Merge
Движок
Merge (не путайте с движком
MergeTree) не хранит данные самостоятельно, а позволяет читать одновременно из произвольного количества других таблиц.
Чтение автоматически распараллеливается. Запись в таблицу не поддерживается. При чтении будут использованы индексы тех таблиц, из которых реально идёт чтение, если они существуют.
Создание таблицы
CREATE TABLE ... Engine=Merge(db_name, tables_regexp)
Параметры движка
db_name— Возможные варианты:
- имя БД,
- выражение, возвращающее строку с именем БД, например,
currentDatabase(),
REGEXP(expression), где
expression— регулярное выражение для отбора БД.
tables_regexp— регулярное выражение для имен таблиц в указанной БД или нескольких БД.
Использование
Регулярные выражения — re2 (поддерживает подмножество PCRE), регистрозависимые. Смотрите замечание об экранировании в регулярных выражениях в разделе «match».
При выборе таблиц для чтения сама
Merge-таблица не будет выбрана, даже если попадает под регулярное выражение, чтобы не возникло циклов.
Впрочем, вы можете создать две
Merge-таблицы, которые будут пытаться бесконечно читать данные друг друга, но делать этого не рекомендуется.
Типичный способ использования движка
Merge — работа с большим количеством таблиц типа
TinyLog как с одной.
Пример 1
Пусть есть две БД
ABC_corporate_site и
ABC_store. Таблица
all_visitors будет содержать ID из таблиц
visitors в обеих БД.
CREATE TABLE all_visitors (id UInt32) ENGINE=Merge(REGEXP('ABC_*'), 'visitors');
Пример 2
Пусть есть старая таблица
WatchLog_old. Необходимо изменить партиционирование без перемещения данных в новую таблицу
WatchLog_new. При этом в выборке должны участвовать данные обеих таблиц.
CREATE TABLE WatchLog_old(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)
ENGINE=MergeTree(date, (UserId, EventType), 8192);
INSERT INTO WatchLog_old VALUES ('2018-01-01', 1, 'hit', 3);
CREATE TABLE WatchLog_new(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)
ENGINE=MergeTree PARTITION BY date ORDER BY (UserId, EventType) SETTINGS index_granularity=8192;
INSERT INTO WatchLog_new VALUES ('2018-01-02', 2, 'hit', 3);
CREATE TABLE WatchLog as WatchLog_old ENGINE=Merge(currentDatabase(), '^WatchLog');
SELECT * FROM WatchLog;
┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐
│ 2018-01-01 │ 1 │ hit │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────┴─────┘
┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐
│ 2018-01-02 │ 2 │ hit │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────┴─────┘
Виртуальные столбцы
_table— содержит имя таблицы, из которой данные были прочитаны. Тип — String.
В секции `WHERE/PREWHERE` можно установить константное условие на столбец `_table` (например, `WHERE _table='xyz'`). В этом случае операции чтения выполняются только для тех таблиц, для которых выполняется условие на значение `_table`, таким образом, столбец `_table` работает как индекс.
См. также
- Виртуальные столбцы
- Табличная функция merge