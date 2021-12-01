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MySQL

Движок MySQL позволяет выполнять запросы SELECT и INSERT над данными, хранящимися на удалённом MySQL сервере.

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] [ TTL expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] [ TTL expr2 ] ,

. . .

) ENGINE = MySQL ( 'host:port' , 'database' , 'table' , 'user' , 'password' [ , replace_query , 'on_duplicate_clause' ] )

SETTINGS

[ connection_pool_size = 16 , ]

[ connection_max_tries = 3 , ]

[ connection_wait_timeout = 5 , ]

[ connection_auto_close = true ]

;



Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.

Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы MySQL:

Имена столбцов должны быть такими же, как в исходной таблице MySQL, но можно использовать только некоторые из этих столбцов и в любом порядке.

Типы столбцов могут отличаться от типов в исходной таблице MySQL. ClickHouse пытается привести значения к типам данных ClickHouse.

Настройка external_table_functions_use_nulls определяет как обрабатывать Nullable столбцы. Значение по умолчанию: 1. Если значение 0, то табличная функция не делает Nullable столбцы, а вместо NULL выставляет значения по умолчанию для скалярного типа. Это также применимо для значений NULL внутри массивов.

Параметры движка

host:port — адрес сервера MySQL.

database — имя базы данных на удалённом сервере.

table — имя таблицы на удалённом сервере.

user — пользователь MySQL.

password — пароль пользователя.

replace_query — флаг, отвечающий за преобразование запросов INSERT INTO в REPLACE INTO . Если replace_query=1 , то запрос заменяется.

on_duplicate_clause — выражение ON DUPLICATE KEY on_duplicate_clause , добавляемое к запросу INSERT . Пример: `INSERT INTO t (c1,c2) VALUES ('a', 2) ON DUPLICATE KEY UPDATE c2 = c2 + 1`, где `on_duplicate_clause` это `UPDATE c2 = c2 + 1`. Чтобы узнать какие `on_duplicate_clause` можно использовать с секцией `ON DUPLICATE KEY` обратитесь к [документации MySQL](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/insert-on-duplicate.html).



Чтобы указать `on_duplicate_clause` необходимо передать `0` в параметр `replace_query`. Если одновременно передать `replace_query = 1` и `on_duplicate_clause`, то ClickHouse сгенерирует исключение.



Простые условия WHERE такие как =, !=, >, >=, <, = выполняются на стороне сервера MySQL.

Остальные условия и ограничение выборки LIMIT будут выполнены в ClickHouse только после выполнения запроса к MySQL.

Поддерживает несколько реплик, которые должны быть перечислены через | . Например:

CREATE TABLE test_replicas ( id UInt32 , name String , age UInt32 , money UInt32 ) ENGINE = MySQL ( ` mysql{2|3|4}:3306 ` , 'clickhouse' , 'test_replicas' , 'root' , 'clickhouse' ) ;



Таблица в MySQL:

mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (

-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,

-> `float` FLOAT NOT NULL,

-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,

-> PRIMARY KEY (`int_id`));

Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)



mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);

Query OK, 1 row affected (0,00 sec)



mysql> select * from test;

+--------+--------------+-------+----------------+

| int_id | int_nullable | float | float_nullable |

+--------+--------------+-------+----------------+

| 1 | NULL | 2 | NULL |

+--------+--------------+-------+----------------+

1 row in set (0,00 sec)



Таблица в ClickHouse, которая получает данные из созданной ранее таблицы MySQL:

CREATE TABLE mysql_table

(

` float_nullable ` Nullable ( Float32 ) ,

` int_id ` Int32

)

ENGINE = MySQL ( 'localhost:3306' , 'test' , 'test' , 'bayonet' , '123' )



SELECT * FROM mysql_table



┌─float_nullable─┬─int_id─┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │ 1 │

└────────────────┴────────┘



Настройки по умолчанию не очень эффективны, так как они не используют повторное соединение. Эти настройки позволяют увеличить количество запросов, выполняемых сервером в секунду.

Позволяет автоматически закрыть соединение после выполнения запроса, то есть отключить повторное использование соединения.

Возможные значения:

1 — автоматическое закрытие соединения разрешено (повторное использование отключается).

0 — автоматическое закрытие соединения запрещено (повторное использование включается).

Значение по умолчанию: 1 .

Устанавливает количество повторных попыток для пула со сбоями соединения.

Возможные значения:

Положительное целое число.

0 — отсутствуют повторные попытки для пула со сбоями соединения.

Значение по умолчанию: 3 .

Задает размер пула соединений (если используются все соединения, запрос будет ждать, пока какое-либо соединение не будет освобождено).

Возможные значения:

Положительное целое число.