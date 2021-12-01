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ODBC

Позволяет ClickHouse подключаться к внешним базам данных с помощью ODBC.

Чтобы использование ODBC было безопасным, ClickHouse использует отдельную программу clickhouse-odbc-bridge . Если драйвер ODBC подгружать непосредственно из clickhouse-server , то проблемы с драйвером могут привести к аварийной остановке сервера ClickHouse. ClickHouse автоматически запускает clickhouse-odbc-bridge по мере необходимости. Программа устанавливается из того же пакета, что и clickhouse-server .

Движок поддерживает тип данных Nullable.

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] ,

name2 [ type2 ] ,

. . .

)

ENGINE = ODBC ( connection_settings , external_database , external_table )



Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.

Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы в удалённой СУБД:

Имена столбцов должны быть такими же, как в исходной таблице, но вы можете использовать только некоторые из этих столбцов и в любом порядке.

Типы столбцов могут отличаться от типов аналогичных столбцов в исходной таблице. ClickHouse пытается приводить значения к типам данных ClickHouse.

Настройка external_table_functions_use_nulls определяет как обрабатывать Nullable столбцы. Значение по умолчанию: 1. Если значение 0, то табличная функция не делает Nullable столбцы, а вместо NULL выставляет значения по умолчанию для скалярного типа. Это также применимо для значений NULL внутри массивов.

Параметры движка

connection_settings — название секции с настройками соединения в файле odbc.ini .

— название секции с настройками соединения в файле . external_database — имя базы данных во внешней СУБД.

— имя базы данных во внешней СУБД. external_table — имя таблицы в external_database .

Извлечение данных из локальной установки MySQL через ODBC

Этот пример проверялся в Ubuntu Linux 18.04 для MySQL server 5.7.

Убедитесь, что unixODBC и MySQL Connector установлены.

По умолчанию (если установлен из пакетов) ClickHouse запускается от имени пользователя clickhouse . Таким образом, вам нужно создать и настроить этого пользователя на сервере MySQL.

$ sudo mysql



mysql > CREATE USER 'clickhouse' @'localhost' IDENTIFIED BY 'clickhouse' ;

mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'clickhouse' @'clickhouse' WITH GRANT OPTION ;



Теперь настроим соединение в /etc/odbc.ini .

$ cat /etc/odbc.ini

[ mysqlconn ]

DRIVER = /usr/local/lib/libmyodbc5w.so

SERVER = 127.0 .0.1

PORT = 3306

DATABASE = test

USERNAME = clickhouse

PASSWORD = clickhouse



Вы можете проверить соединение с помощью утилиты isql из установки unixODBC.

$ isql -v mysqlconn

+---------------------------------------+

| Connected ! |

| |

.. .



Таблица в MySQL:

mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (

-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,

-> `float` FLOAT NOT NULL,

-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,

-> PRIMARY KEY (`int_id`));

Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)



mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);

Query OK, 1 row affected (0,00 sec)



mysql> select * from test;

+--------+--------------+-------+----------------+

| int_id | int_nullable | float | float_nullable |

+--------+--------------+-------+----------------+

| 1 | NULL | 2 | NULL |

+--------+--------------+-------+----------------+

1 row in set (0,00 sec)



Таблица в ClickHouse, которая получает данные из таблицы MySQL:

CREATE TABLE odbc_t

(

` int_id ` Int32 ,

` float_nullable ` Nullable ( Float32 )

)

ENGINE = ODBC ( 'DSN=mysqlconn' , 'test' , 'test' )



SELECT * FROM odbc_t

