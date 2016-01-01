Двигатель таблиц S3Queue

Этот двигатель обеспечивает интеграцию с Amazon S3 и позволяет потоковый импорт. Этот двигатель аналогичен Kafka и RabbitMQ двигателям, но предлагает специфические функции для S3.

осторожно Перед 24.7 необходимо использовать префикс s3queue_ для всех настроек, кроме mode , after_processing и keeper_path .

Параметры двигателя

Параметры S3Queue такие же, как поддерживаемые двигателем таблиц S3 . См. раздел параметров здесь.

Пример

Использование именованных коллекций:

Чтобы получить список настроек, настроенных для таблицы, используйте таблицу system.s3_queue_settings . Доступна с 24.10 .

Возможные значения:

unordered — В режиме unordered отслеживается набор всех уже обработанных файлов с помощью постоянных узлов в ZooKeeper.

ordered — В режиме ordered файлы обрабатываются в лексикографическом порядке. Это означает, что если файл с именем 'BBB' был обработан в какой-то момент, а позже в ведро добавляется файл с именем 'AA', он будет игнорирован. Хранится только максимальное имя (в лексикографическом смысле) успешно потребленного файла и имена файлов, которые будут повторно попрошены после неудачной попытки загрузки в ZooKeeper.

Значение по умолчанию: ordered в версиях до 24.6. Начиная с 24.6, стандартное значение отсутствует, настройка должна быть указана вручную. Для таблиц, созданных в более ранних версиях, значение по умолчанию останется Ordered для совместимости.

Удалить или сохранить файл после успешной обработки. Возможные значения:

keep.

delete.

Значение по умолчанию: keep .

Путь в ZooKeeper может быть указан как настройка движка таблиц или стандартный путь может быть сформирован из глобальной конфигурации и UUID таблицы. Возможные значения:

String.

Значение по умолчанию: / .

Повторить загрузку файла до указанного количества раз. По умолчанию повторы отключены. Возможные значения:

Положительное целое число.

Значение по умолчанию: 0 .

Количество потоков, выполняющих обработку. Применяется только для режима Unordered .

Значение по умолчанию: 1 .

Включить ведение журналов в system.s3queue_log .

Значение по умолчанию: 0 .

Указывает минимальное время в миллисекундах, которое ClickHouse ждет перед следующей попыткой опроса.

Возможные значения:

Положительное целое число.

Значение по умолчанию: 1000 .

Определяет максимальное время в миллисекундах, которое ClickHouse ждет перед следующей попыткой опроса.

Возможные значения:

Положительное целое число.

Значение по умолчанию: 10000 .

Определяет дополнительное время ожидания, добавляемое к предыдущему интервалу опроса, когда новые файлы не найдены. Следующий опрос происходит после суммы предыдущего интервала и этого значения ожидания или максимального интервала, в зависимости от того, что меньше.

Возможные значения:

Положительное целое число.

Значение по умолчанию: 0 .

Позволяет ограничить количество узлов ZooKeeper, если используется режим 'unordered'; ничего не делает для режима 'ordered'. Если предел достигнут, самые старые обработанные файлы будут удалены из узла ZooKeeper и обработаны снова.

Возможные значения:

Положительное целое число.

Значение по умолчанию: 1000 .

Максимальное количество секунд для хранения обработанных файлов в узле ZooKeeper (по умолчанию сохраняются навсегда) для режима 'unordered', ничего не делает для режима 'ordered'. После указанного количества секунд файл будет повторно импортирован.

Возможные значения:

Положительное целое число.

Значение по умолчанию: 0 .

Для режима 'Ordered'. Определяет минимальную границу для интервала повторного планирования для фоновой задачи, которая отвечает за поддержание времени жизни отслеживаемых файлов и максимального набора отслеживаемых файлов.

Значение по умолчанию: 10000 .

Для режима 'Ordered'. Определяет максимальную границу для интервала повторного планирования для фоновой задачи, которая отвечает за поддержание времени жизни отслеживаемых файлов и максимального набора отслеживаемых файлов.

Значение по умолчанию: 30000 .

Для режима 'Ordered'. Доступно с 24.6 . Если есть несколько реплик таблицы S3Queue, каждая из которых работает с одной и той же директории метаданных в keeper, значение s3queue_buckets должно быть равно как минимум количеству реплик. Если также используется настройка s3queue_processing_threads , имеет смысл увеличить значение настройки s3queue_buckets , так как она определяет фактический параллелизм обработки S3Queue .

Двигатель поддерживает все настройки, связанные с S3. Для получения более подробной информации о настройках S3 см. здесь.

Scale plan feature S3 Role-Based Access is available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

Двигатель таблиц s3Queue поддерживает доступ на основе ролей. Смотрите документацию здесь для получения шагов по настройке роли для доступа к вашему ведру.

Как только роль настроена, roleARN можно передать через параметр extra_credentials , как показано ниже:

Режим обработки S3Queue позволяет хранить меньше метаданных в ZooKeeper, но имеет ограничение, что файлы, которые добавляются позже по времени, должны иметь алфавитно большие имена.

Режим S3Queue ordered , так же как и unordered , поддерживает настройку (s3queue_)processing_threads_num (префикс s3queue_ является необязательным), который позволяет контролировать количество потоков, которые будут обрабатывать файлы S3 локально на сервере. Кроме того, режим ordered также вводит другую настройку, называемую (s3queue_)buckets , которая означает "логические потоки". Это означает, что в распределенном сценарии, когда есть несколько серверов с репликами таблиц S3Queue , эта настройка определяет количество единиц обработки. Например, каждый поток обработки на каждой реплике S3Queue будет пытаться заблокировать определенный bucket для обработки, каждый bucket относится к определенным файлам по хешу имени файла. Поэтому в распределенном сценарии настоятельно рекомендуется, чтобы настройка (s3queue_)buckets была как минимум равна количеству реплик или больше. Допустимо иметь количество бакетов больше, чем количество реплик. Наиболее оптимальным сценарием будет, если настройка (s3queue_)buckets будет равна произведению number_of_replicas и (s3queue_)processing_threads_num . Настройка (s3queue_)processing_threads_num не рекомендуется для использования до версии 24.6 . Настройка (s3queue_)buckets доступна начиная с версии 24.6 .

SELECT не особо полезен для потокового импорта (за исключением отладки), так как каждый файл может быть импортирован только один раз. Более практично создавать потоки в реальном времени с помощью материализованных представлений. Для этого:

Используйте двигатель для создания таблицы для потребления из указанного пути в S3 и считайте это потоком данных. Создайте таблицу с желаемой структурой. Создайте материализованное представление, которое преобразует данные из двигателя и помещает их в ранее созданную таблицу.

Когда MATERIALIZED VIEW подключается к двигателю, он начинает собирать данные в фоновом режиме.

Пример:

_path — Путь к файлу.

— Путь к файлу. _file — Имя файла.

Для получения дополнительной информации о виртуальных колонках см. здесь.

Аргумент path может указывать несколько файлов, используя шаблоны, подобные bash. Для обработки файл должен существовать и соответствовать полному шаблону пути. Перечень файлов определяется во время SELECT (не в момент CREATE ).

* — Замещает любое количество любых символов, кроме / , включая пустую строку.

— Замещает любое количество любых символов, кроме , включая пустую строку. ** — Замещает любое количество любых символов, включая / , включая пустую строку.

— Замещает любое количество любых символов, включая , включая пустую строку. ? — Замещает любой один символ.

— Замещает любой один символ. {some_string,another_string,yet_another_one} — Замещает любую из строк 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one' .

— Замещает любую из строк . {N..M} — Замещает любое число в диапазоне от N до M, включая оба конца. N и M могут иметь ведущие нули, например, 000..078 .

Конструкции с {} аналогичны функции таблицы remote.

Дублированные строки могут быть следствием:

исключения, происходящего во время разбора в середине обработки файла, и повторы включены через s3queue_loading_retries ;

S3Queue настроен на нескольких серверах, указывающих на один и тот же путь в ZooKeeper, и сессия keeper истекает до того, как один сервер смог завершить обработку файла, что может привести к тому, что другой сервер начнёт обработку файла, который уже частично или полностью обработан первым сервером;

ненормальное завершение работы сервера.

Если S3Queue настроен на нескольких серверах, указывающих на один и тот же путь в ZooKeeper, и используется режим Ordered , то s3queue_loading_retries не будет работать. Это будет исправлено в ближайшее время.

Для интроспекции используйте статeless таблицу system.s3queue и постоянную таблицу system.s3queue_log .

system.s3queue . Эта таблица не является постоянной и показывает текущее состояние S3Queue в памяти: какие файлы в настоящее время обрабатываются, какие файлы обработаны или завершены с ошибкой.

Пример:

system.s3queue_log . Постоянная таблица. Содержит ту же информацию, что и system.s3queue , но для processed и failed файлов.

Таблица имеет следующую структуру:

Чтобы использовать system.s3queue_log , необходимо определить его конфигурацию в файле конфигурации сервера:

Пример: