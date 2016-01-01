Движок таблицы AzureBlobStorage

Этот движок обеспечивает интеграцию с Azure Blob Storage экосистемой.

endpoint — URL-адрес конечной точки AzureBlobStorage с контейнером и префиксом. Дополнительно может содержать account_name, если используемый метод аутентификации требует этого. ( http://azurite1:{port}/[account_name]{container_name}/{data_prefix} ) или эти параметры могут быть предоставлены отдельно, используя storage_account_url, account_name и container. Для указания префикса следует использовать endpoint.

— URL-адрес конечной точки AzureBlobStorage с контейнером и префиксом. Дополнительно может содержать account_name, если используемый метод аутентификации требует этого. ( ) или эти параметры могут быть предоставлены отдельно, используя storage_account_url, account_name и container. Для указания префикса следует использовать endpoint. endpoint_contains_account_name - Этот флаг используется для указания, включает ли конечная точка account_name, так как он нужен только для определенных методов аутентификации. (По умолчанию: true)

- Этот флаг используется для указания, включает ли конечная точка account_name, так как он нужен только для определенных методов аутентификации. (По умолчанию: true) connection_string|storage_account_url — connection_string включает имя учетной записи и ключ (Создать строку подключения) или вы также можете предоставить URL-адрес учетной записи хранения здесь и указать имя учетной записи и ключ учетной записи в качестве отдельных параметров (см. параметры account_name и account_key).

— connection_string включает имя учетной записи и ключ (Создать строку подключения) или вы также можете предоставить URL-адрес учетной записи хранения здесь и указать имя учетной записи и ключ учетной записи в качестве отдельных параметров (см. параметры account_name и account_key). container_name - Имя контейнера.

- Имя контейнера. blobpath - путь к файлу. Поддерживает следующие подстановочные знаки в режиме только для чтения: * , ** , ? , {abc,def} и {N..M} , где N , M — числа, 'abc' , 'def' — строки.

- путь к файлу. Поддерживает следующие подстановочные знаки в режиме только для чтения: , , , и , где , — числа, , — строки. account_name - если используется storage_account_url, то имя учетной записи может быть указано здесь.

- если используется storage_account_url, то имя учетной записи может быть указано здесь. account_key - если используется storage_account_url, то ключ учетной записи может быть указан здесь.

- если используется storage_account_url, то ключ учетной записи может быть указан здесь. format — формат файла.

— формат файла. compression — Поддерживаемые значения: none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . По умолчанию он автоматически определяет сжатие по расширению файла. (то же самое, что и установка на auto ).

Пример

Пользователи могут использовать эмулятор Azurite для локальной разработки Azure Storage. Подробности здесь. Если используется локальный экземпляр Azurite, пользователи могут заменить http://localhost:10000 на http://azurite1:10000 в приведенных ниже командах, где предполагается, что Azurite доступен по хосту azurite1 .

_path — Путь к файлу. Тип: LowCardinality(String) .

— Путь к файлу. Тип: . _file — Имя файла. Тип: LowCardinality(String) .

— Имя файла. Тип: . _size — Размер файла в байтах. Тип: Nullable(UInt64) . Если размер неизвестен, значение равно NULL .

— Размер файла в байтах. Тип: . Если размер неизвестен, значение равно . _time — Время последнего изменения файла. Тип: Nullable(DateTime) . Если время неизвестно, значение равно NULL .

В настоящее время существует 3 способа аутентификации:

Managed Identity - Может быть использован, предоставив endpoint , connection_string или storage_account_url .

- Может быть использован, предоставив , или . SAS Token - Может быть использован, предоставив endpoint , connection_string или storage_account_url . Он определяется по наличию '?' в URL. См. azureBlobStorage для примеров.

- Может быть использован, предоставив , или . Он определяется по наличию '?' в URL. См. azureBlobStorage для примеров. Workload Identity - Может быть использован, предоставив endpoint или storage_account_url . Если параметр use_workload_identity установлен в конфигурации, (workload identity) используется для аутентификации.

Azure движок таблицы поддерживает кэширование данных на локальном диске. Смотрите параметры настройки кэша файловой системы и использование в этом разделе. Кэширование выполняется в зависимости от пути и ETag объекта хранения, поэтому clickhouse не будет читать устаревшую версию кэша.

Чтобы включить кэширование, используйте настройку filesystem_cache_name = '<name>' и enable_filesystem_cache = 1 .

добавьте следующий раздел в конфигурационный файл clickhouse:

повторно используйте конфигурацию кэша (и, соответственно, хранилище кэша) из секции clickhouse storage_configuration , описанной здесь

Функция таблицы Azure Blob Storage