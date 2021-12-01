On this page

SummingMergeTree

Движок наследует функциональность MergeTree. Отличие заключается в том, что для таблиц SummingMergeTree при слиянии кусков данных ClickHouse все строки с одинаковым первичным ключом (точнее, с одинаковым ключом сортировки) заменяет на одну, которая хранит только суммы значений из столбцов с цифровым типом данных. Если ключ сортировки подобран таким образом, что одному значению ключа соответствует много строк, это значительно уменьшает объём хранения и ускоряет последующую выборку данных.

Мы рекомендуем использовать движок в паре с MergeTree . В MergeTree храните полные данные, а SummingMergeTree используйте для хранения агрегированных данных, например, при подготовке отчетов. Такой подход позволит не утратить ценные данные из-за неправильно выбранного первичного ключа.

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] ,

. . .

) ENGINE = SummingMergeTree ( [ columns ] )

[ PARTITION BY expr ]

[ ORDER BY expr ]

[ SAMPLE BY expr ]

[ SETTINGS name = value , . . . ]



Описание параметров запроса смотрите в описании запроса.

Параметры SummingMergeTree

columns — кортеж с именами столбцов, в которых будут суммироваться данные. Необязательный параметр. Столбцы должны иметь числовой тип и не должны входить в первичный ключ. Если `columns` не задан, то ClickHouse суммирует значения во всех столбцах с числовым типом данных, не входящих в первичный ключ.



Секции запроса

При создании таблицы SummingMergeTree используются те же секции запроса, что и при создании таблицы MergeTree .

Устаревший способ создания таблицы :::note "Attention"

Не используйте этот способ в новых проектах и по возможности переведите старые проекты на способ описанный выше.

:::

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] ,

. . .

) ENGINE [ = ] SummingMergeTree ( date - column [ , sampling_expression ] , ( primary , key ) , index_granularity , [ columns ] )

Все параметры, кроме columns имеют то же значение, что в и MergeTree . columns — кортеж с именами столбцов для суммирования данных. Необязательный параметр. Описание смотрите выше по тексту.

Рассмотрим следующую таблицу:

CREATE TABLE summtt

(

key UInt32 ,

value UInt32

)

ENGINE = SummingMergeTree ( )

ORDER BY key



Добавим в неё данные:

INSERT INTO summtt Values ( 1 , 1 ) , ( 1 , 2 ) , ( 2 , 1 )



ClickHouse может не полностью просуммировать все строки (смотрите ниже по тексту), поэтому при запросе мы используем агрегатную функцию sum и секцию GROUP BY .

SELECT key , sum ( value ) FROM summtt GROUP BY key



┌─key─┬─sum(value)─┐

│ 2 │ 1 │

│ 1 │ 3 │

└─────┴────────────┘



При вставке данных в таблицу они сохраняются как есть. Периодически ClickHouse выполняет слияние вставленных кусков данных и именно в этот момент производится суммирование и замена многих строк с одинаковым первичным ключом на одну для каждого результирующего куска данных.

ClickHouse может слить куски данных таким образом, что не все строки с одинаковым первичным ключом окажутся в одном финальном куске, т.е. суммирование будет не полным. Поэтому, при выборке данных ( SELECT ) необходимо использовать агрегатную функцию sum() и секцию GROUP BY как описано в примере выше.

Суммируются значения в столбцах с числовым типом данных. Набор столбцов определяется параметром columns .

Если значения во всех столбцах для суммирования оказались нулевыми, то строчка удаляется.

Для столбцов, не входящих в первичный ключ и не суммирующихся, выбирается произвольное значение из имеющихся.

Значения для столбцов, входящих в первичный ключ, не суммируются.

Для столбцов типа AggregateFunction ClickHouse выполняет агрегацию согласно заданной функции, повторяя поведение движка AggregatingMergeTree.

Таблица может иметь вложенные структуры данных, которые обрабатываются особым образом.

Если название вложенной таблицы заканчивается на Map и она содержит не менее двух столбцов, удовлетворяющих критериям:

первый столбец - числовой (*Int*, Date, DateTime) или строковый (String, FixedString) , назовем его условно key ,

или строковый , назовем его условно , остальные столбцы - арифметические (*Int*, Float32/64) , условно (values...) ,

то вложенная таблица воспринимается как отображение key => (values...) и при слиянии её строк выполняется слияние элементов двух множеств по key со сложением соответствующих (values...) .

Примеры:

[(1, 100)] + [(2, 150)] -> [(1, 100), (2, 150)]

[(1, 100)] + [(1, 150)] -> [(1, 250)]

[(1, 100)] + [(1, 150), (2, 150)] -> [(1, 250), (2, 150)]

[(1, 100), (2, 150)] + [(1, -100)] -> [(2, 150)]



При запросе данных используйте функцию sumMap(key, value) для агрегации Map .

Для вложенной структуры данных не нужно указывать её столбцы в кортеже столбцов для суммирования.