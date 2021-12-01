On this page

[экспериментальный] MaterializedPostgreSQL

Создает базу данных ClickHouse с исходным дампом данных таблиц PostgreSQL и запускает процесс репликации, т.е. выполняется применение новых изменений в фоне, как эти изменения происходят в таблице PostgreSQL в удаленной базе данных PostgreSQL.

Сервер ClickHouse работает как реплика PostgreSQL. Он читает WAL и выполняет DML запросы. Данные, полученные в результате DDL запросов, не реплицируются, но сами запросы могут быть обработаны (описано ниже).

CREATE DATABASE [ IF NOT EXISTS ] db_name [ ON CLUSTER cluster ]

ENGINE = MaterializedPostgreSQL ( 'host:port' , [ 'database' | database ] , 'user' , 'password' ) [ SETTINGS . . . ]



Параметры движка

host:port — адрес сервера PostgreSQL.

— адрес сервера PostgreSQL. database — имя базы данных на удалённом сервере.

— имя базы данных на удалённом сервере. user — пользователь PostgreSQL.

— пользователь PostgreSQL. password — пароль пользователя.

ATTACH TABLE postgres_database . new_table ;



При указании конкретного списка таблиц в базе с помощью настройки materialized_postgresql_tables_list, он будет обновлен (в .sql метаданных) на актуальный с учетом таблиц, добавленных с помощью запроса ATTACH TABLE .

DETACH TABLE postgres_database . table_to_remove ;



CREATE DATABASE database1

ENGINE = MaterializedPostgreSQL ( 'postgres1:5432' , 'postgres_database' , 'postgres_user' , 'postgres_password' )

SETTINGS materialized_postgresql_max_block_size = 65536 ,

materialized_postgresql_tables_list = 'table1,table2,table3' ;



SELECT * FROM database1 . table1 ;



Настройки можно при необходимости изменить с помощью DDL запроса. Однако с помощью него нельзя изменить настройку materialized_postgresql_tables_list , для обновления списка таблиц в данной настройке нужно использовать запрос ATTACH TABLE .

ALTER DATABASE postgres_database MODIFY SETTING materialized_postgresql_max_block_size = < new_size > ;



Настройка wal_level должна иметь значение logical , параметр max_replication_slots должен быть равен по меньшей мере 2 в конфигурационном файле в PostgreSQL. Каждая реплицируемая таблица должна иметь один из следующих репликационных идентификаторов:

первичный ключ (по умолчанию)

индекс

postgres

postgres

postgres



Первичный ключ всегда проверяется первым. Если он отсутствует, то проверяется индекс, определенный как replica identity index (репликационный идентификатор). Если индекс используется в качестве репликационного идентификатора, то в таблице должен быть только один такой индекс. Вы можете проверить, какой тип используется для указанной таблицы, выполнив следующую команду:

postgres

WHEN 'd' THEN 'default'

WHEN 'n' THEN 'nothing'

WHEN 'f' THEN 'full'

WHEN 'i' THEN 'index'

END AS replica_identity

FROM pg_class

WHERE oid = 'postgres_table' ::regclass ;

