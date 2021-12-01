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RabbitMQ

Движок работает с RabbitMQ.

RabbitMQ позволяет:

Публиковать/подписываться на потоки данных.

Обрабатывать потоки по мере их появления.

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] ,

. . .

) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS

rabbitmq_host_port = 'host:port' ,

rabbitmq_exchange_name = 'exchange_name' ,

rabbitmq_format = 'data_format' [ , ]

[ rabbitmq_exchange_type = 'exchange_type' , ]

[ rabbitmq_routing_key_list = 'key1,key2,...' , ]

[ rabbitmq_row_delimiter = 'delimiter_symbol' , ]

[ rabbitmq_schema = '' , ]

[ rabbitmq_num_consumers = N , ]

[ rabbitmq_num_queues = N , ]

[ rabbitmq_queue_base = 'queue' , ]

[ rabbitmq_persistent = 0 , ]

[ rabbitmq_skip_broken_messages = N , ]

[ rabbitmq_max_block_size = N , ]

[ rabbitmq_flush_interval_ms = N ]

[ rabbitmq_queue_settings_list = 'x-dead-letter-exchange=my-dlx,x-max-length=10,x-overflow=reject-publish' ]



Обязательные параметры:

rabbitmq_host_port – адрес сервера ( хост:порт ). Например: localhost:5672 .

– адрес сервера ( ). Например: . rabbitmq_exchange_name – имя точки обмена в RabbitMQ.

– имя точки обмена в RabbitMQ. rabbitmq_format – формат сообщения. Используется такое же обозначение, как и в функции FORMAT в SQL, например, JSONEachRow . Подробнее см. в разделе Форматы входных и выходных данных.

Дополнительные параметры:

rabbitmq_exchange_type – тип точки обмена в RabbitMQ: direct , fanout , topic , headers , consistent_hash . По умолчанию: fanout .

– тип точки обмена в RabbitMQ: , , , , . По умолчанию: . rabbitmq_routing_key_list – список ключей маршрутизации, через запятую.

– список ключей маршрутизации, через запятую. rabbitmq_row_delimiter – символ-разделитель, который завершает сообщение.

– символ-разделитель, который завершает сообщение. rabbitmq_schema – опциональный параметр, необходимый, если используется формат, требующий определения схемы. Например, Cap’n Proto требует путь к файлу со схемой и название корневого объекта schema.capnp:Message .

– опциональный параметр, необходимый, если используется формат, требующий определения схемы. Например, Cap’n Proto требует путь к файлу со схемой и название корневого объекта . rabbitmq_num_consumers – количество потребителей на таблицу. По умолчанию: 1 . Укажите больше потребителей, если пропускная способность одного потребителя недостаточна.

– количество потребителей на таблицу. По умолчанию: . Укажите больше потребителей, если пропускная способность одного потребителя недостаточна. rabbitmq_num_queues – количество очередей. По умолчанию: 1 . Большее число очередей может сильно увеличить пропускную способность.

– количество очередей. По умолчанию: . Большее число очередей может сильно увеличить пропускную способность. rabbitmq_queue_base - настройка для имен очередей. Сценарии использования описаны ниже.

- настройка для имен очередей. Сценарии использования описаны ниже. rabbitmq_persistent - флаг, от которого зависит настройка 'durable' для сообщений при запросах INSERT . По умолчанию: 0 .

- флаг, от которого зависит настройка 'durable' для сообщений при запросах . По умолчанию: . rabbitmq_skip_broken_messages – максимальное количество некорректных сообщений в блоке. Если rabbitmq_skip_broken_messages = N , то движок отбрасывает N сообщений, которые не получилось обработать. Одно сообщение в точности соответствует одной записи (строке). Значение по умолчанию – 0.

– максимальное количество некорректных сообщений в блоке. Если , то движок отбрасывает сообщений, которые не получилось обработать. Одно сообщение в точности соответствует одной записи (строке). Значение по умолчанию – 0. rabbitmq_max_block_size

rabbitmq_flush_interval_ms

rabbitmq_queue_settings_list - позволяет самостоятельно установить настройки RabbitMQ при создании очереди. Доступные настройки: x-max-length , x-max-length-bytes , x-message-ttl , x-expires , x-priority , x-max-priority , x-overflow , x-dead-letter-exchange , x-queue-type . Настрока durable для очереди ставится автоматически.

Настройки форматов данных также могут быть добавлены в списке RabbitMQ настроек.

Example:

CREATE TABLE queue (

key UInt64 ,

value UInt64 ,

date DateTime

) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS rabbitmq_host_port = 'localhost:5672' ,

rabbitmq_exchange_name = 'exchange1' ,

rabbitmq_format = 'JSONEachRow' ,

rabbitmq_num_consumers = 5 ,

date_time_input_format = 'best_effort' ;



Конфигурация сервера RabbitMQ добавляется с помощью конфигурационного файла ClickHouse.

Требуемая конфигурация:

< rabbitmq >

< username > root </ username >

< password > clickhouse </ password >

</ rabbitmq >



Дополнительная конфигурация:

< rabbitmq >

< vhost > clickhouse </ vhost >

</ rabbitmq >



Запрос SELECT не очень полезен для чтения сообщений (за исключением отладки), поскольку каждое сообщение может быть прочитано только один раз. Практичнее создавать потоки реального времени с помощью материализованных преставлений. Для этого:

Создайте потребителя RabbitMQ с помощью движка и рассматривайте его как поток данных. Создайте таблицу с необходимой структурой. Создайте материализованное представление, которое преобразует данные от движка и помещает их в ранее созданную таблицу.

Когда к движку присоединяется материализованное представление, оно начинает в фоновом режиме собирать данные. Это позволяет непрерывно получать сообщения от RabbitMQ и преобразовывать их в необходимый формат с помощью SELECT . У одной таблицы RabbitMQ может быть неограниченное количество материализованных представлений.

Данные передаются с помощью параметров rabbitmq_exchange_type и rabbitmq_routing_key_list . Может быть не более одной точки обмена на таблицу. Одна точка обмена может использоваться несколькими таблицами: это позволяет выполнять маршрутизацию по нескольким таблицам одновременно.

Параметры точек обмена:

direct - маршрутизация основана на точном совпадении ключей. Пример списка ключей: key1,key2,key3,key4,key5 . Ключ сообщения может совпадать с одним из них.

- маршрутизация основана на точном совпадении ключей. Пример списка ключей: . Ключ сообщения может совпадать с одним из них. fanout - маршрутизация по всем таблицам, где имя точки обмена совпадает, независимо от ключей.

- маршрутизация по всем таблицам, где имя точки обмена совпадает, независимо от ключей. topic - маршрутизация основана на правилах с ключами, разделенными точками. Например: *.logs , records.*.*.2020 , *.2018,*.2019,*.2020 .

- маршрутизация основана на правилах с ключами, разделенными точками. Например: , , . headers - маршрутизация основана на совпадении key=value с настройкой x-match=all или x-match=any . Пример списка ключей таблицы: x-match=all,format=logs,type=report,year=2020 .

- маршрутизация основана на совпадении с настройкой или . Пример списка ключей таблицы: . consistent_hash - данные равномерно распределяются между всеми связанными таблицами, где имя точки обмена совпадает. Обратите внимание, что этот тип обмена должен быть включен с помощью плагина RabbitMQ: rabbitmq-plugins enable rabbitmq_consistent_hash_exchange .

Настройка rabbitmq_queue_base может быть использована в следующих случаях:

чтобы восстановить чтение из ранее созданных очередей, если оно прекратилось по какой-либо причине, но очереди остались непустыми. Для восстановления чтения из одной конкретной очереди, нужно написать ее имя в rabbitmq_queue_base настройку и не указывать настройки rabbitmq_num_consumers и rabbitmq_num_queues . Чтобы восстановить чтение из всех очередей, которые были созданы для конкретной таблицы, необходимо совпадение следующих настроек: rabbitmq_queue_base , rabbitmq_num_consumers , rabbitmq_num_queues . По умолчанию, если настройка rabbitmq_queue_base не указана, будут использованы уникальные для каждой таблицы имена очередей. чтобы объявить одни и те же очереди для разных таблиц, что позволяет создавать несколько параллельных подписчиков на каждую из очередей. То есть обеспечивается лучшая производительность. В данном случае, для таких таблиц также необходимо совпадение настроек: rabbitmq_num_consumers , rabbitmq_num_queues . чтобы повторно использовать созданные c durable настройкой очереди, так как они не удаляются автоматически (но могут быть удалены с помощью любого RabbitMQ CLI).

Для улучшения производительности полученные сообщения группируются в блоки размера max_insert_block_size. Если блок не удалось сформировать за stream_flush_interval_ms миллисекунд, то данные будут сброшены в таблицу независимо от полноты блока.

Если параметры rabbitmq_num_consumers и/или rabbitmq_num_queues заданы вместе с параметром rabbitmq_exchange_type :

плагин rabbitmq-consistent-hash-exchange должен быть включен.

должен быть включен. свойство message_id должно быть определено (уникальное для каждого сообщения/пакета).

При запросах INSERT отправляемым сообщениям добавляются метаданные: messageID и флаг republished - доступны через заголовки сообщений (headers). Для запросов чтения и вставки не должна использоваться одна и та же таблица.

Пример:

CREATE TABLE queue (

key UInt64 ,

value UInt64

) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS rabbitmq_host_port = 'localhost:5672' ,

rabbitmq_exchange_name = 'exchange1' ,

rabbitmq_exchange_type = 'headers' ,

rabbitmq_routing_key_list = 'format=logs,type=report,year=2020' ,

rabbitmq_format = 'JSONEachRow' ,

rabbitmq_num_consumers = 5 ;



CREATE TABLE daily ( key UInt64 , value UInt64 )

ENGINE = MergeTree ( ) ;



CREATE MATERIALIZED VIEW consumer TO daily

AS SELECT key , value FROM queue ;



SELECT key , value FROM daily ORDER BY key ;

