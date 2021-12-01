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ODBC

Позволяет ClickHouse подключаться к внешним базам данных с помощью ODBC.

Чтобы использование ODBC было безопасным, ClickHouse использует отдельную программу clickhouse-odbc-bridge. Если драйвер ODBC подгружать непосредственно из clickhouse-server, то проблемы с драйвером могут привести к аварийной остановке сервера ClickHouse. ClickHouse автоматически запускает clickhouse-odbc-bridge по мере необходимости. Программа устанавливается из того же пакета, что и clickhouse-server.

Движок поддерживает тип данных Nullable.

Создание таблицы

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
    name1 [type1],
    name2 [type2],
    ...
)
ENGINE = ODBC(connection_settings, external_database, external_table)

Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.

Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы в удалённой СУБД:

  • Имена столбцов должны быть такими же, как в исходной таблице, но вы можете использовать только некоторые из этих столбцов и в любом порядке.
  • Типы столбцов могут отличаться от типов аналогичных столбцов в исходной таблице. ClickHouse пытается приводить значения к типам данных ClickHouse.
  • Настройка external_table_functions_use_nulls определяет как обрабатывать Nullable столбцы. Значение по умолчанию: 1. Если значение 0, то табличная функция не делает Nullable столбцы, а вместо NULL выставляет значения по умолчанию для скалярного типа. Это также применимо для значений NULL внутри массивов.

Параметры движка

  • connection_settings — название секции с настройками соединения в файле odbc.ini.
  • external_database — имя базы данных во внешней СУБД.
  • external_table — имя таблицы в external_database.

Пример использования

Извлечение данных из локальной установки MySQL через ODBC

Этот пример проверялся в Ubuntu Linux 18.04 для MySQL server 5.7.

Убедитесь, что unixODBC и MySQL Connector установлены.

По умолчанию (если установлен из пакетов) ClickHouse запускается от имени пользователя clickhouse. Таким образом, вам нужно создать и настроить этого пользователя на сервере MySQL.

$ sudo mysql
mysql> CREATE USER 'clickhouse'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clickhouse';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'clickhouse'@'clickhouse' WITH GRANT OPTION;

Теперь настроим соединение в /etc/odbc.ini.

$ cat /etc/odbc.ini
[mysqlconn]
DRIVER = /usr/local/lib/libmyodbc5w.so
SERVER = 127.0.0.1
PORT = 3306
DATABASE = test
USERNAME = clickhouse
PASSWORD = clickhouse

Вы можете проверить соединение с помощью утилиты isql из установки unixODBC.

$ isql -v mysqlconn
+---------------------------------------+
| Connected!                            |
|                                       |
...

Таблица в MySQL:

mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
    ->   `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ->   `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
    ->   `float` FLOAT NOT NULL,
    ->   `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
    ->   PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)

mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> select * from test;
+--------+--------------+-------+----------------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+--------+--------------+-------+----------------+
|      1 |         NULL |     2 |           NULL |
+--------+--------------+-------+----------------+
1 row in set (0,00 sec)

Таблица в ClickHouse, которая получает данные из таблицы MySQL:

CREATE TABLE odbc_t
(
    `int_id` Int32,
    `float_nullable` Nullable(Float32)
)
ENGINE = ODBC('DSN=mysqlconn', 'test', 'test')
SELECT * FROM odbc_t
┌─int_id─┬─float_nullable─┐
│      1 │           ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴────────────────┘

Смотрите также