TinyLog

Движок относится к семейству движков Log. Смотрите общие свойства и различия движков в статье Семейство Log.

Типичный способ использования этой движка — это write-once: сначала данные один раз записываются, а затем читаются столько раз, сколько это необходимо. Например, можно использовать таблицы с движком TinyLog для хранения промежуточных данных, которые обрабатываются небольшими блоками. Учтите, что хранить данные в большом количестве мелких таблиц неэффективно.

Запросы выполняются в один поток. То есть, этот движок предназначен для сравнительно маленьких таблиц (до 1 000 000 строк). Этот движок таблиц имеет смысл использовать в том случае, когда у вас есть много маленьких таблиц, так как он проще, чем движок Log (требуется открывать меньше файлов).