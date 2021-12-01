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ExternalDistributed

Движок ExternalDistributed позволяет выполнять запросы SELECT для таблиц на удаленном сервере MySQL или PostgreSQL. Принимает в качестве аргумента табличные движки MySQL или PostgreSQL, поэтому возможно шардирование.

Создание таблицы

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
    name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [TTL expr1],
    name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2] [TTL expr2],
    ...
) ENGINE = ExternalDistributed('engine', 'host:port', 'database', 'table', 'user', 'password');

Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.

Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы:

  • Имена столбцов должны быть такими же, как в исходной таблице, но можно использовать только некоторые из этих столбцов и в любом порядке.
  • Типы столбцов могут отличаться от типов в исходной таблице. ClickHouse пытается привести значения к типам данных ClickHouse.

Параметры движка

  • engine — табличный движок MySQL или PostgreSQL.
  • host:port — адрес сервера MySQL или PostgreSQL.
  • database — имя базы данных на сервере.
  • table — имя таблицы.
  • user — имя пользователя.
  • password — пароль пользователя.

Особенности реализации

Поддерживает несколько реплик, которые должны быть перечислены через |, а шарды — через ,. Например:

CREATE TABLE test_shards (id UInt32, name String, age UInt32, money UInt32) ENGINE = ExternalDistributed('MySQL', `mysql{1|2}:3306,mysql{3|4}:3306`, 'clickhouse', 'test_replicas', 'root', 'clickhouse');

При указании реплик для каждого из шардов при чтении выбирается одна из доступных реплик. Если соединиться не удалось, то выбирается следующая реплика, и так для всех реплик. Если попытка соединения не удалась для всех реплик, то сервер ClickHouse снова пытается соединиться с одной из реплик, перебирая их по кругу, и так несколько раз.

Вы можете указать любое количество шардов и любое количество реплик для каждого шарда.

Смотрите также