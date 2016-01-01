Движок таблиц AzureQueue

Этот движок предоставляет интеграцию с Azure Blob Storage экосистемой, позволяя импортировать данные в реальном времени.

Параметры движка

Параметры AzureQueue аналогичны тем, которые поддерживает движок таблиц AzureBlobStorage . См. раздел параметров здесь.

Как и в движке таблиц AzureBlobStorage, пользователи могут использовать эмулятор Azurite для локальной разработки Azure Storage. Более подробная информация здесь.

Пример

Набор поддерживаемых настроек такой же, как для движка таблиц S3Queue , но без префикса s3queue_ . См. полный список настроек. Для получения списка настроек, сконфигурированных для таблицы, используйте таблицу system.azure_queue_settings . Доступна с 24.10 .

SELECT не особенно полезен для импорта в реальном времени (за исключением отладки), поскольку каждый файл можно импортировать только один раз. Практичнее создать потоки в реальном времени, используя материализованные представления. Для этого:

Используйте движок для создания таблицы для потребления из указанного пути в S3 и рассматривайте это как поток данных. Создайте таблицу с необходимой структурой. Создайте материализованное представление, которое преобразует данные из движка и помещает их в ранее созданную таблицу.

Когда MATERIALIZED VIEW подключается к движку, он начинает собирать данные в фоновом режиме.

Пример:

_path — Путь к файлу.

— Путь к файлу. _file — Имя файла.

Для получения дополнительной информации о виртуальных колонках см. здесь.

Включите ведение журнала для таблицы через настройку таблицы enable_logging_to_s3queue_log=1 .

Возможности интроспекции такие же, как и у S3Queue table engine с несколькими отличиями:

Используйте system.azure_queue для состояния очереди в памяти для серверных версий >= 25.1. Для более старых версий используйте system.s3queue (он будет содержать информацию для azure таблиц). Включите system.azure_queue_log через основную конфигурацию ClickHouse, например:

Эта постоянная таблица содержит ту же информацию, что и system.s3queue , но для обработанных и неудачных файлов.

У таблицы следующая структура:

Пример: