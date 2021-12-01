MongoDB
Движок таблиц MongoDB позволяет читать данные из коллекций СУБД MongoDB. В таблицах допустимы только плоские (не вложенные) типы данных. Запись (
INSERT-запросы) не поддерживается.
Создание таблицы
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
name1 [type1],
name2 [type2],
...
) ENGINE = MongoDB(host:port, database, collection, user, password [, options]);
Параметры движка
host:port— адрес сервера MongoDB.
database— имя базы данных на удалённом сервере.
collection— имя коллекции на удалённом сервере.
user— пользователь MongoDB.
password— пароль пользователя.
options— MongoDB connection string options (optional parameter).
Примеры использования
Создание таблицы в ClickHouse для чтения данных из коллекции MongoDB:
CREATE TABLE mongo_table
(
key UInt64,
data String
) ENGINE = MongoDB('mongo1:27017', 'test', 'simple_table', 'testuser', 'clickhouse');
Чтение с сервера MongoDB, защищенного SSL:
CREATE TABLE mongo_table_ssl
(
key UInt64,
data String
) ENGINE = MongoDB('mongo2:27017', 'test', 'simple_table', 'testuser', 'clickhouse', 'ssl=true');
Запрос к таблице:
SELECT COUNT() FROM mongo_table;
┌─count()─┐
│ 4 │
└─────────┘