Движок FileLog
Этот движок позволяет обрабатывать файлы журналов приложений в виде потока записей.
FileLog позволяет вам:
- Подписаться на файлы журналов.
- Обрабатывать новые записи по мере их добавления в подписанные файлы журналов.
Создание таблицы
Аргументы движка:
path_to_logs– Путь к файлам журналов для подписки. Это может быть путь к директории с файлами журналов или к одному файлу журнала. Обратите внимание, что ClickHouse допускает только пути внутри директории
user_files.
format_name- Формат записи. Обратите внимание, что FileLog обрабатывает каждую строку в файле как отдельную запись, и не все форматы данных подходят для этого.
Необязательные параметры:
poll_timeout_ms- Тайм-аут для одного опроса из файла журнала. По умолчанию: stream_poll_timeout_ms.
poll_max_batch_size— Максимальное количество записей, которые будут опрошены за один опрос. По умолчанию: max_block_size.
max_block_size— Максимальный размер пакета (в записях) для опроса. По умолчанию: max_insert_block_size.
max_threads- Максимальное количество потоков для разбора файлов, по умолчанию 0, что означает, что число будет max(1, physical_cpu_cores / 4).
poll_directory_watch_events_backoff_init- Начальное значение задержки для потока наблюдения за директорией. По умолчанию:
500.
poll_directory_watch_events_backoff_max- Максимальное значение задержки для потока наблюдения за директорией. По умолчанию:
32000.
poll_directory_watch_events_backoff_factor- Скорость уменьшения задержки, по умолчанию экспоненциальная. По умолчанию:
2.
handle_error_mode— Как обрабатывать ошибки для движка FileLog. Возможные значения: default (исключение будет вызвано, если не удастся разобрать сообщение), stream (сообщение исключения и сырое сообщение будут сохранены в виртуальных колонках
_errorи
_raw_message).
Описание
Доставленные записи отслеживаются автоматически, так что каждая запись в файле журнала учитывается только один раз.
SELECT не особенно полезен для чтения записей (за исключением отладки), потому что каждая запись может быть прочитана только один раз. Более практично создать потоки в реальном времени, используя материализованные представления. Для этого:
- Используйте движок для создания таблицы FileLog и рассматривайте её как поток данных.
- Создайте таблицу с желаемой структурой.
- Создайте материализованное представление, которое преобразует данные из движка и помещает их в ранее созданную таблицу.
Когда
MATERIALIZED VIEW присоединяется к движку, оно начинает собирать данные в фоновом режиме. Это позволяет вам постоянно получать записи из файлов журналов и преобразовывать их в нужный формат с помощью
SELECT.
Одна таблица FileLog может иметь столько материализованных представлений, сколько вы хотите, они не читают данные из таблицы напрямую, а получают новые записи (пакетами), таким образом вы можете записывать в несколько таблиц с различным уровнем детализации (с группировкой - агрегированием и без).
Пример:
Чтобы остановить получение потоковых данных или изменить логику преобразования, отсоедините материализованное представление:
Если вы хотите изменить целевую таблицу, используя
ALTER, мы рекомендуем отключить материализованное представление, чтобы избежать несоответствий между целевой таблицей и данными из представления.
Виртуальные колонки
_filename- Имя файла журнала. Тип данных:
LowCardinality(String).
_offset- Смещение в файле журнала. Тип данных:
UInt64.
Дополнительные виртуальные колонки при
handle_error_mode='stream':
_raw_record- Сырая запись, которую не удалось успешно разобрать. Тип данных:
Nullable(String).
_error- Сообщение об исключении, произошедшее во время неудачного разбора. Тип данных:
Nullable(String).
Примечание: виртуальные колонки
_raw_record и
_error заполняются только в случае исключения во время разбора, они всегда равны
NULL, когда сообщение было успешно разобрано.