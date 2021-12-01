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VersionedCollapsingMergeTree

Движок:

Позволяет быстро записывать постоянно изменяющиеся состояния объектов.

Удаляет старые состояния объектов в фоновом режиме. Это значительно сокращает объём хранения.

Подробнее читайте в разделе Collapsing.

Движок наследует функциональность от MergeTree и добавляет в алгоритм слияния кусков данных логику сворачивания (удаления) строк. VersionedCollapsingMergeTree предназначен для тех же задач, что и CollapsingMergeTree, но использует другой алгоритм свёртывания, который позволяет вставлять данные в любом порядке в несколько потоков. В частности, столбец Version помогает свернуть строки правильно, даже если они вставлены в неправильном порядке. CollapsingMergeTree требует строго последовательную вставку данных.

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] ,

. . .

) ENGINE = VersionedCollapsingMergeTree ( sign , version )

[ PARTITION BY expr ]

[ ORDER BY expr ]

[ SAMPLE BY expr ]

[ SETTINGS name = value , . . . ]



Подробности про CREATE TABLE смотрите в описании запроса.

Параметры движка

VersionedCollapsingMergeTree ( sign , version )



sign — Имя столбца с типом строки: 1 — строка состояния, -1 — строка отмены состояния. Тип данных столбца должен быть `Int8`.



version — имя столбца с версией состояния объекта. Тип данных столбца должен быть `UInt*`.



Секции запроса

При создании таблицы VersionedСollapsingMergeTree используются те же секции запроса, что и при создании таблицы MergeTree .

Устаревший способ создания таблицы :::danger "Внимание"

Не используйте этот метод в новых проектах. По возможности переключите старые проекты на метод, описанный выше.

:::

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] ,

. . .

) ENGINE [ = ] VersionedCollapsingMergeTree ( date - column [ , sampling_expression ] , ( primary , key ) , index_granularity , sign , version )

Все параметры, за исключением sign и version имеют то же значение, что и в MergeTree . sign — Имя столбца с типом строки: 1 — строка состояния, -1 — строка отмены состояния. Тип данных столбца — `Int8`.



version — имя столбца с версией состояния объекта. Тип данных столбца должен быть `UInt*`.



Рассмотрим ситуацию, когда необходимо сохранять постоянно изменяющиеся данные для какого-либо объекта. Разумно иметь одну строку для объекта и обновлять эту строку при каждом изменении. Однако операция обновления является дорогостоящей и медленной для СУБД, поскольку требует перезаписи данных в хранилище. Обновление неприемлемо, если требуется быстро записывать данные, но можно записывать изменения в объект последовательно следующим образом.

Используйте столбец Sign при записи строки. Если Sign = 1 , то это означает, что строка является состоянием объекта, назовём её строкой состояния. Если Sign = -1 , то это означает отмену состояния объекта с теми же атрибутами, назовём её строкой отмены состояния. Также используйте столбец Version , который должен идентифицировать каждое состояние объекта отдельным номером.

Например, мы хотим рассчитать, сколько страниц пользователи посетили на каком-либо сайте и как долго они там находились. В какой-то момент времени мы записываем следующую строку состояния пользовательской активности:

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐

│ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ 1 │ 1 |

└─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘



Через некоторое время мы регистрируем изменение активности пользователя и записываем его следующими двумя строками.

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐

│ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ -1 │ 1 |

│ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 1 │ 2 |

└─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘



Первая строка отменяет предыдущее состояние объекта (пользователя). Она должна копировать все поля отменяемого состояния за исключением Sign .

Вторая строка содержит текущее состояние.

Поскольку нам нужно только последнее состояние активности пользователя, строки

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐

│ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ 1 │ 1 |

│ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ -1 │ 1 |

└─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘



можно удалить, сворачивая (удаляя) устаревшее состояние объекта. VersionedCollapsingMergeTree делает это при слиянии кусков данных.

Чтобы узнать, зачем нам нужны две строки для каждого изменения, см. раздел Алгоритм.

Примечания по использованию

Программа, которая записывает данные, должна помнить состояние объекта, чтобы иметь возможность отменить его. Строка отмены состояния должна содержать копии полей первичного ключа и копию версии строки состояния и противоположное значение Sign . Это увеличивает начальный размер хранилища, но позволяет быстро записывать данные. Длинные растущие массивы в столбцах снижают эффективность работы движка за счёт нагрузки на запись. Чем проще данные, тем выше эффективность. SELECT результаты сильно зависят от согласованности истории изменений объекта. Будьте точны при подготовке данных для вставки. Вы можете получить непредсказуемые результаты с несогласованными данными, такими как отрицательные значения для неотрицательных метрик, таких как глубина сеанса.

Когда ClickHouse объединяет куски данных, он удаляет каждую пару строк, которые имеют один и тот же первичный ключ и версию и разный Sign . Порядок строк не имеет значения.

Когда ClickHouse вставляет данные, он упорядочивает строки по первичному ключу. Если столбец Version не находится в первичном ключе, ClickHouse добавляет его к первичному ключу неявно как последнее поле и использует для сортировки.

ClickHouse не гарантирует, что все строки с одинаковым первичным ключом будут находиться в одном результирующем куске данных или даже на одном физическом сервере. Это справедливо как для записи данных, так и для последующего слияния кусков данных. Кроме того, ClickHouse обрабатывает запросы SELECT несколькими потоками, и не может предсказать порядок строк в конечной выборке. Это означает, что если необходимо получить полностью «свернутые» данные из таблицы VersionedCollapsingMergeTree , то требуется агрегирование.

Для завершения свертывания добавьте в запрос секцию GROUP BY и агрегатные функции, которые учитывают знак. Например, для расчета количества используйте sum(Sign) вместо count() . Чтобы вычислить сумму чего-либо, используйте sum(Sign * x) вместо sum(х) , а также добавьте HAVING sum(Sign) > 0 .

Таким образом можно вычислять агрегации count , sum и avg . Агрегация uniq может вычисляться, если объект имеет хотя бы одно не свернутое состояние. Невозможно вычислить агрегации min и max поскольку VersionedCollapsingMergeTree не сохраняет историю значений для свернутых состояний.

Если необходимо выбирать данные без агрегации (например, проверить наличие строк, последние значения которых удовлетворяют некоторым условиям), можно использовать модификатор FINAL для секции FROM . Такой подход неэффективен и не должен использоваться с большими таблицами.

Данные для примера:

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐

│ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ 1 │ 1 |

│ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ -1 │ 1 |

│ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 1 │ 2 |

└─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘



Создание таблицы:

CREATE TABLE UAct

(

UserID UInt64 ,

PageViews UInt8 ,

Duration UInt8 ,

Sign Int8 ,

Version UInt8

)

ENGINE = VersionedCollapsingMergeTree ( Sign , Version )

ORDER BY UserID



Вставка данных:

INSERT INTO UAct VALUES ( 4324182021466249494 , 5 , 146 , 1 , 1 )



INSERT INTO UAct VALUES ( 4324182021466249494 , 5 , 146 , - 1 , 1 ) , ( 4324182021466249494 , 6 , 185 , 1 , 2 )



Мы используем два запроса INSERT для создания двух различных кусков данных. Если мы вставляем данные с помощью одного запроса, ClickHouse создаёт один кусок данных и не будет выполнять слияние.

Получение данных:

SELECT * FROM UAct



┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐

│ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ 1 │ 1 │

└─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐

│ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ -1 │ 1 │

│ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 1 │ 2 │

└─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘



Что мы видим и где сворачивание? Мы создали два куска данных, используя два запроса INSERT . Запрос SELECT был выполнен в два потока, и результатом является случайный порядок строк. Свертывание не произошло, поскольку части данных еще не были объединены. ClickHouse объединяет части данных в неизвестный момент времени, который мы не можем предсказать.

Поэтому нам нужна агрегация:

SELECT

UserID ,

sum ( PageViews * Sign ) AS PageViews ,

sum ( Duration * Sign ) AS Duration ,

Version

FROM UAct

GROUP BY UserID , Version

HAVING sum ( Sign ) > 0



┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Version─┐

│ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 2 │

└─────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┘



Если нам не нужна агрегация, но мы хотим принудительно выполнить свёртку данных, то можно использовать модификатор FINAL для секции FROM .

SELECT * FROM UAct FINAL



┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐

│ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 1 │ 2 │

└─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘



Это очень неэффективный способ выбора данных. Не используйте его для больших таблиц.