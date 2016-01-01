KeeperMap
Этот движок позволяет использовать кластер Keeper/ZooKeeper в качестве консистентного хранилища ключ-значение с линейно согласованными записями и последовательно согласованными чтениями.
Чтобы включить хранилище KeeperMap, вам необходимо определить путь ZooKeeper, по которому будут храниться таблицы, используя конфигурацию
<keeper_map_path_prefix>.
Например:
где путь может быть любым другим действительным путем ZooKeeper.
Создание таблицы
Параметры движка:
root_path- путь ZooKeeper, по которому будет храниться
table_name.
Этот путь не должен содержать префикс, определенный конфигурацией
<keeper_map_path_prefix>, так как префикс будет автоматически добавлен к
root_path.
Дополнительно поддерживается формат
auxiliary_zookeeper_cluster_name:/some/path, где
auxiliary_zookeeper_cluster— это кластер ZooKeeper, определенный внутри конфигурации
<auxiliary_zookeepers>.
По умолчанию используется кластер ZooKeeper, определенный в конфигурации
<zookeeper>.
keys_limit- количество ключей, разрешенных внутри таблицы.
Этот лимит является мягким и возможно, что больше ключей окажется в таблице в некоторых крайних случаях.
primary_key_name– любое имя колонки в списке колонок.
primary keyдолжен быть указан и поддерживает только одну колонку в первичном ключе. Первичный ключ будет сериализован в двоичном виде как
имя узлавнутри ZooKeeper.
- Колонки, кроме первичного ключа, будут сериализованы в двоичном виде в соответствующем порядке и храниться как значение результирующего узла, определяемого сериализованным ключом.
- Запросы с фильтрацией по ключу
equalsили
inбудут оптимизированы для поиска нескольких ключей из
Keeper, в противном случае все значения будут извлечены.
Пример:
с
Каждое значение, которое представляет собой двоичную сериализацию
(v1, v2, v3), будет храниться внутри
/keeper_map_tables/keeper_map_table/data/serialized_key в
Keeper.
Кроме того, количество ключей будет иметь мягкий лимит в 4 для количества ключей.
Если несколько таблиц создаются по одному и тому же пути ZooKeeper, значения сохраняются, пока существует хотя бы одна таблица, использующая его.
Как результат, возможно использовать клаузу
ON CLUSTER при создании таблицы и совместно использовать данные между несколькими экземплярами ClickHouse.
Конечно, возможно вручную запустить
CREATE TABLE с тем же путем на независимых экземплярах ClickHouse, чтобы достичь того же эффекта совместного использования данных.
Поддерживаемые операции
Вставки
Когда новые строки вставляются в
KeeperMap, если ключ не существует, создается новая запись для ключа.
Если ключ существует, и настройки
keeper_map_strict_mode установлены на
true, возникает исключение, в противном случае значение для ключа перезаписывается.
Пример:
Удаления
Строки могут быть удалены с помощью запроса
DELETE или
TRUNCATE.
Если ключ существует, и настройки
keeper_map_strict_mode установлены на
true, извлечение и удаление данных будет успешно выполнено только в том случае, если это может быть выполнено атомарно.
Обновления
Значения могут быть обновлены с помощью запроса
ALTER TABLE. Первичный ключ не может быть обновлен.
Если настройки
keeper_map_strict_mode установлены на
true, извлечение и обновление данных будет успешно выполнено только если это выполняется атомарно.