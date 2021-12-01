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MySQL

Движок MySQL позволяет выполнять запросы SELECT и INSERT над данными, хранящимися на удалённом MySQL сервере.

Создание таблицы

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
    name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [TTL expr1],
    name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2] [TTL expr2],
    ...
) ENGINE = MySQL('host:port', 'database', 'table', 'user', 'password'[, replace_query, 'on_duplicate_clause'])
SETTINGS
    [connection_pool_size=16, ]
    [connection_max_tries=3, ]
    [connection_wait_timeout=5, ] /* 0 -- не ждать */
    [connection_auto_close=true ]
;

Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.

Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы MySQL:

  • Имена столбцов должны быть такими же, как в исходной таблице MySQL, но можно использовать только некоторые из этих столбцов и в любом порядке.
  • Типы столбцов могут отличаться от типов в исходной таблице MySQL. ClickHouse пытается привести значения к типам данных ClickHouse.
  • Настройка external_table_functions_use_nulls определяет как обрабатывать Nullable столбцы. Значение по умолчанию: 1. Если значение 0, то табличная функция не делает Nullable столбцы, а вместо NULL выставляет значения по умолчанию для скалярного типа. Это также применимо для значений NULL внутри массивов.

Параметры движка

  • host:port — адрес сервера MySQL.

  • database — имя базы данных на удалённом сервере.

  • table — имя таблицы на удалённом сервере.

  • user — пользователь MySQL.

  • password — пароль пользователя.

  • replace_query — флаг, отвечающий за преобразование запросов INSERT INTO в REPLACE INTO. Если replace_query=1, то запрос заменяется.

  • on_duplicate_clause — выражение ON DUPLICATE KEY on_duplicate_clause, добавляемое к запросу INSERT.

    Пример: `INSERT INTO t (c1,c2) VALUES ('a', 2) ON DUPLICATE KEY UPDATE c2 = c2 + 1`, где `on_duplicate_clause` это `UPDATE c2 = c2 + 1`. Чтобы узнать какие `on_duplicate_clause` можно использовать с секцией `ON DUPLICATE KEY`  обратитесь к [документации MySQL](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/insert-on-duplicate.html).

    Чтобы указать `on_duplicate_clause` необходимо передать `0` в параметр `replace_query`. Если одновременно передать `replace_query = 1` и `on_duplicate_clause`, то ClickHouse сгенерирует исключение.

Простые условия WHERE такие как =, !=, >, >=, <, = выполняются на стороне сервера MySQL.

Остальные условия и ограничение выборки LIMIT будут выполнены в ClickHouse только после выполнения запроса к MySQL.

Поддерживает несколько реплик, которые должны быть перечислены через |. Например:

CREATE TABLE test_replicas (id UInt32, name String, age UInt32, money UInt32) ENGINE = MySQL(`mysql{2|3|4}:3306`, 'clickhouse', 'test_replicas', 'root', 'clickhouse');

Пример использования

Таблица в MySQL:

mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
    ->   `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ->   `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
    ->   `float` FLOAT NOT NULL,
    ->   `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
    ->   PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)

mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> select * from test;
+--------+--------------+-------+----------------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+--------+--------------+-------+----------------+
|      1 |         NULL |     2 |           NULL |
+--------+--------------+-------+----------------+
1 row in set (0,00 sec)

Таблица в ClickHouse, которая получает данные из созданной ранее таблицы MySQL:

CREATE TABLE mysql_table
(
    `float_nullable` Nullable(Float32),
    `int_id` Int32
)
ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123')
SELECT * FROM mysql_table
┌─float_nullable─┬─int_id─┐
│           ᴺᵁᴸᴸ │      1 │
└────────────────┴────────┘

Настройки

Настройки по умолчанию не очень эффективны, так как они не используют повторное соединение. Эти настройки позволяют увеличить количество запросов, выполняемых сервером в секунду.

connection_auto_close

Позволяет автоматически закрыть соединение после выполнения запроса, то есть отключить повторное использование соединения.

Возможные значения:

  • 1 — автоматическое закрытие соединения разрешено (повторное использование отключается).
  • 0 — автоматическое закрытие соединения запрещено (повторное использование включается).

Значение по умолчанию: 1.

connection_max_tries

Устанавливает количество повторных попыток для пула со сбоями соединения.

Возможные значения:

  • Положительное целое число.
  • 0 — отсутствуют повторные попытки для пула со сбоями соединения.

Значение по умолчанию: 3.

connection_pool_size

Задает размер пула соединений (если используются все соединения, запрос будет ждать, пока какое-либо соединение не будет освобождено).

Возможные значения:

  • Положительное целое число.

Значение по умолчанию: 16.

См. также