Движок таблиц S3
Этот движок обеспечивает интеграцию с экосистемой Amazon S3. Он похож на движок HDFS, но обеспечивает специфические для S3 возможности.
Создание таблицы
CREATE TABLE s3_engine_table (name String, value UInt32)
ENGINE = S3(path, [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] format, [compression])
[SETTINGS ...]
Параметры движка
path— URL-адрес бакета с указанием пути к файлу. Поддерживает следующие подстановочные знаки в режиме "только чтение":
*,
?,
{abc,def}и
{N..M}где
N,
M— числа,
'abc',
'def'— строки. Подробнее смотри ниже.
format— формат файла.
aws_access_key_id,
aws_secret_access_key- данные пользователя учетной записи AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Необязательный параметр. Если параметры учетной записи не указаны, то используются данные из конфигурационного файла. Смотрите подробнее Использование сервиса S3 для хранения данных.
compression— тип сжатия. Возможные значения:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. Необязательный параметр. Если не указано, то тип сжатия определяется автоматически по расширению файла.
Пример
CREATE TABLE s3_engine_table (name String, value UInt32)
ENGINE=S3('https://storage.yandexcloud.net/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz', 'CSV', 'gzip')
SETTINGS input_format_with_names_use_header = 0;
INSERT INTO s3_engine_table VALUES ('one', 1), ('two', 2), ('three', 3);
SELECT * FROM s3_engine_table LIMIT 2;
┌─name─┬─value─┐
│ one │ 1 │
│ two │ 2 │
└──────┴───────┘
Виртуальные столбцы
_path— путь к файлу.
_file— имя файла.
Подробнее про виртуальные столбцы можно прочитать здесь.
Детали реализации
- Чтение и запись могут быть параллельными.
- Поддерживается репликация без копирования данных (zero-copy).
- Не поддерживаются:
- запросы
ALTERи
SELECT...SAMPLE,
- индексы.
- запросы
Символы подстановки
Аргумент
path может указывать на несколько файлов, используя символы подстановки. Для обработки файл должен существовать и соответствовать всему шаблону пути. Список файлов определяется во время выполнения запроса
SELECT (не в момент выполнения запроса
CREATE).
*— заменяет любое количество любых символов, кроме
/, включая пустую строку.
?— заменяет любые одиночные символы.
{some_string, another_string, yet_another_one}— заменяет любые строки
'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'.
{N..M}— заменяет любое число от N до M, включая обе границы. N и M могут иметь ведущие нули, например
000..078.
Конструкции с
{} аналогичны функции remote.
"Примечание"
Если список файлов содержит диапазоны чисел с ведущими нулями, используйте конструкцию с фигурными скобками для каждой цифры отдельно или используйте `?`.
Пример подстановки 1
Таблица содержит данные из файлов с именами
file-000.csv,
file-001.csv, … ,
file-999.csv:
CREATE TABLE big_table (name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://storage.yandexcloud.net/my-bucket/my_folder/file-{000..999}.csv', 'CSV');
Пример подстановки 2
Предположим, есть несколько файлов в формате CSV со следующими URL-адресами в S3:
- 'https://storage.yandexcloud.net/my-bucket/some_folder/some_file_1.csv'
- 'https://storage.yandexcloud.net/my-bucket/some_folder/some_file_2.csv'
- 'https://storage.yandexcloud.net/my-bucket/some_folder/some_file_3.csv'
- 'https://storage.yandexcloud.net/my-bucket/another_folder/some_file_1.csv'
- 'https://storage.yandexcloud.net/my-bucket/another_folder/some_file_2.csv'
- 'https://storage.yandexcloud.net/my-bucket/another_folder/some_file_3.csv'
Существует несколько способов создать таблицу, включающую в себя все шесть файлов:
- Задайте диапазон для суффиксов в названии файла:
CREATE TABLE table_with_range (name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://storage.yandexcloud.net/my-bucket/{some,another}_folder/some_file_{1..3}', 'CSV');
- Таблица содержит все файлы с префиксом
some_file_(в каталогах не должно быть других файлов с таким префиксом):
CREATE TABLE table_with_question_mark (name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://storage.yandexcloud.net/my-bucket/{some,another}_folder/some_file_?', 'CSV');
- Таблица содержит все файлы в обоих каталогах (в каталогах не должно быть других файлов, соответствующих формату и схеме, описанным в запросе):
CREATE TABLE table_with_asterisk (name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://storage.yandexcloud.net/my-bucket/{some,another}_folder/*', 'CSV');
Настройки движка S3
Перед выполнением запроса или в конфигурационном файле могут быть установлены следующие настройки:
s3_max_single_part_upload_size— максимальный размер объекта для загрузки с использованием однокомпонентной загрузки в S3. Значение по умолчанию —
64 Mб.
s3_min_upload_part_size— минимальный размер объекта для загрузки при многокомпонентной загрузке в S3 Multipart upload. Значение по умолчанию —
512 Mб.
s3_max_redirects— максимальное количество разрешенных переадресаций S3. Значение по умолчанию —
10.
s3_single_read_retries— максимальное количество попыток запроса при единичном чтении. Значение по умолчанию —
4.
Соображение безопасности: если злонамеренный пользователь попробует указать произвольные URL-адреса S3, параметр
s3_max_redirects должен быть установлен в ноль, чтобы избежать атак SSRF. Как альтернатива, в конфигурации сервера должен быть указан
remote_host_filter.
Настройки точки приема запроса
Для точки приема запроса (которая соответствует точному префиксу URL-адреса) в конфигурационном файле могут быть заданы следующие настройки:
Обязательная настройка:
endpoint— указывает префикс точки приема запроса.
Необязательные настройки:
access_key_idи
secret_access_key— указывают учетные данные для использования с данной точкой приема запроса.
use_environment_credentials— если
true, S3-клиент будет пытаться получить учетные данные из переменных среды и метаданных Amazon EC2 для данной точки приема запроса. Значение по умолчанию —
false.
use_insecure_imds_request— признак использования менее безопасного соединения при выполнении запроса к IMDS при получении учётных данных из метаданных Amazon EC2. Значение по умолчанию —
false.
region— название региона S3.
header— добавляет указанный HTTP-заголовок к запросу на заданную точку приема запроса. Может быть определен несколько раз.
server_side_encryption_customer_key_base64— устанавливает необходимые заголовки для доступа к объектам S3 с шифрованием SSE-C.
single_read_retries— Максимальное количество попыток запроса при единичном чтении. Значение по умолчанию —
4.
Пример
<s3>
<endpoint-name>
<endpoint>https://storage.yandexcloud.net/my-test-bucket-768/</endpoint>
<!-- <access_key_id>ACCESS_KEY_ID</access_key_id> -->
<!-- <secret_access_key>SECRET_ACCESS_KEY</secret_access_key> -->
<!-- <region>us-west-1</region> -->
<!-- <use_environment_credentials>false</use_environment_credentials> -->
<!-- <use_insecure_imds_request>false</use_insecure_imds_request> -->
<!-- <header>Authorization: Bearer SOME-TOKEN</header> -->
<!-- <server_side_encryption_customer_key_base64>BASE64-ENCODED-KEY</server_side_encryption_customer_key_base64> -->
<!-- <single_read_retries>4</single_read_retries> -->
</endpoint-name>
</s3>
Смотрите также