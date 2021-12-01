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RabbitMQ

Движок работает с RabbitMQ.

RabbitMQ позволяет:

  • Публиковать/подписываться на потоки данных.
  • Обрабатывать потоки по мере их появления.

Создание таблицы

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
    name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
    name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
    ...
) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS
    rabbitmq_host_port = 'host:port',
    rabbitmq_exchange_name = 'exchange_name',
    rabbitmq_format = 'data_format'[,]
    [rabbitmq_exchange_type = 'exchange_type',]
    [rabbitmq_routing_key_list = 'key1,key2,...',]
    [rabbitmq_row_delimiter = 'delimiter_symbol',]
    [rabbitmq_schema = '',]
    [rabbitmq_num_consumers = N,]
    [rabbitmq_num_queues = N,]
    [rabbitmq_queue_base = 'queue',]
    [rabbitmq_persistent = 0,]
    [rabbitmq_skip_broken_messages = N,]
    [rabbitmq_max_block_size = N,]
    [rabbitmq_flush_interval_ms = N]
    [rabbitmq_queue_settings_list = 'x-dead-letter-exchange=my-dlx,x-max-length=10,x-overflow=reject-publish']

Обязательные параметры:

  • rabbitmq_host_port – адрес сервера (хост:порт). Например: localhost:5672.
  • rabbitmq_exchange_name – имя точки обмена в RabbitMQ.
  • rabbitmq_format – формат сообщения. Используется такое же обозначение, как и в функции FORMAT в SQL, например, JSONEachRow. Подробнее см. в разделе Форматы входных и выходных данных.

Дополнительные параметры:

  • rabbitmq_exchange_type – тип точки обмена в RabbitMQ: direct, fanout, topic, headers, consistent_hash. По умолчанию: fanout.
  • rabbitmq_routing_key_list – список ключей маршрутизации, через запятую.
  • rabbitmq_row_delimiter – символ-разделитель, который завершает сообщение.
  • rabbitmq_schema – опциональный параметр, необходимый, если используется формат, требующий определения схемы. Например, Cap’n Proto требует путь к файлу со схемой и название корневого объекта schema.capnp:Message.
  • rabbitmq_num_consumers – количество потребителей на таблицу. По умолчанию: 1. Укажите больше потребителей, если пропускная способность одного потребителя недостаточна.
  • rabbitmq_num_queues – количество очередей. По умолчанию: 1. Большее число очередей может сильно увеличить пропускную способность.
  • rabbitmq_queue_base - настройка для имен очередей. Сценарии использования описаны ниже.
  • rabbitmq_persistent - флаг, от которого зависит настройка 'durable' для сообщений при запросах INSERT. По умолчанию: 0.
  • rabbitmq_skip_broken_messages – максимальное количество некорректных сообщений в блоке. Если rabbitmq_skip_broken_messages = N, то движок отбрасывает N сообщений, которые не получилось обработать. Одно сообщение в точности соответствует одной записи (строке). Значение по умолчанию – 0.
  • rabbitmq_max_block_size
  • rabbitmq_flush_interval_ms
  • rabbitmq_queue_settings_list - позволяет самостоятельно установить настройки RabbitMQ при создании очереди. Доступные настройки: x-max-length, x-max-length-bytes, x-message-ttl, x-expires, x-priority, x-max-priority, x-overflow, x-dead-letter-exchange, x-queue-type. Настрока durable для очереди ставится автоматически.

Настройки форматов данных также могут быть добавлены в списке RabbitMQ настроек.

Example:

  CREATE TABLE queue (
    key UInt64,
    value UInt64,
    date DateTime
  ) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS rabbitmq_host_port = 'localhost:5672',
                            rabbitmq_exchange_name = 'exchange1',
                            rabbitmq_format = 'JSONEachRow',
                            rabbitmq_num_consumers = 5,
                            date_time_input_format = 'best_effort';

Конфигурация сервера RabbitMQ добавляется с помощью конфигурационного файла ClickHouse.

Требуемая конфигурация:

 <rabbitmq>
    <username>root</username>
    <password>clickhouse</password>
 </rabbitmq>

Дополнительная конфигурация:

 <rabbitmq>
    <vhost>clickhouse</vhost>
 </rabbitmq>

Описание

Запрос SELECT не очень полезен для чтения сообщений (за исключением отладки), поскольку каждое сообщение может быть прочитано только один раз. Практичнее создавать потоки реального времени с помощью материализованных преставлений. Для этого:

  1. Создайте потребителя RabbitMQ с помощью движка и рассматривайте его как поток данных.
  2. Создайте таблицу с необходимой структурой.
  3. Создайте материализованное представление, которое преобразует данные от движка и помещает их в ранее созданную таблицу.

Когда к движку присоединяется материализованное представление, оно начинает в фоновом режиме собирать данные. Это позволяет непрерывно получать сообщения от RabbitMQ и преобразовывать их в необходимый формат с помощью SELECT. У одной таблицы RabbitMQ может быть неограниченное количество материализованных представлений.

Данные передаются с помощью параметров rabbitmq_exchange_type и rabbitmq_routing_key_list. Может быть не более одной точки обмена на таблицу. Одна точка обмена может использоваться несколькими таблицами: это позволяет выполнять маршрутизацию по нескольким таблицам одновременно.

Параметры точек обмена:

  • direct - маршрутизация основана на точном совпадении ключей. Пример списка ключей: key1,key2,key3,key4,key5. Ключ сообщения может совпадать с одним из них.
  • fanout - маршрутизация по всем таблицам, где имя точки обмена совпадает, независимо от ключей.
  • topic - маршрутизация основана на правилах с ключами, разделенными точками. Например: *.logs, records.*.*.2020, *.2018,*.2019,*.2020.
  • headers - маршрутизация основана на совпадении key=value с настройкой x-match=all или x-match=any. Пример списка ключей таблицы: x-match=all,format=logs,type=report,year=2020.
  • consistent_hash - данные равномерно распределяются между всеми связанными таблицами, где имя точки обмена совпадает. Обратите внимание, что этот тип обмена должен быть включен с помощью плагина RabbitMQ: rabbitmq-plugins enable rabbitmq_consistent_hash_exchange.

Настройка rabbitmq_queue_base может быть использована в следующих случаях:

  1. чтобы восстановить чтение из ранее созданных очередей, если оно прекратилось по какой-либо причине, но очереди остались непустыми. Для восстановления чтения из одной конкретной очереди, нужно написать ее имя в rabbitmq_queue_base настройку и не указывать настройки rabbitmq_num_consumers и rabbitmq_num_queues. Чтобы восстановить чтение из всех очередей, которые были созданы для конкретной таблицы, необходимо совпадение следующих настроек: rabbitmq_queue_base, rabbitmq_num_consumers, rabbitmq_num_queues. По умолчанию, если настройка rabbitmq_queue_base не указана, будут использованы уникальные для каждой таблицы имена очередей.
  2. чтобы объявить одни и те же очереди для разных таблиц, что позволяет создавать несколько параллельных подписчиков на каждую из очередей. То есть обеспечивается лучшая производительность. В данном случае, для таких таблиц также необходимо совпадение настроек: rabbitmq_num_consumers, rabbitmq_num_queues.
  3. чтобы повторно использовать созданные c durable настройкой очереди, так как они не удаляются автоматически (но могут быть удалены с помощью любого RabbitMQ CLI).

Для улучшения производительности полученные сообщения группируются в блоки размера max_insert_block_size. Если блок не удалось сформировать за stream_flush_interval_ms миллисекунд, то данные будут сброшены в таблицу независимо от полноты блока.

Если параметрыrabbitmq_num_consumers и/или rabbitmq_num_queues заданы вместе с параметром rabbitmq_exchange_type:

  • плагин rabbitmq-consistent-hash-exchange должен быть включен.
  • свойство message_id должно быть определено (уникальное для каждого сообщения/пакета).

При запросах INSERT отправляемым сообщениям добавляются метаданные: messageID и флаг republished - доступны через заголовки сообщений (headers). Для запросов чтения и вставки не должна использоваться одна и та же таблица.

Пример:

  CREATE TABLE queue (
    key UInt64,
    value UInt64
  ) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS rabbitmq_host_port = 'localhost:5672',
                            rabbitmq_exchange_name = 'exchange1',
                            rabbitmq_exchange_type = 'headers',
                            rabbitmq_routing_key_list = 'format=logs,type=report,year=2020',
                            rabbitmq_format = 'JSONEachRow',
                            rabbitmq_num_consumers = 5;

  CREATE TABLE daily (key UInt64, value UInt64)
    ENGINE = MergeTree();

  CREATE MATERIALIZED VIEW consumer TO daily
    AS SELECT key, value FROM queue;

  SELECT key, value FROM daily ORDER BY key;

Virtual Columns

  • _exchange_name - имя точки обмена RabbitMQ.
  • _channel_id - идентификатор канала ChannelID, на котором было получено сообщение.
  • _delivery_tag - значение DeliveryTag полученного сообщения. Уникально в рамках одного канала.
  • _redelivered - флаг redelivered. (Не равно нулю, если есть возможность, что сообщение было получено более, чем одним каналом.)
  • _message_id - значение поля messageID полученного сообщения. Данное поле непусто, если указано в параметрах при отправке сообщения.
  • _timestamp - значение поля timestamp полученного сообщения. Данное поле непусто, если указано в параметрах при отправке сообщения.