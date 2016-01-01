Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

YTsaurus

Experimental feature. Learn more.
Not supported in ClickHouse Cloud

Движок таблиц YTsaurus позволяет вам импортировать данные из кластера YTsaurus.

Создание таблицы

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
    name1 [type1],
    name2 [type2], ...
) ENGINE = YTsaurus('http_proxy_url', 'cypress_path', 'oauth_token')
к сведению

Это экспериментальная функция, которая может измениться в несовместимых с предыдущими версиями способах в будущих релизах. Разрешите использование движка таблиц YTsaurus, установив настройку allow_experimental_ytsaurus_table_engine.

Вы можете сделать это с помощью:

SET allow_experimental_ytsaurus_table_engine = 1.

Параметры движка

  • http_proxy_url — URL к http-прокси YTsaurus.
  • cypress_path — Путь Cypress к источнику данных.
  • oauth_token — OAuth токен.

Пример использования

Показывает запрос, создающий таблицу YTsaurus:

SHOW CREATE TABLE yt_saurus;

CREATE TABLE yt_saurus
(
    `a` UInt32,
    `b` String
)
ENGINE = YTsaurus('http://localhost:8000', '//tmp/table', 'password')

Чтобы вернуть данные из таблицы, выполните:

SELECT * FROM yt_saurus;

┌──a─┬─b──┐
│ 10 │ 20 │
└────┴────┘

Типы данных

Примитивные типы данных

Тип данных YTsaurusТип данных Clickhouse
int8Int8
int16Int16
int32Int32
int64Int64
uint8UInt8
uint16UInt16
uint32UInt32
uint64UInt64
floatFloat32
doubleFloat64
booleanBool
stringString
utf8String
jsonJSON
yson(type_v3)JSON
uuidUUID
date32Date(пока не поддерживается)
datetime64Int64
timestamp64Int64
interval64Int64
dateDate(пока не поддерживается)
datetimeDateTime
timestampDateTime64(6)
intervalUInt64
anyString
nullNothing
voidNothing
T с required = FalseNullable(T)

Композитные типы

Тип данных YTsaurusТип данных Clickhouse
decimalDecimal
optionalNullable
listArray
structNamedTuple
tupleTuple
variantVariant
dict`Array(Tuple(...))
taggedT

Смотрите также