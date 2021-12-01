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Движок таблиц S3

Этот движок обеспечивает интеграцию с экосистемой Amazon S3. Он похож на движок HDFS, но обеспечивает специфические для S3 возможности.

CREATE TABLE s3_engine_table ( name String , value UInt32 )

ENGINE = S3 ( path , [ aws_access_key_id , aws_secret_access_key , ] format , [ compression ] )

[ SETTINGS . . . ]



Параметры движка

path — URL-адрес бакета с указанием пути к файлу. Поддерживает следующие подстановочные знаки в режиме "только чтение": * , ? , {abc,def} и {N..M} где N , M — числа, 'abc' , 'def' — строки. Подробнее смотри ниже.

— URL-адрес бакета с указанием пути к файлу. Поддерживает следующие подстановочные знаки в режиме "только чтение": , , и где , — числа, , — строки. Подробнее смотри ниже. format — формат файла.

— формат файла. aws_access_key_id , aws_secret_access_key - данные пользователя учетной записи AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Необязательный параметр. Если параметры учетной записи не указаны, то используются данные из конфигурационного файла. Смотрите подробнее Использование сервиса S3 для хранения данных.

, - данные пользователя учетной записи AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Необязательный параметр. Если параметры учетной записи не указаны, то используются данные из конфигурационного файла. Смотрите подробнее Использование сервиса S3 для хранения данных. compression — тип сжатия. Возможные значения: none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . Необязательный параметр. Если не указано, то тип сжатия определяется автоматически по расширению файла.

Пример

CREATE TABLE s3_engine_table ( name String , value UInt32 )

ENGINE = S3 ( 'https://storage.yandexcloud.net/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz' , 'CSV' , 'gzip' )

SETTINGS input_format_with_names_use_header = 0 ;



INSERT INTO s3_engine_table VALUES ( 'one' , 1 ) , ( 'two' , 2 ) , ( 'three' , 3 ) ;



SELECT * FROM s3_engine_table LIMIT 2 ;



┌─name─┬─value─┐

│ one │ 1 │

│ two │ 2 │

└──────┴───────┘



_path — путь к файлу.

— путь к файлу. _file — имя файла.

Подробнее про виртуальные столбцы можно прочитать здесь.

Чтение и запись могут быть параллельными.

Поддерживается репликация без копирования данных (zero-copy).

Не поддерживаются: запросы ALTER и SELECT...SAMPLE , индексы.



Аргумент path может указывать на несколько файлов, используя символы подстановки. Для обработки файл должен существовать и соответствовать всему шаблону пути. Список файлов определяется во время выполнения запроса SELECT (не в момент выполнения запроса CREATE ).

* — заменяет любое количество любых символов, кроме / , включая пустую строку.

— заменяет любое количество любых символов, кроме , включая пустую строку. ? — заменяет любые одиночные символы.

— заменяет любые одиночные символы. {some_string, another_string, yet_another_one} — заменяет любые строки 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one' .

— заменяет любые строки . {N..M} — заменяет любое число от N до M, включая обе границы. N и M могут иметь ведущие нули, например 000..078 .

Конструкции с {} аналогичны функции remote.