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ReplacingMergeTree

Движок отличается от MergeTree тем, что выполняет удаление дублирующихся записей с одинаковым значением ключа сортировки (секция ORDER BY , не PRIMARY KEY ).

Дедупликация данных производится лишь во время слияний. Слияние происходят в фоне в неизвестный момент времени, на который вы не можете ориентироваться. Некоторая часть данных может остаться необработанной. Хотя вы можете вызвать внеочередное слияние с помощью запроса OPTIMIZE , на это не стоит рассчитывать, так как запрос OPTIMIZE приводит к чтению и записи большого объёма данных.

Таким образом, ReplacingMergeTree подходит для фоновой чистки дублирующихся данных в целях экономии места, но не даёт гарантии отсутствия дубликатов.

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] ,

. . .

) ENGINE = ReplacingMergeTree ( [ ver ] )

[ PARTITION BY expr ]

[ ORDER BY expr ]

[ SAMPLE BY expr ]

[ SETTINGS name = value , . . . ]



Описание параметров запроса смотрите в описании запроса.

:::note "Внимание"

Уникальность строк определяется `ORDER BY` секцией таблицы, а не `PRIMARY KEY`.

:::



Параметры ReplacingMergeTree

ver — столбец с номером версии. Тип UInt* , Date , DateTime или DateTime64 . Необязательный параметр. При слиянии ReplacingMergeTree оставляет только строку для каждого уникального ключа сортировки: Последнюю в выборке, если ver не задан. Под выборкой здесь понимается набор строк в наборе кусков данных, участвующих в слиянии. Последний по времени создания кусок (последняя вставка) будет последним в выборке. Таким образом, после дедупликации для каждого значения ключа сортировки останется самая последняя строка из самой последней вставки. С максимальной версией, если ver задан.



Секции запроса

При создании таблицы ReplacingMergeTree используются те же секции, что и при создании таблицы MergeTree .