Движок FileLog

Этот движок позволяет обрабатывать файлы журналов приложений в виде потока записей.

FileLog позволяет вам:

Подписаться на файлы журналов.

Обрабатывать новые записи по мере их добавления в подписанные файлы журналов.

Аргументы движка:

path_to_logs – Путь к файлам журналов для подписки. Это может быть путь к директории с файлами журналов или к одному файлу журнала. Обратите внимание, что ClickHouse допускает только пути внутри директории user_files .

– Путь к файлам журналов для подписки. Это может быть путь к директории с файлами журналов или к одному файлу журнала. Обратите внимание, что ClickHouse допускает только пути внутри директории . format_name - Формат записи. Обратите внимание, что FileLog обрабатывает каждую строку в файле как отдельную запись, и не все форматы данных подходят для этого.

Необязательные параметры:

poll_timeout_ms - Тайм-аут для одного опроса из файла журнала. По умолчанию: stream_poll_timeout_ms.

- Тайм-аут для одного опроса из файла журнала. По умолчанию: stream_poll_timeout_ms. poll_max_batch_size — Максимальное количество записей, которые будут опрошены за один опрос. По умолчанию: max_block_size.

— Максимальное количество записей, которые будут опрошены за один опрос. По умолчанию: max_block_size. max_block_size — Максимальный размер пакета (в записях) для опроса. По умолчанию: max_insert_block_size.

— Максимальный размер пакета (в записях) для опроса. По умолчанию: max_insert_block_size. max_threads - Максимальное количество потоков для разбора файлов, по умолчанию 0, что означает, что число будет max(1, physical_cpu_cores / 4).

- Максимальное количество потоков для разбора файлов, по умолчанию 0, что означает, что число будет max(1, physical_cpu_cores / 4). poll_directory_watch_events_backoff_init - Начальное значение задержки для потока наблюдения за директорией. По умолчанию: 500 .

- Начальное значение задержки для потока наблюдения за директорией. По умолчанию: . poll_directory_watch_events_backoff_max - Максимальное значение задержки для потока наблюдения за директорией. По умолчанию: 32000 .

- Максимальное значение задержки для потока наблюдения за директорией. По умолчанию: . poll_directory_watch_events_backoff_factor - Скорость уменьшения задержки, по умолчанию экспоненциальная. По умолчанию: 2 .

- Скорость уменьшения задержки, по умолчанию экспоненциальная. По умолчанию: . handle_error_mode — Как обрабатывать ошибки для движка FileLog. Возможные значения: default (исключение будет вызвано, если не удастся разобрать сообщение), stream (сообщение исключения и сырое сообщение будут сохранены в виртуальных колонках _error и _raw_message ).

Доставленные записи отслеживаются автоматически, так что каждая запись в файле журнала учитывается только один раз.

SELECT не особенно полезен для чтения записей (за исключением отладки), потому что каждая запись может быть прочитана только один раз. Более практично создать потоки в реальном времени, используя материализованные представления. Для этого:

Используйте движок для создания таблицы FileLog и рассматривайте её как поток данных. Создайте таблицу с желаемой структурой. Создайте материализованное представление, которое преобразует данные из движка и помещает их в ранее созданную таблицу.

Когда MATERIALIZED VIEW присоединяется к движку, оно начинает собирать данные в фоновом режиме. Это позволяет вам постоянно получать записи из файлов журналов и преобразовывать их в нужный формат с помощью SELECT . Одна таблица FileLog может иметь столько материализованных представлений, сколько вы хотите, они не читают данные из таблицы напрямую, а получают новые записи (пакетами), таким образом вы можете записывать в несколько таблиц с различным уровнем детализации (с группировкой - агрегированием и без).

Пример:

Чтобы остановить получение потоковых данных или изменить логику преобразования, отсоедините материализованное представление:

Если вы хотите изменить целевую таблицу, используя ALTER , мы рекомендуем отключить материализованное представление, чтобы избежать несоответствий между целевой таблицей и данными из представления.

_filename - Имя файла журнала. Тип данных: LowCardinality(String) .

- Имя файла журнала. Тип данных: . _offset - Смещение в файле журнала. Тип данных: UInt64 .

Дополнительные виртуальные колонки при handle_error_mode='stream' :

_raw_record - Сырая запись, которую не удалось успешно разобрать. Тип данных: Nullable(String) .

- Сырая запись, которую не удалось успешно разобрать. Тип данных: . _error - Сообщение об исключении, произошедшее во время неудачного разбора. Тип данных: Nullable(String) .