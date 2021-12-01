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MaterializedPostgreSQL

Создает таблицу ClickHouse с исходным дампом данных таблицы PostgreSQL и запускает процесс репликации, т.е. выполняется применение новых изменений в фоне, как эти изменения происходят в таблице PostgreSQL в удаленной базе данных PostgreSQL.

Если требуется более одной таблицы, вместо движка таблиц рекомендуется использовать движок баз данных MaterializedPostgreSQL и с помощью настройки materialized_postgresql_tables_list указывать таблицы, которые нужно реплицировать. Это будет намного лучше с точки зрения нагрузки на процессор, уменьшит количество подключений и количество слотов репликации внутри удаленной базы данных PostgreSQL.

CREATE TABLE postgresql_db . postgresql_replica ( key UInt64 , value UInt64 )

ENGINE = MaterializedPostgreSQL ( 'postgres1:5432' , 'postgres_database' , 'postgresql_replica' , 'postgres_user' , 'postgres_password' )

PRIMARY KEY key ;



Параметры движка

host:port — адрес сервера PostgreSQL.

— адрес сервера PostgreSQL. database — имя базы данных на удалённом сервере.

— имя базы данных на удалённом сервере. table — имя таблицы на удалённом сервере.

— имя таблицы на удалённом сервере. user — пользователь PostgreSQL.

— пользователь PostgreSQL. password — пароль пользователя.

Настройка wal_level должна иметь значение logical , параметр max_replication_slots должен быть равен по меньшей мере 2 в конфигурационном файле в PostgreSQL. Таблица, созданная с помощью движка MaterializedPostgreSQL , должна иметь первичный ключ — такой же, как replica identity index (по умолчанию: первичный ключ) таблицы PostgreSQL (смотрите replica identity index). Допускается только база данных Atomic.

_version — счетчик транзакций. Тип: UInt64.

— счетчик транзакций. Тип: UInt64. _sign — метка удаления. Тип: Int8. Возможные значения: 1 — строка не удалена, -1 — строка удалена.

— метка удаления. Тип: Int8. Возможные значения:

Эти столбцы не нужно добавлять при создании таблицы. Они всегда доступны в SELECT запросе. Столбец _version равен позиции LSN в WAL , поэтому его можно использовать для проверки актуальности репликации.

CREATE TABLE postgresql_db . postgresql_replica ( key UInt64 , value UInt64 )

ENGINE = MaterializedPostgreSQL ( 'postgres1:5432' , 'postgres_database' , 'postgresql_replica' , 'postgres_user' , 'postgres_password' )

PRIMARY KEY key ;



SELECT key , value , _version FROM postgresql_db . postgresql_replica ;

