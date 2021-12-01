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File(Format)

Управляет данными в одном файле на диске в указанном формате.

Примеры применения:

Выгрузка данных из ClickHouse в файл.

Преобразование данных из одного формата в другой.

Обновление данных в ClickHouse редактированием файла на диске.

File ( Format )



Format должен быть таким, который ClickHouse может использовать и в запросах INSERT и в запросах SELECT . Полный список поддерживаемых форматов смотрите в разделе Форматы.

Сервер ClickHouse не позволяет указать путь к файлу, с которым будет работать File . Используется путь к хранилищу, определенный параметром path в конфигурации сервера.

При создании таблицы с помощью File(Format) сервер ClickHouse создает в хранилище каталог с именем таблицы, а после добавления в таблицу данных помещает туда файл data.Format .

Можно вручную создать в хранилище каталог таблицы, поместить туда файл, затем на сервере ClickHouse добавить (ATTACH) информацию о таблице, соответствующей имени каталога и прочитать из файла данные.