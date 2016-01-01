Движок NATS
Этот движок позволяет интегрировать ClickHouse с NATS.
NATS позволяет вам:
- Публиковать или подписываться на сообщения по темам.
- Обрабатывать новые сообщения по мере их поступления.
Создание таблицы
Обязательные параметры:
nats_url– host:port (например,
localhost:5672)..
nats_subjects– Список тем для таблицы NATS для подписки/публикации. Поддерживает шаблонные темы, такие как
foo.*.barили
baz.>.
nats_format– Формат сообщения. Использует ту же нотацию, что и функция SQL
FORMAT, например,
JSONEachRow. Для получения дополнительной информации см. раздел Форматы.
Необязательные параметры:
nats_schema– Параметр, который должен быть использован, если формат требует определения схемы. Например, Cap'n Proto требует путь к файлу схемы и имя корневого объекта
schema.capnp:Message.
nats_num_consumers– Количество потребителей на таблицу. По умолчанию:
1. Укажите больше потребителей, если пропускная способность одного потребителя недостаточна.
nats_queue_group– Имя группы очереди подписчиков NATS. По умолчанию - имя таблицы.
nats_max_reconnect– Устарел и не имеет эффекта, повторное подключение выполняется постоянно с таймаутом nats_reconnect_wait.
nats_reconnect_wait– Время в миллисекундах, чтобы спать между каждой попыткой переподключения. По умолчанию:
5000.
nats_server_list- Список серверов для подключения. Может быть указан для подключения к кластеру NATS.
nats_skip_broken_messages- Тolerance парсера сообщений NATS к схематически несовместимым сообщениям на блок. По умолчанию:
0. Если
nats_skip_broken_messages = N, тогда движок пропускает N сообщений NATS, которые не могут быть обработаны (сообщение равно строке данных).
nats_max_block_size- Количество строк, собранных опросами для сброса данных из NATS. По умолчанию: max_insert_block_size.
nats_flush_interval_ms- Таймаут для сброса данных, считанных из NATS. По умолчанию: stream_flush_interval_ms.
nats_username- Имя пользователя NATS.
nats_password- Пароль NATS.
nats_token- Токен аутентификации NATS.
nats_credential_file- Путь к файлу учетных данных NATS.
nats_startup_connect_tries- Количество попыток подключения при старте. По умолчанию:
5.
nats_max_rows_per_message— Максимальное количество строк, записываемых в одном NATS сообщении для форматов, основанных на строках. (по умолчанию :
1).
nats_handle_error_mode— Как обрабатывать ошибки для движка NATS. Возможные значения: default (исключение будет выброшено, если не удастся обработать сообщение), stream (сообщение исключения и сырое сообщение будут сохранены в виртуальных колонках
_errorи
_raw_message).
SSL-соединение:
Для безопасного соединения используйте
nats_secure = 1.
Поведение используемой библиотеки по умолчанию заключается в том, чтобы не проверять, достаточно ли безопасно созданное TLS-соединение. Наличие истекшего, самоподписанного, отсутствующего или недействительного сертификата: соединение просто разрешается. Более строгая проверка сертификатов может быть реализована в будущем.
Запись в таблицу NATS:
Если таблица читает только из одной темы, любая вставка будет публиковаться в ту же тему.
Однако, если таблица читает из нескольких тем, нам нужно указать, в какую тему мы хотим опубликовать.
Поэтому при вставке в таблицу с несколькими темами необходимо установить
stream_like_engine_insert_queue.
Вы можете выбрать одну из тем, которые считываются таблицей, и опубликовать свои данные туда. Например:
Также настройки формата могут быть добавлены вместе с настройками, связанными с nats.
Пример:
Конфигурация сервера NATS может быть добавлена с использованием файла конфигурации ClickHouse. Более конкретно, вы можете добавить пароль Redis для движка NATS:
Описание
SELECT не особенно полезен для чтения сообщений (за исключением отладки), потому что каждое сообщение можно прочитать только один раз. Более практично создавать потоки в реальном времени, используя материализованные представления. Для этого:
- Используйте движок для создания потребителя NATS и рассматривайте его как поток данных.
- Создайте таблицу с нужной структурой.
- Создайте материализованное представление, которое преобразует данные из движка и помещает их в ранее созданную таблицу.
Когда
MATERIALIZED VIEW присоединяется к движку, он начинает собирать данные в фоновом режиме. Это позволяет вам постоянно получать сообщения из NATS и преобразовывать их в требуемый формат с помощью
SELECT.
Одна таблица NATS может иметь столько материализованных представлений, сколько вам нужно; они не читают данные из таблицы напрямую, а получают новые записи (пачками), таким образом, вы можете записывать в несколько таблиц с разным уровнем детализации (с группировкой - агрегация и без).
Пример:
Чтобы остановить получение потоковых данных или изменить логику преобразования, отсоедините материализованное представление:
Если вы хотите изменить целевую таблицу, используя
ALTER, мы рекомендуем отключить материализованное представление, чтобы избежать несоответствий между целевой таблицей и данными из представления.
Виртуальные колонки
_subject- Тема сообщения NATS. Тип данных:
String.
Дополнительные виртуальные колонки, когда
nats_handle_error_mode='stream':
_raw_message- Сырьё сообщение, которое не удалось обработать успешно. Тип данных:
Nullable(String).
_error- Сообщение об исключении, произошедшем во время неудачной обработки. Тип данных:
Nullable(String).
Примечание:
_raw_message и
_error виртуальные колонки заполняются только в случае исключения во время обработки, они всегда равны
NULL, когда сообщение было успешно обработано.
Поддержка форматов данных
Движок NATS поддерживает все форматы, поддерживаемые в ClickHouse. Количество строк в одном сообщении NATS зависит от того, является ли формат основанным на строках или блоках:
- Для форматов, основанных на строках, количество строк в одном сообщении NATS можно контролировать, устанавливая
nats_max_rows_per_message.
- Для форматов, основанных на блоках, мы не можем разделить блок на меньшие части, но количество строк в одном блоке можно контролировать с помощью общего параметра max_block_size.