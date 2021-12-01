Движок EmbeddedRocksDB
Этот движок позволяет интегрировать ClickHouse с rocksdb.
Создание таблицы
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = EmbeddedRocksDB
PRIMARY KEY(primary_key_name);
Обязательные параметры:
primary_key_nameможет быть любое имя столбца из списка столбцов.
- Указание первичного ключа
primary keyявляется обязательным. Он будет сериализован в двоичном формате как ключ
rocksdb.
- Поддерживается только один столбец в первичном ключе.
- Столбцы, которые отличаются от первичного ключа, будут сериализованы в двоичном формате как значение
rockdbв соответствующем порядке.
- Запросы с фильтрацией по ключу
equalsили
inоптимизируются для поиска по нескольким ключам из
rocksdb.
Пример:
CREATE TABLE test
(
`key` String,
`v1` UInt32,
`v2` String,
`v3` Float32,
)
ENGINE = EmbeddedRocksDB
PRIMARY KEY key;