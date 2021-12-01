Log
Движок относится к семейству движков
Log. Смотрите общие свойства и различия движков в статье Семейство Log.
Отличается от TinyLog тем, что вместе с файлами столбцов лежит небольшой файл "засечек". Засечки пишутся на каждый блок данных и содержат смещение: с какого места нужно читать файл, чтобы пропустить заданное количество строк. Это позволяет читать данные из таблицы в несколько потоков.
При конкурентном доступе к данным чтения могут выполняться одновременно, а записи блокируют чтения и друг друга.
Движок
Log не поддерживает индексы. Также, если при записи в таблицу произошёл сбой, то таблица станет битой, и чтения из нее будут возвращать ошибку. Движок
Log подходит для временных данных, write-once таблиц, а также для тестовых и демонстрационных целей.