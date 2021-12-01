MySQL
Движок MySQL позволяет выполнять запросы
SELECT и
INSERT над данными, хранящимися на удалённом MySQL сервере.
Создание таблицы
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [TTL expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2] [TTL expr2],
...
) ENGINE = MySQL('host:port', 'database', 'table', 'user', 'password'[, replace_query, 'on_duplicate_clause'])
SETTINGS
[connection_pool_size=16, ]
[connection_max_tries=3, ]
[connection_wait_timeout=5, ] /* 0 -- не ждать */
[connection_auto_close=true ]
;
Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.
Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы MySQL:
- Имена столбцов должны быть такими же, как в исходной таблице MySQL, но можно использовать только некоторые из этих столбцов и в любом порядке.
- Типы столбцов могут отличаться от типов в исходной таблице MySQL. ClickHouse пытается привести значения к типам данных ClickHouse.
- Настройка external_table_functions_use_nulls определяет как обрабатывать Nullable столбцы. Значение по умолчанию: 1. Если значение 0, то табличная функция не делает Nullable столбцы, а вместо NULL выставляет значения по умолчанию для скалярного типа. Это также применимо для значений NULL внутри массивов.
Параметры движка
host:port— адрес сервера MySQL.
database— имя базы данных на удалённом сервере.
table— имя таблицы на удалённом сервере.
user— пользователь MySQL.
password— пароль пользователя.
replace_query— флаг, отвечающий за преобразование запросов
INSERT INTOв
REPLACE INTO. Если
replace_query=1, то запрос заменяется.
on_duplicate_clause— выражение
ON DUPLICATE KEY on_duplicate_clause, добавляемое к запросу
INSERT.
Пример: `INSERT INTO t (c1,c2) VALUES ('a', 2) ON DUPLICATE KEY UPDATE c2 = c2 + 1`, где `on_duplicate_clause` это `UPDATE c2 = c2 + 1`. Чтобы узнать какие `on_duplicate_clause` можно использовать с секцией `ON DUPLICATE KEY` обратитесь к [документации MySQL](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/insert-on-duplicate.html).
Чтобы указать `on_duplicate_clause` необходимо передать `0` в параметр `replace_query`. Если одновременно передать `replace_query = 1` и `on_duplicate_clause`, то ClickHouse сгенерирует исключение.
Простые условия
WHERE такие как
=, !=, >, >=, <, = выполняются на стороне сервера MySQL.
Остальные условия и ограничение выборки
LIMIT будут выполнены в ClickHouse только после выполнения запроса к MySQL.
Поддерживает несколько реплик, которые должны быть перечислены через
|. Например:
CREATE TABLE test_replicas (id UInt32, name String, age UInt32, money UInt32) ENGINE = MySQL(`mysql{2|3|4}:3306`, 'clickhouse', 'test_replicas', 'root', 'clickhouse');
Пример использования
Таблица в MySQL:
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from test;
+--------+--------------+-------+----------------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+--------+--------------+-------+----------------+
| 1 | NULL | 2 | NULL |
+--------+--------------+-------+----------------+
1 row in set (0,00 sec)
Таблица в ClickHouse, которая получает данные из созданной ранее таблицы MySQL:
CREATE TABLE mysql_table
(
`float_nullable` Nullable(Float32),
`int_id` Int32
)
ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123')
SELECT * FROM mysql_table
┌─float_nullable─┬─int_id─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 1 │
└────────────────┴────────┘
Настройки
Настройки по умолчанию не очень эффективны, так как они не используют повторное соединение. Эти настройки позволяют увеличить количество запросов, выполняемых сервером в секунду.
connection_auto_close
Позволяет автоматически закрыть соединение после выполнения запроса, то есть отключить повторное использование соединения.
Возможные значения:
- 1 — автоматическое закрытие соединения разрешено (повторное использование отключается).
- 0 — автоматическое закрытие соединения запрещено (повторное использование включается).
Значение по умолчанию:
1.
connection_max_tries
Устанавливает количество повторных попыток для пула со сбоями соединения.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — отсутствуют повторные попытки для пула со сбоями соединения.
Значение по умолчанию:
3.
connection_pool_size
Задает размер пула соединений (если используются все соединения, запрос будет ждать, пока какое-либо соединение не будет освобождено).
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
16.