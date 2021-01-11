Join
Подготовленная структура данных для использования в операциях JOIN.
Создание таблицы
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [TTL expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2] [TTL expr2],
) ENGINE = Join(join_strictness, join_type, k1[, k2, ...])
Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.
Параметры движка
join_strictness– строгость JOIN.
join_type– тип JOIN.
k1[, k2, ...]– ключевые столбцы секции
USINGс которыми выполняется операция
JOIN.
Вводите параметры
join_strictness и
join_type без кавычек, например,
Join(ANY, LEFT, col1). Они должны быть такими же как и в той операции
JOIN, в которой таблица будет использоваться. Если параметры не совпадают, ClickHouse не генерирует исключение и может возвращать неверные данные.
Особенности и рекомендации
Хранение данных
Данные таблиц
Join всегда находятся в оперативной памяти. При вставке строк в таблицу ClickHouse записывает блоки данных в каталог на диске, чтобы их можно было восстановить при перезапуске сервера.
При аварийном перезапуске сервера блок данных на диске может быть потерян или повреждён. В последнем случае может потребоваться вручную удалить файл с повреждёнными данными.
Выборка и добавление данных
Для добавления данных в таблицы с движком
Join используйте запрос
INSERT. Если таблица создавалась со строгостью
ANY, то данные с повторяющимися ключами игнорируются. Если задавалась строгость
ALL, то добавляются все строки.
Основные применения
Join таблиц:
- Использование в правой части секции
JOIN.
- Извлечение данных из таблицы таким же образом как из словаря с помощью функции joinGet.
Удаление данных
Запросы
ALTER DELETE для таблиц с движком
Join выполняются как мутации. При выполнении мутации
DELETE считываются отфильтрованные данные и перезаписываются в оперативную память и на диск.
Ограничения и настройки
При создании таблицы применяются следующие настройки:
Таблицы с движком
Join нельзя использовать в операциях
GLOBAL JOIN.
Движок
Join позволяет использовать настройку join_use_nulls в запросе
CREATE TABLE. Необходимо использовать одно и то же значение параметра
join_use_nulls в запросах
CRATE TABLE и
SELECT.
Примеры использования
Создание левой таблицы:
CREATE TABLE id_val(`id` UInt32, `val` UInt32) ENGINE = TinyLog;
INSERT INTO id_val VALUES (1,11)(2,12)(3,13);
Создание правой таблицы с движком
Join:
CREATE TABLE id_val_join(`id` UInt32, `val` UInt8) ENGINE = Join(ANY, LEFT, id);
INSERT INTO id_val_join VALUES (1,21)(1,22)(3,23);
Объединение таблиц:
SELECT * FROM id_val ANY LEFT JOIN id_val_join USING (id);
┌─id─┬─val─┬─id_val_join.val─┐
│ 1 │ 11 │ 21 │
│ 2 │ 12 │ 0 │
│ 3 │ 13 │ 23 │
└────┴─────┴─────────────────┘
В качестве альтернативы, можно извлечь данные из таблицы
Join, указав значение ключа объединения:
SELECT joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1));
┌─joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1))─┐
│ 21 │
└────────────────────────────────────────────┘
Удаление данных из таблицы
Join:
ALTER TABLE id_val_join DELETE WHERE id = 3;
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 21 │
└────┴─────┘