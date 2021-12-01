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[экспериментальный] MaterializedMySQL

Это экспериментальный движок, который не следует использовать в продакшене.

Создает базу данных ClickHouse со всеми таблицами, существующими в MySQL, и всеми данными в этих таблицах.

Сервер ClickHouse работает как реплика MySQL. Он читает файл binlog и выполняет DDL and DML-запросы.

CREATE DATABASE [ IF NOT EXISTS ] db_name [ ON CLUSTER cluster ]

ENGINE = MaterializedMySQL ( 'host:port' , [ 'database' | database ] , 'user' , 'password' ) [ SETTINGS . . . ]



Параметры движка

host:port — адрес сервера MySQL.

— адрес сервера MySQL. database — имя базы данных на удалённом сервере.

— имя базы данных на удалённом сервере. user — пользователь MySQL.

— пользователь MySQL. password — пароль пользователя.

Настройки движка

max_rows_in_buffer — максимальное количество строк, содержимое которых может кешироваться в памяти (для одной таблицы и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию: 65 505 .

— максимальное количество строк, содержимое которых может кешироваться в памяти (для одной таблицы и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию: . max_bytes_in_buffer — максимальное количество байтов, которое разрешено кешировать в памяти (для одной таблицы и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию: 1 048 576 .

— максимальное количество байтов, которое разрешено кешировать в памяти (для одной таблицы и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию: . max_rows_in_buffers — максимальное количество строк, содержимое которых может кешироваться в памяти (для базы данных и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию: 65 505 .

— максимальное количество строк, содержимое которых может кешироваться в памяти (для базы данных и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию: . max_bytes_in_buffers — максимальное количество байтов, которое разрешено кешировать данным в памяти (для базы данных и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию: 1 048 576 .

— максимальное количество байтов, которое разрешено кешировать данным в памяти (для базы данных и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию: . max_flush_data_time — максимальное время в миллисекундах, в течение которого разрешено кешировать данные в памяти (для базы данных и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества указанного периода, данные будут материализованы. Значение по умолчанию: 1000 .

— максимальное время в миллисекундах, в течение которого разрешено кешировать данные в памяти (для базы данных и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества указанного периода, данные будут материализованы. Значение по умолчанию: . max_wait_time_when_mysql_unavailable — интервал между повторными попытками, если MySQL недоступен. Указывается в миллисекундах. Отрицательное значение отключает повторные попытки. Значение по умолчанию: 1000 .

— интервал между повторными попытками, если MySQL недоступен. Указывается в миллисекундах. Отрицательное значение отключает повторные попытки. Значение по умолчанию: . allows_query_when_mysql_lost — признак, разрешен ли запрос к материализованной таблице при потере соединения с MySQL. Значение по умолчанию: 0 ( false ).

CREATE DATABASE mysql ENGINE = MaterializedMySQL ( 'localhost:3306' , 'db' , 'user' , '***' )

SETTINGS

allows_query_when_mysql_lost = true ,

max_wait_time_when_mysql_unavailable = 10000 ;



Настройки на стороне MySQL-сервера

Для правильной работы MaterializedMySQL следует обязательно указать на сервере MySQL следующие параметры конфигурации:

default_authentication_plugin = mysql_native_password — MaterializedMySQL может авторизоваться только с помощью этого метода.

gtid_mode = on — ведение журнала на основе GTID является обязательным для обеспечения правильной репликации. :::note "Внимание" При включении gtid_mode вы также должны указать enforce_gtid_consistency = on . :::

При работе с движком баз данных MaterializedMySQL используются таблицы семейства ReplacingMergeTree с виртуальными столбцами _sign и _version .

_version — счетчик транзакций. Тип UInt64.

— счетчик транзакций. Тип UInt64. _sign — метка удаления. Тип Int8. Возможные значения: 1 — строка не удалена, -1 — строка удалена.

— метка удаления. Тип Int8. Возможные значения:

MySQL ClickHouse TINY Int8 SHORT Int16 INT24 Int32 LONG UInt32 LONGLONG UInt64 FLOAT Float32 DOUBLE Float64 DECIMAL, NEWDECIMAL Decimal DATE, NEWDATE Date DATETIME, TIMESTAMP DateTime DATETIME2, TIMESTAMP2 DateTime64 ENUM Enum STRING String VARCHAR, VAR_STRING String BLOB String BINARY FixedString

Тип Nullable поддерживается.

Другие типы не поддерживаются. Если таблица MySQL содержит столбец другого типа, ClickHouse выдаст исключение "Неподдерживаемый тип данных" ("Unhandled data type") и остановит репликацию.

Кроме ограничений на типы данных, существует несколько ограничений по сравнению с базами данных MySQL, которые следует решить до того, как станет возможной репликация:

Каждая таблица в MySQL должна содержать PRIMARY KEY .

. Репликация для таблиц, содержащих строки со значениями полей ENUM вне диапазона значений (определяется размерностью ENUM ), не будет работать.

DDL-запросы в MySQL конвертируются в соответствующие DDL-запросы в ClickHouse (ALTER, CREATE, DROP, RENAME). Если ClickHouse не может конвертировать какой-либо DDL-запрос, он его игнорирует.

Данные являются неизменяемыми со стороны пользователя ClickHouse, но автоматически обновляются путём репликации следующих запросов из MySQL:

Запрос INSERT конвертируется в ClickHouse в INSERT с _sign=1 .

Запрос DELETE конвертируется в ClickHouse в INSERT с _sign=-1 .

Запрос UPDATE конвертируется в ClickHouse в INSERT с _sign=-1 и INSERT с _sign=1 .

Запрос SELECT из таблиц движка MaterializedMySQL имеет некоторую специфику:

Если в запросе SELECT напрямую не указан столбец _version , то используется модификатор FINAL. Таким образом, выбираются только строки с MAX(_version) .

Если в запросе SELECT напрямую не указан столбец _sign , то по умолчанию используется WHERE _sign=1 . Таким образом, удаленные строки не включаются в результирующий набор.

Результат включает комментарии к столбцам, если они существуют в таблицах базы данных MySQL.

Секции PRIMARY KEY и INDEX в MySQL конвертируются в кортежи ORDER BY в таблицах ClickHouse.

В таблицах ClickHouse данные физически хранятся в том порядке, который определяется секцией ORDER BY . Чтобы физически перегруппировать данные, используйте материализованные представления.

Примечание

Строки с _sign=-1 физически не удаляются из таблиц.

физически не удаляются из таблиц. Каскадные запросы UPDATE/DELETE не поддерживаются движком MaterializedMySQL .

не поддерживаются движком . Репликация может быть легко нарушена.

Прямые операции изменения данных в таблицах и базах данных MaterializedMySQL запрещены.

запрещены. На работу MaterializedMySQL влияет настройка optimize_on_insert. Когда таблица на MySQL сервере меняется, происходит слияние данных в соответсвующей таблице в базе данных MaterializedMySQL .

Запросы в MySQL:

mysql > CREATE DATABASE db ;

mysql > CREATE TABLE db . test ( a INT PRIMARY KEY , b INT ) ;

mysql > INSERT INTO db . test VALUES ( 1 , 11 ) , ( 2 , 22 ) ;

mysql > DELETE FROM db . test WHERE a = 1 ;

mysql > ALTER TABLE db . test ADD COLUMN c VARCHAR ( 16 ) ;

mysql > UPDATE db . test SET c = 'Wow!' , b = 222 ;

mysql > SELECT * FROM test ;



+---+------+------+

| a | b | c |

+---+------+------+

| 2 | 222 | Wow! |

+---+------+------+



База данных в ClickHouse, обмен данными с сервером MySQL:

База данных и созданная таблица:

CREATE DATABASE mysql ENGINE = MaterializedMySQL ( 'localhost:3306' , 'db' , 'user' , '***' ) ;

SHOW TABLES FROM mysql ;



┌─name─┐

│ test │

└──────┘



После вставки данных:

SELECT * FROM mysql . test ;



┌─a─┬──b─┐

│ 1 │ 11 │

│ 2 │ 22 │

└───┴────┘



После удаления данных, добавления столбца и обновления:

SELECT * FROM mysql . test ;



┌─a─┬───b─┬─c────┐

│ 2 │ 222 │ Wow! │

└───┴─────┴──────┘



Оригинальная статья