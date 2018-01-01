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Merge

Движок Merge (не путайте с движком MergeTree ) не хранит данные самостоятельно, а позволяет читать одновременно из произвольного количества других таблиц. Чтение автоматически распараллеливается. Запись в таблицу не поддерживается. При чтении будут использованы индексы тех таблиц, из которых реально идёт чтение, если они существуют.

CREATE TABLE . . . Engine = Merge ( db_name , tables_regexp )



Параметры движка

db_name — Возможные варианты: имя БД, выражение, возвращающее строку с именем БД, например, currentDatabase() , REGEXP(expression) , где expression — регулярное выражение для отбора БД.

tables_regexp — регулярное выражение для имен таблиц в указанной БД или нескольких БД.

Регулярные выражения — re2 (поддерживает подмножество PCRE), регистрозависимые. Смотрите замечание об экранировании в регулярных выражениях в разделе «match».

При выборе таблиц для чтения сама Merge -таблица не будет выбрана, даже если попадает под регулярное выражение, чтобы не возникло циклов. Впрочем, вы можете создать две Merge -таблицы, которые будут пытаться бесконечно читать данные друг друга, но делать этого не рекомендуется.

Типичный способ использования движка Merge — работа с большим количеством таблиц типа TinyLog как с одной.

Пример 1

Пусть есть две БД ABC_corporate_site и ABC_store . Таблица all_visitors будет содержать ID из таблиц visitors в обеих БД.

CREATE TABLE all_visitors ( id UInt32 ) ENGINE = Merge ( REGEXP ( 'ABC_*' ) , 'visitors' ) ;



Пример 2

Пусть есть старая таблица WatchLog_old . Необходимо изменить партиционирование без перемещения данных в новую таблицу WatchLog_new . При этом в выборке должны участвовать данные обеих таблиц.

CREATE TABLE WatchLog_old ( date Date , UserId Int64 , EventType String , Cnt UInt64 )

ENGINE = MergeTree ( date , ( UserId , EventType ) , 8192 ) ;

INSERT INTO WatchLog_old VALUES ( '2018-01-01' , 1 , 'hit' , 3 ) ;



CREATE TABLE WatchLog_new ( date Date , UserId Int64 , EventType String , Cnt UInt64 )

ENGINE = MergeTree PARTITION BY date ORDER BY ( UserId , EventType ) SETTINGS index_granularity = 8192 ;

INSERT INTO WatchLog_new VALUES ( '2018-01-02' , 2 , 'hit' , 3 ) ;



CREATE TABLE WatchLog as WatchLog_old ENGINE = Merge ( currentDatabase ( ) , '^WatchLog' ) ;



SELECT * FROM WatchLog ;



┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐

│ 2018-01-01 │ 1 │ hit │ 3 │

└────────────┴────────┴───────────┴─────┘

┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐

│ 2018-01-02 │ 2 │ hit │ 3 │

└────────────┴────────┴───────────┴─────┘



_table — содержит имя таблицы, из которой данные были прочитаны. Тип — String. В секции `WHERE/PREWHERE` можно установить константное условие на столбец `_table` (например, `WHERE _table='xyz'`). В этом случае операции чтения выполняются только для тех таблиц, для которых выполняется условие на значение `_table`, таким образом, столбец `_table` работает как индекс.



См. также