table — содержит имя таблицы, из которой данные были прочитаны. Тип — String.

    В секции `WHERE/PREWHERE` можно установить константное условие на столбец `_table` (например, `WHERE _table='xyz'`). В этом случае операции чтения выполняются только для тех таблиц, для которых выполняется условие на значение `_table`, таким образом, столбец `_table` работает как индекс.

См. также