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MaterializedPostgreSQL

Создает таблицу ClickHouse с исходным дампом данных таблицы PostgreSQL и запускает процесс репликации, т.е. выполняется применение новых изменений в фоне, как эти изменения происходят в таблице PostgreSQL в удаленной базе данных PostgreSQL.

Если требуется более одной таблицы, вместо движка таблиц рекомендуется использовать движок баз данных MaterializedPostgreSQL и с помощью настройки materialized_postgresql_tables_list указывать таблицы, которые нужно реплицировать. Это будет намного лучше с точки зрения нагрузки на процессор, уменьшит количество подключений и количество слотов репликации внутри удаленной базы данных PostgreSQL.

Создание таблицы

CREATE TABLE postgresql_db.postgresql_replica (key UInt64, value UInt64)
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres1:5432', 'postgres_database', 'postgresql_replica', 'postgres_user', 'postgres_password')
PRIMARY KEY key;

Параметры движка

  • host:port — адрес сервера PostgreSQL.
  • database — имя базы данных на удалённом сервере.
  • table — имя таблицы на удалённом сервере.
  • user — пользователь PostgreSQL.
  • password — пароль пользователя.

Требования

  1. Настройка wal_level должна иметь значение logical, параметр max_replication_slots должен быть равен по меньшей мере 2 в конфигурационном файле в PostgreSQL.

  2. Таблица, созданная с помощью движка MaterializedPostgreSQL, должна иметь первичный ключ — такой же, как replica identity index (по умолчанию: первичный ключ) таблицы PostgreSQL (смотрите replica identity index).

  3. Допускается только база данных Atomic.

Виртуальные столбцы

  • _version — счетчик транзакций. Тип: UInt64.
  • _sign — метка удаления. Тип: Int8. Возможные значения:
    • 1 — строка не удалена,
    • -1 — строка удалена.

Эти столбцы не нужно добавлять при создании таблицы. Они всегда доступны в SELECT запросе. Столбец _version равен позиции LSN в WAL, поэтому его можно использовать для проверки актуальности репликации.

CREATE TABLE postgresql_db.postgresql_replica (key UInt64, value UInt64)
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres1:5432', 'postgres_database', 'postgresql_replica', 'postgres_user', 'postgres_password')
PRIMARY KEY key;

SELECT key, value, _version FROM postgresql_db.postgresql_replica;
"Предупреждение"
Репликация **TOAST**-значений не поддерживается. Для типа данных будет использоваться значение по умолчанию.