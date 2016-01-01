Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Движок FileLog

Этот движок позволяет обрабатывать файлы журналов приложений в виде потока записей.

FileLog позволяет вам:

  • Подписаться на файлы журналов.
  • Обрабатывать новые записи по мере их добавления в подписанные файлы журналов.

Создание таблицы

Аргументы движка:

  • path_to_logs – Путь к файлам журналов для подписки. Это может быть путь к директории с файлами журналов или к одному файлу журнала. Обратите внимание, что ClickHouse допускает только пути внутри директории user_files.
  • format_name - Формат записи. Обратите внимание, что FileLog обрабатывает каждую строку в файле как отдельную запись, и не все форматы данных подходят для этого.

Необязательные параметры:

  • poll_timeout_ms - Тайм-аут для одного опроса из файла журнала. По умолчанию: stream_poll_timeout_ms.
  • poll_max_batch_size — Максимальное количество записей, которые будут опрошены за один опрос. По умолчанию: max_block_size.
  • max_block_size — Максимальный размер пакета (в записях) для опроса. По умолчанию: max_insert_block_size.
  • max_threads - Максимальное количество потоков для разбора файлов, по умолчанию 0, что означает, что число будет max(1, physical_cpu_cores / 4).
  • poll_directory_watch_events_backoff_init - Начальное значение задержки для потока наблюдения за директорией. По умолчанию: 500.
  • poll_directory_watch_events_backoff_max - Максимальное значение задержки для потока наблюдения за директорией. По умолчанию: 32000.
  • poll_directory_watch_events_backoff_factor - Скорость уменьшения задержки, по умолчанию экспоненциальная. По умолчанию: 2.
  • handle_error_mode — Как обрабатывать ошибки для движка FileLog. Возможные значения: default (исключение будет вызвано, если не удастся разобрать сообщение), stream (сообщение исключения и сырое сообщение будут сохранены в виртуальных колонках _error и _raw_message).

Описание

Доставленные записи отслеживаются автоматически, так что каждая запись в файле журнала учитывается только один раз.

SELECT не особенно полезен для чтения записей (за исключением отладки), потому что каждая запись может быть прочитана только один раз. Более практично создать потоки в реальном времени, используя материализованные представления. Для этого:

  1. Используйте движок для создания таблицы FileLog и рассматривайте её как поток данных.
  2. Создайте таблицу с желаемой структурой.
  3. Создайте материализованное представление, которое преобразует данные из движка и помещает их в ранее созданную таблицу.

Когда MATERIALIZED VIEW присоединяется к движку, оно начинает собирать данные в фоновом режиме. Это позволяет вам постоянно получать записи из файлов журналов и преобразовывать их в нужный формат с помощью SELECT. Одна таблица FileLog может иметь столько материализованных представлений, сколько вы хотите, они не читают данные из таблицы напрямую, а получают новые записи (пакетами), таким образом вы можете записывать в несколько таблиц с различным уровнем детализации (с группировкой - агрегированием и без).

Пример:

Чтобы остановить получение потоковых данных или изменить логику преобразования, отсоедините материализованное представление:

Если вы хотите изменить целевую таблицу, используя ALTER, мы рекомендуем отключить материализованное представление, чтобы избежать несоответствий между целевой таблицей и данными из представления.

Виртуальные колонки

  • _filename - Имя файла журнала. Тип данных: LowCardinality(String).
  • _offset - Смещение в файле журнала. Тип данных: UInt64.

Дополнительные виртуальные колонки при handle_error_mode='stream':

  • _raw_record - Сырая запись, которую не удалось успешно разобрать. Тип данных: Nullable(String).
  • _error - Сообщение об исключении, произошедшее во время неудачного разбора. Тип данных: Nullable(String).

Примечание: виртуальные колонки _raw_record и _error заполняются только в случае исключения во время разбора, они всегда равны NULL, когда сообщение было успешно разобрано.