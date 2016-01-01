KeeperMap

Этот движок позволяет использовать кластер Keeper/ZooKeeper в качестве консистентного хранилища ключ-значение с линейно согласованными записями и последовательно согласованными чтениями.

Чтобы включить хранилище KeeperMap, вам необходимо определить путь ZooKeeper, по которому будут храниться таблицы, используя конфигурацию <keeper_map_path_prefix> .

Например:

где путь может быть любым другим действительным путем ZooKeeper.

Параметры движка:

root_path - путь ZooKeeper, по которому будет храниться table_name .

Этот путь не должен содержать префикс, определенный конфигурацией <keeper_map_path_prefix> , так как префикс будет автоматически добавлен к root_path .

Дополнительно поддерживается формат auxiliary_zookeeper_cluster_name:/some/path , где auxiliary_zookeeper_cluster — это кластер ZooKeeper, определенный внутри конфигурации <auxiliary_zookeepers> .

По умолчанию используется кластер ZooKeeper, определенный в конфигурации <zookeeper> .

- путь ZooKeeper, по которому будет храниться . Этот путь не должен содержать префикс, определенный конфигурацией , так как префикс будет автоматически добавлен к . Дополнительно поддерживается формат , где — это кластер ZooKeeper, определенный внутри конфигурации . По умолчанию используется кластер ZooKeeper, определенный в конфигурации . keys_limit - количество ключей, разрешенных внутри таблицы.

Этот лимит является мягким и возможно, что больше ключей окажется в таблице в некоторых крайних случаях.

- количество ключей, разрешенных внутри таблицы. Этот лимит является мягким и возможно, что больше ключей окажется в таблице в некоторых крайних случаях. primary_key_name – любое имя колонки в списке колонок.

– любое имя колонки в списке колонок. primary key должен быть указан и поддерживает только одну колонку в первичном ключе. Первичный ключ будет сериализован в двоичном виде как имя узла внутри ZooKeeper.

должен быть указан и поддерживает только одну колонку в первичном ключе. Первичный ключ будет сериализован в двоичном виде как внутри ZooKeeper. Колонки, кроме первичного ключа, будут сериализованы в двоичном виде в соответствующем порядке и храниться как значение результирующего узла, определяемого сериализованным ключом.

Запросы с фильтрацией по ключу equals или in будут оптимизированы для поиска нескольких ключей из Keeper , в противном случае все значения будут извлечены.

Пример:

с

Каждое значение, которое представляет собой двоичную сериализацию (v1, v2, v3) , будет храниться внутри /keeper_map_tables/keeper_map_table/data/serialized_key в Keeper .

Кроме того, количество ключей будет иметь мягкий лимит в 4 для количества ключей.

Если несколько таблиц создаются по одному и тому же пути ZooKeeper, значения сохраняются, пока существует хотя бы одна таблица, использующая его.

Как результат, возможно использовать клаузу ON CLUSTER при создании таблицы и совместно использовать данные между несколькими экземплярами ClickHouse.

Конечно, возможно вручную запустить CREATE TABLE с тем же путем на независимых экземплярах ClickHouse, чтобы достичь того же эффекта совместного использования данных.

Когда новые строки вставляются в KeeperMap , если ключ не существует, создается новая запись для ключа.

Если ключ существует, и настройки keeper_map_strict_mode установлены на true , возникает исключение, в противном случае значение для ключа перезаписывается.

Пример:

Строки могут быть удалены с помощью запроса DELETE или TRUNCATE .

Если ключ существует, и настройки keeper_map_strict_mode установлены на true , извлечение и удаление данных будет успешно выполнено только в том случае, если это может быть выполнено атомарно.