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Движок EmbeddedRocksDB

Этот движок позволяет интегрировать ClickHouse с rocksdb.

Создание таблицы

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
    name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
    name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
    ...
) ENGINE = EmbeddedRocksDB
PRIMARY KEY(primary_key_name);

Обязательные параметры:

  • primary_key_name может быть любое имя столбца из списка столбцов.
  • Указание первичного ключа primary key является обязательным. Он будет сериализован в двоичном формате как ключ rocksdb.
  • Поддерживается только один столбец в первичном ключе.
  • Столбцы, которые отличаются от первичного ключа, будут сериализованы в двоичном формате как значение rockdb в соответствующем порядке.
  • Запросы с фильтрацией по ключу equals или in оптимизируются для поиска по нескольким ключам из rocksdb.

Пример:

CREATE TABLE test
(
    `key` String,
    `v1` UInt32,
    `v2` String,
    `v3` Float32,
)
ENGINE = EmbeddedRocksDB
PRIMARY KEY key;