Memory

Хранит данные в оперативке, в несжатом виде. Данные хранятся именно в таком виде, в каком они получаются при чтении. То есть, само чтение из этой таблицы полностью бесплатно. Конкурентный доступ к данным синхронизируется. Блокировки короткие: чтения и записи не блокируют друг друга. Индексы не поддерживаются. Чтение распараллеливается. За счёт отсутствия чтения с диска, разжатия и десериализации данных удаётся достичь максимальной производительности (выше 10 ГБ/сек.) на простых запросах. (Стоит заметить, что во многих случаях, производительность движка MergeTree, почти такая же высокая.) При перезапуске сервера данные из таблицы исчезают и таблица становится пустой. Обычно, использование этого движка таблиц является неоправданным. Тем не менее, он может использоваться для тестов, а также в задачах, где важно достичь максимальной скорости на не очень большом количестве строк (примерно до 100 000 000).