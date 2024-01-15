CREATE TABLE events ( id UInt32, data String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; CREATE TABLE events_alias ENGINE = Alias('events'); -- Множественные вставки создают несколько частей INSERT INTO events_alias VALUES (1, 'data1'); INSERT INTO events_alias VALUES (2, 'data2'); INSERT INTO events_alias VALUES (3, 'data3'); -- Проверка количества частей SELECT count() FROM system.parts WHERE database = currentDatabase() AND table = 'events' AND active; -- Оптимизация через алиас OPTIMIZE TABLE events_alias FINAL; -- Части объединяются в целевой таблице SELECT count() FROM system.parts WHERE database = currentDatabase() AND table = 'events' AND active; -- Возвращает 1