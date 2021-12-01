Buffer

Буферизует записываемые данные в оперативке, периодически сбрасывая их в другую таблицу. При чтении, производится чтение данных одновременно из буфера и из другой таблицы.

Buffer ( database , table , num_layers , min_time , max_time , min_rows , max_rows , min_bytes , max_bytes )



Параметры движка:

database — имя базы данных. Вместо имени базы данных может использоваться константное выражение, возвращающее строку. table — таблица, в которую сбрасывать данные. num_layers — уровень параллелизма. Физически таблица будет представлена в виде num_layers независимых буферов. Рекомендуемое значение — 16. min_time , max_time , min_rows , max_rows , min_bytes , max_bytes — условия для сброса данных из буфера.

Данные сбрасываются из буфера и записываются в таблицу назначения, если выполнены все min -условия или хотя бы одно max -условие.

min_time , max_time — условие на время в секундах от момента первой записи в буфер.

, — условие на время в секундах от момента первой записи в буфер. min_rows , max_rows — условие на количество строк в буфере.

, — условие на количество строк в буфере. min_bytes , max_bytes — условие на количество байт в буфере.

При записи, данные вставляются в случайный из num_layers буферов. Или, если размер куска вставляемых данных достаточно большой (больше max_rows или max_bytes ), то он записывается в таблицу назначения минуя буфер.

Условия для сброса данных учитываются отдельно для каждого из num_layers буферов. Например, если num_layers = 16 и max_bytes = 100000000 , то максимальный расход оперативки будет 1.6 GB.

Пример:

CREATE TABLE merge . hits_buffer AS merge . hits ENGINE = Buffer ( merge , hits , 16 , 10 , 100 , 10000 , 1000000 , 10000000 , 100000000 )



Создаём таблицу merge.hits_buffer такой же структуры как merge.hits и движком Buffer. При записи в эту таблицу, данные буферизуются в оперативке и, в дальнейшем, записываются в таблицу merge.hits. Создаётся 16 буферов. Данные, имеющиеся в каждом из них будут сбрасываться, если прошло сто секунд, или записан миллион строк, или записано сто мегабайт данных; или если одновременно прошло десять секунд и записано десять тысяч строк и записано десять мегабайт данных. Для примера, если записана всего лишь одна строка, то через сто секунд она будет сброшена в любом случае. А если записано много строк, то они будут сброшены раньше.

При остановке сервера, при DROP TABLE или DETACH TABLE, данные из буфера тоже сбрасываются в таблицу назначения.

В качестве имени базы данных и имени таблицы можно указать пустые строки в одинарных кавычках. Это обозначает отсутствие таблицы назначения. В таком случае, при достижении условий на сброс данных, буфер будет просто очищаться. Это может быть полезным, чтобы хранить в оперативке некоторое окно данных.

При чтении из таблицы типа Buffer, будут обработаны данные, как находящиеся в буфере, так и данные из таблицы назначения (если такая есть). Но следует иметь ввиду, что таблица Buffer не поддерживает индекс. То есть, данные в буфере будут просканированы полностью, что может быть медленно для буферов большого размера. (Для данных в подчинённой таблице, будет использоваться тот индекс, который она поддерживает.)

Если множество столбцов таблицы Buffer не совпадает с множеством столбцов подчинённой таблицы, то будут вставлено подмножество столбцов, которое присутствует в обеих таблицах.

Если у одного из столбцов таблицы Buffer и подчинённой таблицы не совпадает тип, то в лог сервера будет записано сообщение об ошибке и буфер будет очищен. То же самое происходит, если подчинённая таблица не существует в момент сброса буфера.

:::note "Внимание"

В релизах до 26 октября 2021 года выполнение ALTER на таблице Buffer ломает структуру блоков и вызывает ошибку (см. [#15117](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/15117) и [#30565](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/30565)), поэтому удаление буфера и его пересоздание — единственный вариант миграции для данного движка. Перед выполнением ALTER на таблице Buffer убедитесь, что в вашей версии эта ошибка устранена.

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При нештатном перезапуске сервера, данные, находящиеся в буфере, будут потеряны.

Для таблиц типа Buffer неправильно работают FINAL и SAMPLE. Эти условия пробрасываются в таблицу назначения, но не используются для обработки данных в буфере. В связи с этим, рекомендуется использовать таблицу типа Buffer только для записи, а читать из таблицы назначения.

При добавлении данных в Buffer, один из буферов блокируется. Это приводит к задержкам, если одновременно делается чтение из таблицы.

Данные, вставляемые в таблицу Buffer, попадают в подчинённую таблицу в порядке, возможно отличающимся от порядка вставки, и блоками, возможно отличающимися от вставленных блоков. В связи с этим, трудно корректно использовать таблицу типа Buffer для записи в CollapsingMergeTree. Чтобы избежать проблемы, можно выставить num_layers в 1.

Если таблица назначения является реплицируемой, то при записи в таблицу Buffer будут потеряны некоторые ожидаемые свойства реплицируемых таблиц. Из-за произвольного изменения порядка строк и размеров блоков данных, перестаёт работать дедупликация данных, в результате чего исчезает возможность надёжной exactly once записи в реплицируемые таблицы.

В связи с этими недостатками, таблицы типа Buffer можно рекомендовать к применению лишь в очень редких случаях.

Таблицы типа Buffer используются в тех случаях, когда от большого количества серверов поступает слишком много INSERT-ов в единицу времени, и нет возможности заранее самостоятельно буферизовать данные перед вставкой, в результате чего, INSERT-ы не успевают выполняться.

Заметим, что даже для таблиц типа Buffer не имеет смысла вставлять данные по одной строке, так как таким образом будет достигнута скорость всего лишь в несколько тысяч строк в секунду, тогда как при вставке более крупными блоками, достижимо более миллиона строк в секунду (смотрите раздел «Производительность».