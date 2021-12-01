RabbitMQ
Движок работает с RabbitMQ.
RabbitMQ позволяет:
- Публиковать/подписываться на потоки данных.
- Обрабатывать потоки по мере их появления.
Создание таблицы
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS
rabbitmq_host_port = 'host:port',
rabbitmq_exchange_name = 'exchange_name',
rabbitmq_format = 'data_format'[,]
[rabbitmq_exchange_type = 'exchange_type',]
[rabbitmq_routing_key_list = 'key1,key2,...',]
[rabbitmq_row_delimiter = 'delimiter_symbol',]
[rabbitmq_schema = '',]
[rabbitmq_num_consumers = N,]
[rabbitmq_num_queues = N,]
[rabbitmq_queue_base = 'queue',]
[rabbitmq_persistent = 0,]
[rabbitmq_skip_broken_messages = N,]
[rabbitmq_max_block_size = N,]
[rabbitmq_flush_interval_ms = N]
[rabbitmq_queue_settings_list = 'x-dead-letter-exchange=my-dlx,x-max-length=10,x-overflow=reject-publish']
Обязательные параметры:
rabbitmq_host_port– адрес сервера (
хост:порт). Например:
localhost:5672.
rabbitmq_exchange_name– имя точки обмена в RabbitMQ.
rabbitmq_format– формат сообщения. Используется такое же обозначение, как и в функции
FORMATв SQL, например,
JSONEachRow. Подробнее см. в разделе Форматы входных и выходных данных.
Дополнительные параметры:
rabbitmq_exchange_type– тип точки обмена в RabbitMQ:
direct,
fanout,
topic,
headers,
consistent_hash. По умолчанию:
fanout.
rabbitmq_routing_key_list– список ключей маршрутизации, через запятую.
rabbitmq_row_delimiter– символ-разделитель, который завершает сообщение.
rabbitmq_schema– опциональный параметр, необходимый, если используется формат, требующий определения схемы. Например, Cap’n Proto требует путь к файлу со схемой и название корневого объекта
schema.capnp:Message.
rabbitmq_num_consumers– количество потребителей на таблицу. По умолчанию:
1. Укажите больше потребителей, если пропускная способность одного потребителя недостаточна.
rabbitmq_num_queues– количество очередей. По умолчанию:
1. Большее число очередей может сильно увеличить пропускную способность.
rabbitmq_queue_base- настройка для имен очередей. Сценарии использования описаны ниже.
rabbitmq_persistent- флаг, от которого зависит настройка 'durable' для сообщений при запросах
INSERT. По умолчанию:
0.
rabbitmq_skip_broken_messages– максимальное количество некорректных сообщений в блоке. Если
rabbitmq_skip_broken_messages = N, то движок отбрасывает
Nсообщений, которые не получилось обработать. Одно сообщение в точности соответствует одной записи (строке). Значение по умолчанию – 0.
rabbitmq_max_block_size
rabbitmq_flush_interval_ms
rabbitmq_queue_settings_list- позволяет самостоятельно установить настройки RabbitMQ при создании очереди. Доступные настройки:
x-max-length,
x-max-length-bytes,
x-message-ttl,
x-expires,
x-priority,
x-max-priority,
x-overflow,
x-dead-letter-exchange,
x-queue-type. Настрока
durableдля очереди ставится автоматически.
Настройки форматов данных также могут быть добавлены в списке RabbitMQ настроек.
Example:
CREATE TABLE queue (
key UInt64,
value UInt64,
date DateTime
) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS rabbitmq_host_port = 'localhost:5672',
rabbitmq_exchange_name = 'exchange1',
rabbitmq_format = 'JSONEachRow',
rabbitmq_num_consumers = 5,
date_time_input_format = 'best_effort';
Конфигурация сервера RabbitMQ добавляется с помощью конфигурационного файла ClickHouse.
Требуемая конфигурация:
<rabbitmq>
<username>root</username>
<password>clickhouse</password>
</rabbitmq>
Дополнительная конфигурация:
<rabbitmq>
<vhost>clickhouse</vhost>
</rabbitmq>
Описание
Запрос
SELECT не очень полезен для чтения сообщений (за исключением отладки), поскольку каждое сообщение может быть прочитано только один раз. Практичнее создавать потоки реального времени с помощью материализованных преставлений. Для этого:
- Создайте потребителя RabbitMQ с помощью движка и рассматривайте его как поток данных.
- Создайте таблицу с необходимой структурой.
- Создайте материализованное представление, которое преобразует данные от движка и помещает их в ранее созданную таблицу.
Когда к движку присоединяется материализованное представление, оно начинает в фоновом режиме собирать данные. Это позволяет непрерывно получать сообщения от RabbitMQ и преобразовывать их в необходимый формат с помощью
SELECT.
У одной таблицы RabbitMQ может быть неограниченное количество материализованных представлений.
Данные передаются с помощью параметров
rabbitmq_exchange_type и
rabbitmq_routing_key_list.
Может быть не более одной точки обмена на таблицу. Одна точка обмена может использоваться несколькими таблицами: это позволяет выполнять маршрутизацию по нескольким таблицам одновременно.
Параметры точек обмена:
direct- маршрутизация основана на точном совпадении ключей. Пример списка ключей:
key1,key2,key3,key4,key5. Ключ сообщения может совпадать с одним из них.
fanout- маршрутизация по всем таблицам, где имя точки обмена совпадает, независимо от ключей.
topic- маршрутизация основана на правилах с ключами, разделенными точками. Например:
*.logs,
records.*.*.2020,
*.2018,*.2019,*.2020.
headers- маршрутизация основана на совпадении
key=valueс настройкой
x-match=allили
x-match=any. Пример списка ключей таблицы:
x-match=all,format=logs,type=report,year=2020.
consistent_hash- данные равномерно распределяются между всеми связанными таблицами, где имя точки обмена совпадает. Обратите внимание, что этот тип обмена должен быть включен с помощью плагина RabbitMQ:
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_consistent_hash_exchange.
Настройка
rabbitmq_queue_base может быть использована в следующих случаях:
- чтобы восстановить чтение из ранее созданных очередей, если оно прекратилось по какой-либо причине, но очереди остались непустыми. Для восстановления чтения из одной конкретной очереди, нужно написать ее имя в
rabbitmq_queue_baseнастройку и не указывать настройки
rabbitmq_num_consumersи
rabbitmq_num_queues. Чтобы восстановить чтение из всех очередей, которые были созданы для конкретной таблицы, необходимо совпадение следующих настроек:
rabbitmq_queue_base,
rabbitmq_num_consumers,
rabbitmq_num_queues. По умолчанию, если настройка
rabbitmq_queue_baseне указана, будут использованы уникальные для каждой таблицы имена очередей.
- чтобы объявить одни и те же очереди для разных таблиц, что позволяет создавать несколько параллельных подписчиков на каждую из очередей. То есть обеспечивается лучшая производительность. В данном случае, для таких таблиц также необходимо совпадение настроек:
rabbitmq_num_consumers,
rabbitmq_num_queues.
- чтобы повторно использовать созданные c
durableнастройкой очереди, так как они не удаляются автоматически (но могут быть удалены с помощью любого RabbitMQ CLI).
Для улучшения производительности полученные сообщения группируются в блоки размера max_insert_block_size. Если блок не удалось сформировать за stream_flush_interval_ms миллисекунд, то данные будут сброшены в таблицу независимо от полноты блока.
Если параметры
rabbitmq_num_consumers и/или
rabbitmq_num_queues заданы вместе с параметром
rabbitmq_exchange_type:
- плагин
rabbitmq-consistent-hash-exchangeдолжен быть включен.
- свойство
message_idдолжно быть определено (уникальное для каждого сообщения/пакета).
При запросах
INSERT отправляемым сообщениям добавляются метаданные:
messageID и флаг
republished - доступны через заголовки сообщений (headers).
Для запросов чтения и вставки не должна использоваться одна и та же таблица.
Пример:
CREATE TABLE queue (
key UInt64,
value UInt64
) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS rabbitmq_host_port = 'localhost:5672',
rabbitmq_exchange_name = 'exchange1',
rabbitmq_exchange_type = 'headers',
rabbitmq_routing_key_list = 'format=logs,type=report,year=2020',
rabbitmq_format = 'JSONEachRow',
rabbitmq_num_consumers = 5;
CREATE TABLE daily (key UInt64, value UInt64)
ENGINE = MergeTree();
CREATE MATERIALIZED VIEW consumer TO daily
AS SELECT key, value FROM queue;
SELECT key, value FROM daily ORDER BY key;
Virtual Columns
_exchange_name- имя точки обмена RabbitMQ.
_channel_id- идентификатор канала
ChannelID, на котором было получено сообщение.
_delivery_tag- значение
DeliveryTagполученного сообщения. Уникально в рамках одного канала.
_redelivered- флаг
redelivered. (Не равно нулю, если есть возможность, что сообщение было получено более, чем одним каналом.)
_message_id- значение поля
messageIDполученного сообщения. Данное поле непусто, если указано в параметрах при отправке сообщения.
_timestamp- значение поля
timestampполученного сообщения. Данное поле непусто, если указано в параметрах при отправке сообщения.