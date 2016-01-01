Движок таблицы DeltaLake

Этот движок обеспечивает интеграцию только для чтения с существующими Delta Lake таблицами в Amazon S3.

Обратите внимание, что таблица Delta Lake должна уже существовать в S3, эта команда не принимает DDL параметры для создания новой таблицы.

Параметры движка

url — URL корзины с путем к существующей таблице Delta Lake.

— URL корзины с путем к существующей таблице Delta Lake. aws_access_key_id , aws_secret_access_key - Долгосрочные учетные данные для пользователя аккаунта AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Параметр является необязательным. Если учетные данные не указаны, они будут взяты из конфигурационного файла.

Параметры движка можно указать, используя Именованные коллекции.

Пример

Использование именованных коллекций: