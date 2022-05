Движок таблиц S3

CREATE TABLE s3_engine_table ( name String , value UInt32 )

ENGINE = S3 ( 'https://storage.yandexcloud.net/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz' , 'CSV' , 'gzip' )

SETTINGS input_format_with_names_use_header = 0 ;



INSERT INTO s3_engine_table VALUES ( 'one' , 1 ) , ( 'two' , 2 ) , ( 'three' , 3 ) ;



SELECT * FROM s3_engine_table LIMIT 2 ;