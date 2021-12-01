Движки таблиц
Движок таблицы (тип таблицы) определяет:
- Как и где хранятся данные, куда их писать и откуда читать.
- Какие запросы поддерживаются и каким образом.
- Конкурентный доступ к данным.
- Использование индексов, если есть.
- Возможно ли многопоточное выполнение запроса.
- Параметры репликации данных.
Семейства движков
MergeTree
Наиболее универсальные и функциональные движки таблиц для задач с высокой загрузкой. Общим свойством этих движков является быстрая вставка данных с последующей фоновой обработкой данных. Движки
*MergeTree поддерживают репликацию данных (в Replicated* версиях движков), партиционирование, и другие возможности не поддержанные для других движков.
Движки семейства:
- MergeTree
- ReplacingMergeTree
- SummingMergeTree
- AggregatingMergeTree
- CollapsingMergeTree
- VersionedCollapsingMergeTree
- GraphiteMergeTree
Log
Простые движки с минимальной функциональностью. Они наиболее эффективны, когда вам нужно быстро записать много небольших таблиц (до примерно 1 миллиона строк) и прочитать их позже целиком.
Движки семейства:
Движки для интеграции
Движки для связи с другими системами хранения и обработки данных.
Движки семейства:
Специальные движки
Специальные движки
Движки семейства:
Виртуальные столбцы
Виртуальный столбец — это неотъемлемый атрибут движка таблиц, определенный в исходном коде движка.
Виртуальные столбцы не надо указывать в запросе
CREATE TABLE и они не отображаются в результатах запросов
SHOW CREATE TABLE и
DESCRIBE TABLE. Также виртуальные столбцы доступны только для чтения, поэтому вы не можете вставлять в них данные.
Чтобы получить данные из виртуального столбца, необходимо указать его название в запросе
SELECT.
SELECT * не отображает данные из виртуальных столбцов.
При создании таблицы со столбцом, имя которого совпадает с именем одного из виртуальных столбцов таблицы, виртуальный столбец становится недоступным. Не делайте так. Чтобы помочь избежать конфликтов, имена виртуальных столбцов обычно предваряются подчеркиванием.