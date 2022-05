CREATE TABLE queue (

timestamp UInt64 ,

level String ,

message String

) ENGINE = Kafka ( 'localhost:9092' , 'topic' , 'group1' , 'JSONEachRow' ) ;



CREATE TABLE daily (

day Date ,

level String ,

total UInt64

) ENGINE = SummingMergeTree ( day , ( day , level ) , 8192 ) ;



CREATE MATERIALIZED VIEW consumer TO daily

AS SELECT toDate ( toDateTime ( timestamp ) ) AS day , level , count ( ) as total

FROM queue GROUP BY day , level ;



SELECT level , sum ( total ) FROM daily GROUP BY level ;