Движок таблицы AzureBlobStorage
Этот движок обеспечивает интеграцию с Azure Blob Storage экосистемой.
Создание таблицы
Параметры движка
endpoint— URL-адрес конечной точки AzureBlobStorage с контейнером и префиксом. Дополнительно может содержать account_name, если используемый метод аутентификации требует этого. (
http://azurite1:{port}/[account_name]{container_name}/{data_prefix}) или эти параметры могут быть предоставлены отдельно, используя storage_account_url, account_name и container. Для указания префикса следует использовать endpoint.
endpoint_contains_account_name- Этот флаг используется для указания, включает ли конечная точка account_name, так как он нужен только для определенных методов аутентификации. (По умолчанию: true)
connection_string|storage_account_url— connection_string включает имя учетной записи и ключ (Создать строку подключения) или вы также можете предоставить URL-адрес учетной записи хранения здесь и указать имя учетной записи и ключ учетной записи в качестве отдельных параметров (см. параметры account_name и account_key).
container_name- Имя контейнера.
blobpath- путь к файлу. Поддерживает следующие подстановочные знаки в режиме только для чтения:
*,
**,
?,
{abc,def}и
{N..M}, где
N,
M— числа,
'abc',
'def'— строки.
account_name- если используется storage_account_url, то имя учетной записи может быть указано здесь.
account_key- если используется storage_account_url, то ключ учетной записи может быть указан здесь.
format— формат файла.
compression— Поддерживаемые значения:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. По умолчанию он автоматически определяет сжатие по расширению файла. (то же самое, что и установка на
auto).
Пример
Пользователи могут использовать эмулятор Azurite для локальной разработки Azure Storage. Подробности здесь. Если используется локальный экземпляр Azurite, пользователи могут заменить
http://localhost:10000 на
http://azurite1:10000 в приведенных ниже командах, где предполагается, что Azurite доступен по хосту
azurite1.
Виртуальные колонки
_path— Путь к файлу. Тип:
LowCardinality(String).
_file— Имя файла. Тип:
LowCardinality(String).
_size— Размер файла в байтах. Тип:
Nullable(UInt64). Если размер неизвестен, значение равно
NULL.
_time— Время последнего изменения файла. Тип:
Nullable(DateTime). Если время неизвестно, значение равно
NULL.
Аутентификация
В настоящее время существует 3 способа аутентификации:
Managed Identity- Может быть использован, предоставив
endpoint,
connection_stringили
storage_account_url.
SAS Token- Может быть использован, предоставив
endpoint,
connection_stringили
storage_account_url. Он определяется по наличию '?' в URL. См. azureBlobStorage для примеров.
Workload Identity- Может быть использован, предоставив
endpointили
storage_account_url. Если параметр
use_workload_identityустановлен в конфигурации, (workload identity) используется для аутентификации.
Кэш данных
Azure движок таблицы поддерживает кэширование данных на локальном диске.
Смотрите параметры настройки кэша файловой системы и использование в этом разделе.
Кэширование выполняется в зависимости от пути и ETag объекта хранения, поэтому clickhouse не будет читать устаревшую версию кэша.
Чтобы включить кэширование, используйте настройку
filesystem_cache_name = '<name>' и
enable_filesystem_cache = 1.
- добавьте следующий раздел в конфигурационный файл clickhouse:
- повторно используйте конфигурацию кэша (и, соответственно, хранилище кэша) из секции clickhouse
storage_configuration, описанной здесь