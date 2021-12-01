ExternalDistributed
Движок
ExternalDistributed позволяет выполнять запросы
SELECT для таблиц на удаленном сервере MySQL или PostgreSQL. Принимает в качестве аргумента табличные движки MySQL или PostgreSQL, поэтому возможно шардирование.
Создание таблицы
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [TTL expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2] [TTL expr2],
...
) ENGINE = ExternalDistributed('engine', 'host:port', 'database', 'table', 'user', 'password');
Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.
Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы:
- Имена столбцов должны быть такими же, как в исходной таблице, но можно использовать только некоторые из этих столбцов и в любом порядке.
- Типы столбцов могут отличаться от типов в исходной таблице. ClickHouse пытается привести значения к типам данных ClickHouse.
Параметры движка
engine— табличный движок
MySQLили
PostgreSQL.
host:port— адрес сервера MySQL или PostgreSQL.
database— имя базы данных на сервере.
table— имя таблицы.
user— имя пользователя.
password— пароль пользователя.
Особенности реализации
Поддерживает несколько реплик, которые должны быть перечислены через
|, а шарды — через
,. Например:
CREATE TABLE test_shards (id UInt32, name String, age UInt32, money UInt32) ENGINE = ExternalDistributed('MySQL', `mysql{1|2}:3306,mysql{3|4}:3306`, 'clickhouse', 'test_replicas', 'root', 'clickhouse');
При указании реплик для каждого из шардов при чтении выбирается одна из доступных реплик. Если соединиться не удалось, то выбирается следующая реплика, и так для всех реплик. Если попытка соединения не удалась для всех реплик, то сервер ClickHouse снова пытается соединиться с одной из реплик, перебирая их по кругу, и так несколько раз.
Вы можете указать любое количество шардов и любое количество реплик для каждого шарда.
Смотрите также