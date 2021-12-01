ReplacingMergeTree
Движок отличается от MergeTree тем, что выполняет удаление дублирующихся записей с одинаковым значением ключа сортировки (секция
ORDER BY, не
PRIMARY KEY).
Дедупликация данных производится лишь во время слияний. Слияние происходят в фоне в неизвестный момент времени, на который вы не можете ориентироваться. Некоторая часть данных может остаться необработанной. Хотя вы можете вызвать внеочередное слияние с помощью запроса
OPTIMIZE, на это не стоит рассчитывать, так как запрос
OPTIMIZE приводит к чтению и записи большого объёма данных.
Таким образом,
ReplacingMergeTree подходит для фоновой чистки дублирующихся данных в целях экономии места, но не даёт гарантии отсутствия дубликатов.
Создание таблицы
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = ReplacingMergeTree([ver])
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[SETTINGS name=value, ...]
Описание параметров запроса смотрите в описании запроса.
:::note "Внимание"
Уникальность строк определяется `ORDER BY` секцией таблицы, а не `PRIMARY KEY`.
:::
Параметры ReplacingMergeTree
ver— столбец с номером версии. Тип
UInt*,
Date,
DateTimeили
DateTime64. Необязательный параметр.
При слиянии
ReplacingMergeTreeоставляет только строку для каждого уникального ключа сортировки:
- Последнюю в выборке, если
verне задан. Под выборкой здесь понимается набор строк в наборе кусков данных, участвующих в слиянии. Последний по времени создания кусок (последняя вставка) будет последним в выборке. Таким образом, после дедупликации для каждого значения ключа сортировки останется самая последняя строка из самой последней вставки.
- С максимальной версией, если
verзадан.
- Последнюю в выборке, если
Секции запроса
При создании таблицы
ReplacingMergeTree используются те же секции, что и при создании таблицы
MergeTree.
Устаревший способ создания таблицы
:::note "Внимание"
Не используйте этот способ в новых проектах и по возможности переведите старые проекты на способ описанный выше.
:::
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE [=] ReplacingMergeTree(date-column [, sampling_expression], (primary, key), index_granularity, [ver])
Все параметры, кроме
ver имеют то же значение, что в и
MergeTree.
ver— столбец с номером версии. Необязательный параметр. Описание смотрите выше по тексту.