ODBC
Позволяет ClickHouse подключаться к внешним базам данных с помощью ODBC.
Чтобы использование ODBC было безопасным, ClickHouse использует отдельную программу
clickhouse-odbc-bridge. Если драйвер ODBC подгружать непосредственно из
clickhouse-server, то проблемы с драйвером могут привести к аварийной остановке сервера ClickHouse. ClickHouse автоматически запускает
clickhouse-odbc-bridge по мере необходимости. Программа устанавливается из того же пакета, что и
clickhouse-server.
Движок поддерживает тип данных Nullable.
Создание таблицы
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1],
name2 [type2],
...
)
ENGINE = ODBC(connection_settings, external_database, external_table)
Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.
Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы в удалённой СУБД:
- Имена столбцов должны быть такими же, как в исходной таблице, но вы можете использовать только некоторые из этих столбцов и в любом порядке.
- Типы столбцов могут отличаться от типов аналогичных столбцов в исходной таблице. ClickHouse пытается приводить значения к типам данных ClickHouse.
- Настройка external_table_functions_use_nulls определяет как обрабатывать Nullable столбцы. Значение по умолчанию: 1. Если значение 0, то табличная функция не делает Nullable столбцы, а вместо NULL выставляет значения по умолчанию для скалярного типа. Это также применимо для значений NULL внутри массивов.
Параметры движка
connection_settings— название секции с настройками соединения в файле
odbc.ini.
external_database— имя базы данных во внешней СУБД.
external_table— имя таблицы в
external_database.
Пример использования
Извлечение данных из локальной установки MySQL через ODBC
Этот пример проверялся в Ubuntu Linux 18.04 для MySQL server 5.7.
Убедитесь, что unixODBC и MySQL Connector установлены.
По умолчанию (если установлен из пакетов) ClickHouse запускается от имени пользователя
clickhouse. Таким образом, вам нужно создать и настроить этого пользователя на сервере MySQL.
$ sudo mysql
mysql> CREATE USER 'clickhouse'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clickhouse';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'clickhouse'@'clickhouse' WITH GRANT OPTION;
Теперь настроим соединение в
/etc/odbc.ini.
$ cat /etc/odbc.ini
[mysqlconn]
DRIVER = /usr/local/lib/libmyodbc5w.so
SERVER = 127.0.0.1
PORT = 3306
DATABASE = test
USERNAME = clickhouse
PASSWORD = clickhouse
Вы можете проверить соединение с помощью утилиты
isql из установки unixODBC.
$ isql -v mysqlconn
+---------------------------------------+
| Connected! |
| |
...
Таблица в MySQL:
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from test;
+--------+--------------+-------+----------------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+--------+--------------+-------+----------------+
| 1 | NULL | 2 | NULL |
+--------+--------------+-------+----------------+
1 row in set (0,00 sec)
Таблица в ClickHouse, которая получает данные из таблицы MySQL:
CREATE TABLE odbc_t
(
`int_id` Int32,
`float_nullable` Nullable(Float32)
)
ENGINE = ODBC('DSN=mysqlconn', 'test', 'test')
SELECT * FROM odbc_t
┌─int_id─┬─float_nullable─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴────────────────┘