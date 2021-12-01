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MongoDB

Движок таблиц MongoDB позволяет читать данные из коллекций СУБД MongoDB. В таблицах допустимы только плоские (не вложенные) типы данных. Запись (INSERT-запросы) не поддерживается.

Создание таблицы

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
    name1 [type1],
    name2 [type2],
    ...
) ENGINE = MongoDB(host:port, database, collection, user, password [, options]);

Параметры движка

  • host:port — адрес сервера MongoDB.

  • database — имя базы данных на удалённом сервере.

  • collection — имя коллекции на удалённом сервере.

  • user — пользователь MongoDB.

  • password — пароль пользователя.

  • options — MongoDB connection string options (optional parameter).

Примеры использования

Создание таблицы в ClickHouse для чтения данных из коллекции MongoDB:

CREATE TABLE mongo_table
(
    key UInt64,
    data String
) ENGINE = MongoDB('mongo1:27017', 'test', 'simple_table', 'testuser', 'clickhouse');

Чтение с сервера MongoDB, защищенного SSL:

CREATE TABLE mongo_table_ssl
(
    key UInt64,
    data String
) ENGINE = MongoDB('mongo2:27017', 'test', 'simple_table', 'testuser', 'clickhouse', 'ssl=true');

Запрос к таблице:

SELECT COUNT() FROM mongo_table;
┌─count()─┐
│       4 │
└─────────┘

Original article