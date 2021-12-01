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ReplacingMergeTree

Движок отличается от MergeTree тем, что выполняет удаление дублирующихся записей с одинаковым значением ключа сортировки (секция ORDER BY, не PRIMARY KEY).

Дедупликация данных производится лишь во время слияний. Слияние происходят в фоне в неизвестный момент времени, на который вы не можете ориентироваться. Некоторая часть данных может остаться необработанной. Хотя вы можете вызвать внеочередное слияние с помощью запроса OPTIMIZE, на это не стоит рассчитывать, так как запрос OPTIMIZE приводит к чтению и записи большого объёма данных.

Таким образом, ReplacingMergeTree подходит для фоновой чистки дублирующихся данных в целях экономии места, но не даёт гарантии отсутствия дубликатов.

Создание таблицы

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
    name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
    name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
    ...
) ENGINE = ReplacingMergeTree([ver])
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[SETTINGS name=value, ...]

Описание параметров запроса смотрите в описании запроса.

:::note "Внимание"
Уникальность строк определяется `ORDER BY` секцией таблицы, а не `PRIMARY KEY`.
:::

Параметры ReplacingMergeTree

  • ver — столбец с номером версии. Тип UInt*, Date, DateTime или DateTime64. Необязательный параметр.

    При слиянии ReplacingMergeTree оставляет только строку для каждого уникального ключа сортировки:

    • Последнюю в выборке, если ver не задан. Под выборкой здесь понимается набор строк в наборе кусков данных, участвующих в слиянии. Последний по времени создания кусок (последняя вставка) будет последним в выборке. Таким образом, после дедупликации для каждого значения ключа сортировки останется самая последняя строка из самой последней вставки.
    • С максимальной версией, если ver задан.

Секции запроса

При создании таблицы ReplacingMergeTree используются те же секции, что и при создании таблицы MergeTree.

Устаревший способ создания таблицы
:::note "Внимание"
Не используйте этот способ в новых проектах и по возможности переведите старые проекты на способ описанный выше.
:::
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
    name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
    name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
    ...
) ENGINE [=] ReplacingMergeTree(date-column [, sampling_expression], (primary, key), index_granularity, [ver])

Все параметры, кроме ver имеют то же значение, что в и MergeTree.

  • ver — столбец с номером версии. Необязательный параметр. Описание смотрите выше по тексту.