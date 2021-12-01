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ExternalDistributed

Движок ExternalDistributed позволяет выполнять запросы SELECT для таблиц на удаленном сервере MySQL или PostgreSQL. Принимает в качестве аргумента табличные движки MySQL или PostgreSQL, поэтому возможно шардирование.

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] [ TTL expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] [ TTL expr2 ] ,

. . .

) ENGINE = ExternalDistributed ( 'engine' , 'host:port' , 'database' , 'table' , 'user' , 'password' ) ;



Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.

Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы:

Имена столбцов должны быть такими же, как в исходной таблице, но можно использовать только некоторые из этих столбцов и в любом порядке.

Типы столбцов могут отличаться от типов в исходной таблице. ClickHouse пытается привести значения к типам данных ClickHouse.

Параметры движка

engine — табличный движок MySQL или PostgreSQL .

— табличный движок или . host:port — адрес сервера MySQL или PostgreSQL.

— адрес сервера MySQL или PostgreSQL. database — имя базы данных на сервере.

— имя базы данных на сервере. table — имя таблицы.

— имя таблицы. user — имя пользователя.

— имя пользователя. password — пароль пользователя.

Поддерживает несколько реплик, которые должны быть перечислены через | , а шарды — через , . Например:

CREATE TABLE test_shards ( id UInt32 , name String , age UInt32 , money UInt32 ) ENGINE = ExternalDistributed ( 'MySQL' , ` mysql{1|2}:3306,mysql{3|4}:3306 ` , 'clickhouse' , 'test_replicas' , 'root' , 'clickhouse' ) ;



При указании реплик для каждого из шардов при чтении выбирается одна из доступных реплик. Если соединиться не удалось, то выбирается следующая реплика, и так для всех реплик. Если попытка соединения не удалась для всех реплик, то сервер ClickHouse снова пытается соединиться с одной из реплик, перебирая их по кругу, и так несколько раз.

Вы можете указать любое количество шардов и любое количество реплик для каждого шарда.

Смотрите также