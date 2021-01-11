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Join

Подготовленная структура данных для использования в операциях JOIN.

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] [ TTL expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] [ TTL expr2 ] ,

) ENGINE = Join ( join_strictness , join_type , k1 [ , k2 , . . . ] )



Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.

Параметры движка

join_strictness – строгость JOIN.

– строгость JOIN. join_type – тип JOIN.

– тип JOIN. k1[, k2, ...] – ключевые столбцы секции USING с которыми выполняется операция JOIN .

Вводите параметры join_strictness и join_type без кавычек, например, Join(ANY, LEFT, col1) . Они должны быть такими же как и в той операции JOIN , в которой таблица будет использоваться. Если параметры не совпадают, ClickHouse не генерирует исключение и может возвращать неверные данные.

Данные таблиц Join всегда находятся в оперативной памяти. При вставке строк в таблицу ClickHouse записывает блоки данных в каталог на диске, чтобы их можно было восстановить при перезапуске сервера.

При аварийном перезапуске сервера блок данных на диске может быть потерян или повреждён. В последнем случае может потребоваться вручную удалить файл с повреждёнными данными.

Для добавления данных в таблицы с движком Join используйте запрос INSERT . Если таблица создавалась со строгостью ANY , то данные с повторяющимися ключами игнорируются. Если задавалась строгость ALL , то добавляются все строки.

Основные применения Join таблиц:

Использование в правой части секции JOIN .

. Извлечение данных из таблицы таким же образом как из словаря с помощью функции joinGet.

Запросы ALTER DELETE для таблиц с движком Join выполняются как мутации. При выполнении мутации DELETE считываются отфильтрованные данные и перезаписываются в оперативную память и на диск.

При создании таблицы применяются следующие настройки:

Таблицы с движком Join нельзя использовать в операциях GLOBAL JOIN .

Движок Join позволяет использовать настройку join_use_nulls в запросе CREATE TABLE . Необходимо использовать одно и то же значение параметра join_use_nulls в запросах CRATE TABLE и SELECT .

Создание левой таблицы:

CREATE TABLE id_val ( ` id ` UInt32 , ` val ` UInt32 ) ENGINE = TinyLog ;



INSERT INTO id_val VALUES ( 1 , 11 ) ( 2 , 12 ) ( 3 , 13 ) ;



Создание правой таблицы с движком Join :

CREATE TABLE id_val_join ( ` id ` UInt32 , ` val ` UInt8 ) ENGINE = Join ( ANY , LEFT , id ) ;



INSERT INTO id_val_join VALUES ( 1 , 21 ) ( 1 , 22 ) ( 3 , 23 ) ;



Объединение таблиц:

SELECT * FROM id_val ANY LEFT JOIN id_val_join USING ( id ) ;



┌─id─┬─val─┬─id_val_join.val─┐

│ 1 │ 11 │ 21 │

│ 2 │ 12 │ 0 │

│ 3 │ 13 │ 23 │

└────┴─────┴─────────────────┘



В качестве альтернативы, можно извлечь данные из таблицы Join , указав значение ключа объединения:

SELECT joinGet ( 'id_val_join' , 'val' , toUInt32 ( 1 ) ) ;



┌─joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1))─┐

│ 21 │

└────────────────────────────────────────────┘



Удаление данных из таблицы Join :

ALTER TABLE id_val_join DELETE WHERE id = 3 ;

