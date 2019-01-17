Произвольный ключ партиционирования

Партиционирование данных доступно для таблиц семейства MergeTree (включая реплицированные таблицы). Таблицы MaterializedView, созданные на основе таблиц MergeTree, также поддерживают партиционирование.

Партиция – это набор записей в таблице, объединенных по какому-либо критерию. Например, партиция может быть по месяцу, по дню или по типу события. Данные для разных партиций хранятся отдельно. Это позволяет оптимизировать работу с данными, так как при обработке запросов будет использоваться только необходимое подмножество из всевозможных данных. Например, при получении данных за определенный месяц, ClickHouse будет считывать данные только за этот месяц.

Ключ партиционирования задается при создании таблицы, в секции PARTITION BY expr . Ключ может представлять собой произвольное выражение из столбцов таблицы. Например, чтобы задать партиционирования по месяцам, можно использовать выражение toYYYYMM(date_column) :

CREATE TABLE visits

(

VisitDate Date ,

Hour UInt8 ,

ClientID UUID

)

ENGINE = MergeTree ( )

PARTITION BY toYYYYMM ( VisitDate )

ORDER BY Hour



Ключом партиционирования также может быть кортеж из выражений (аналогично первичному ключу). Например:

ENGINE = ReplicatedCollapsingMergeTree ( '/clickhouse/tables/name' , 'replica1' , Sign )

PARTITION BY ( toMonday ( StartDate ) , EventType )

ORDER BY ( CounterID , StartDate , intHash32 ( UserID ) ) ;



В этом примере задано партиционирование по типам событий, произошедших в течение текущей недели.

По умолчанию, ключ партиционирования с плавающей запятой не поддерживается. Чтобы использовать его, включите настройку allow_floating_point_partition_key.

Каждая партиция состоит из отдельных фрагментов или так называемых кусков данных. Каждый кусок отсортирован по первичному ключу. При вставке данных в таблицу каждая отдельная запись сохраняется в виде отдельного куска. Через некоторое время после вставки (обычно до 10 минут), ClickHouse выполняет в фоновом режиме слияние данных — в результате куски для одной и той же партиции будут объединены в более крупный кусок.

"Info" Не рекомендуется делать слишком гранулированное партиционирование – то есть задавать партиции по столбцу, в котором будет слишком большой разброс значений (речь идет о порядке более тысячи партиций). Это приведет к скоплению большого числа файлов и файловых дескрипторов в системе, что может значительно снизить производительность запросов `SELECT`.

Чтобы получить набор кусков и партиций таблицы, можно воспользоваться системной таблицей system.parts. В качестве примера рассмотрим таблицу visits , в которой задано партиционирование по месяцам. Выполним SELECT для таблицы system.parts : SELECT

partition ,

name ,

active

FROM system . parts

WHERE table = 'visits'

┌─partition─┬─name──────────────┬─active─┐

│ 201901 │ 201901_1_3_1 │ 0 │

│ 201901 │ 201901_1_9_2_11 │ 1 │

│ 201901 │ 201901_8_8_0 │ 0 │

│ 201901 │ 201901_9_9_0 │ 0 │

│ 201902 │ 201902_4_6_1_11 │ 1 │

│ 201902 │ 201902_10_10_0_11 │ 1 │

│ 201902 │ 201902_11_11_0_11 │ 1 │

└───────────┴───────────────────┴────────┘

Столбец partition содержит имена всех партиций таблицы. Таблица visits из нашего примера содержит две партиции: 201901 и 201902 . Используйте значения из этого столбца в запросах ALTER … PARTITION. Столбец name содержит названия кусков партиций. Значения из этого столбца можно использовать в запросах ALTER ATTACH PART. Столбец active отображает состояние куска. 1 означает, что кусок активен; 0 – неактивен. К неактивным можно отнести куски, оставшиеся после слияния данных. Поврежденные куски также отображаются как неактивные. Неактивные куски удаляются приблизительно через 10 минут после того, как было выполнено слияние. Рассмотрим детальнее имя куска 201901_1_9_2_11 : 201901 имя партиции;

имя партиции; 1 – минимальный номер блока данных;

– минимальный номер блока данных; 9 – максимальный номер блока данных;

– максимальный номер блока данных; 2 – уровень куска (глубина дерева слияний, которыми этот кусок образован).

– уровень куска (глубина дерева слияний, которыми этот кусок образован). 11 - версия мутации (если парт мутировал)

Названия кусков для таблиц старого типа образуются следующим образом: `20190117_20190123_2_2_0` (минимальная дата _ максимальная дата _ номер минимального блока _ номер максимального блока _ уровень).



Как видно из примера выше, таблица содержит несколько отдельных кусков для одной и той же партиции (например, куски 201901_1_3_1 и 201901_1_9_2 принадлежат партиции 201901 ). Это означает, что эти куски еще не были объединены – в файловой системе они хранятся отдельно. После того как будет выполнено автоматическое слияние данных (выполняется примерно спустя 10 минут после вставки данных), исходные куски будут объединены в один более крупный кусок и помечены как неактивные.

Вы можете запустить внеочередное слияние данных с помощью запроса OPTIMIZE. Пример:

OPTIMIZE TABLE visits PARTITION 201902 ;



┌─partition─┬─name─────────────┬─active─┐

│ 201901 │ 201901_1_3_1 │ 0 │

│ 201901 │ 201901_1_9_2_11 │ 1 │

│ 201901 │ 201901_8_8_0 │ 0 │

│ 201901 │ 201901_9_9_0 │ 0 │

│ 201902 │ 201902_4_6_1 │ 0 │

│ 201902 │ 201902_4_11_2_11 │ 1 │

│ 201902 │ 201902_10_10_0 │ 0 │

│ 201902 │ 201902_11_11_0 │ 0 │

└───────────┴──────────────────┴────────┘



Неактивные куски будут удалены примерно через 10 минут после слияния.

Другой способ посмотреть набор кусков и партиций – зайти в директорию с данными таблицы: /var/lib/clickhouse/data/<database>/<table>/ . Например:

/var/lib/clickhouse/data/default/visits$ ls -l

total 40

drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 1 16 :48 201901_1_3_1

drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 16 :17 201901_1_9_2_11

drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 15 :52 201901_8_8_0

drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 15 :52 201901_9_9_0

drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 16 :17 201902_10_10_0

drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 16 :17 201902_11_11_0

drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 16 :19 201902_4_11_2_11

drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 12 :09 201902_4_6_1

drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 1 16 :48 detached



‘201901_1_1_0’, ‘201901_1_7_1’ и т. д. – это директории кусков партиции. Каждый кусок содержит данные только для соответствующего месяца (таблица в данном примере содержит партиционирование по месяцам).

Директория detached содержит куски, отсоединенные от таблицы с помощью запроса DETACH. Поврежденные куски также попадают в эту директорию – они не удаляются с сервера.

Сервер не использует куски из директории detached . Вы можете в любое время добавлять, удалять, модифицировать данные в директории detached - сервер не будет об этом знать, пока вы не сделаете запрос ATTACH.

Следует иметь в виду, что при работающем сервере нельзя вручную изменять набор кусков на файловой системе, так как сервер не будет знать об этом. Для нереплицируемых таблиц, вы можете это делать при остановленном сервере, однако это не рекомендуется. Для реплицируемых таблиц, набор кусков нельзя менять в любом случае.

ClickHouse позволяет производить различные манипуляции с кусками: удалять, копировать из одной таблицы в другую или создавать их резервные копии. Подробнее см. в разделе Манипуляции с партициями и кусками.