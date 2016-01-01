YTsaurus
Движок таблиц YTsaurus позволяет вам импортировать данные из кластера YTsaurus.
Создание таблицы
к сведению
Это экспериментальная функция, которая может измениться в несовместимых с предыдущими версиями способах в будущих релизах.
Разрешите использование движка таблиц YTsaurus,
установив настройку
allow_experimental_ytsaurus_table_engine.
Вы можете сделать это с помощью:
SET allow_experimental_ytsaurus_table_engine = 1.
Параметры движка
http_proxy_url— URL к http-прокси YTsaurus.
cypress_path— Путь Cypress к источнику данных.
oauth_token— OAuth токен.
Пример использования
Показывает запрос, создающий таблицу YTsaurus:
Чтобы вернуть данные из таблицы, выполните:
Типы данных
Примитивные типы данных
|Тип данных YTsaurus
|Тип данных Clickhouse
int8
Int8
int16
Int16
int32
Int32
int64
Int64
uint8
UInt8
uint16
UInt16
uint32
UInt32
uint64
UInt64
float
Float32
double
Float64
boolean
Bool
string
String
utf8
String
json
JSON
yson(type_v3)
JSON
uuid
UUID
date32
Date(пока не поддерживается)
datetime64
Int64
timestamp64
Int64
interval64
Int64
date
Date(пока не поддерживается)
datetime
DateTime
timestamp
DateTime64(6)
interval
UInt64
any
String
null
Nothing
void
Nothing
T с
required = False
Nullable(T)
Композитные типы
|Тип данных YTsaurus
|Тип данных Clickhouse
decimal
Decimal
optional
Nullable
list
Array
struct
NamedTuple
tuple
Tuple
variant
Variant
dict
|`Array(Tuple(...))
tagged
T
