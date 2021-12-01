[экспериментальный] MaterializedMySQL
Это экспериментальный движок, который не следует использовать в продакшене.
Создает базу данных ClickHouse со всеми таблицами, существующими в MySQL, и всеми данными в этих таблицах.
Сервер ClickHouse работает как реплика MySQL. Он читает файл binlog и выполняет DDL and DML-запросы.
Создание базы данных
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster]
ENGINE = MaterializedMySQL('host:port', ['database' | database], 'user', 'password') [SETTINGS ...]
Параметры движка
host:port— адрес сервера MySQL.
database— имя базы данных на удалённом сервере.
user— пользователь MySQL.
password— пароль пользователя.
Настройки движка
max_rows_in_buffer— максимальное количество строк, содержимое которых может кешироваться в памяти (для одной таблицы и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию:
65 505.
max_bytes_in_buffer— максимальное количество байтов, которое разрешено кешировать в памяти (для одной таблицы и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию:
1 048 576.
max_rows_in_buffers— максимальное количество строк, содержимое которых может кешироваться в памяти (для базы данных и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию:
65 505.
max_bytes_in_buffers— максимальное количество байтов, которое разрешено кешировать данным в памяти (для базы данных и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества строк, данные будут материализованы. Значение по умолчанию:
1 048 576.
max_flush_data_time— максимальное время в миллисекундах, в течение которого разрешено кешировать данные в памяти (для базы данных и данных кеша, которые невозможно запросить). При превышении количества указанного периода, данные будут материализованы. Значение по умолчанию:
1000.
max_wait_time_when_mysql_unavailable— интервал между повторными попытками, если MySQL недоступен. Указывается в миллисекундах. Отрицательное значение отключает повторные попытки. Значение по умолчанию:
1000.
allows_query_when_mysql_lost— признак, разрешен ли запрос к материализованной таблице при потере соединения с MySQL. Значение по умолчанию:
0(
false).
CREATE DATABASE mysql ENGINE = MaterializedMySQL('localhost:3306', 'db', 'user', '***')
SETTINGS
allows_query_when_mysql_lost=true,
max_wait_time_when_mysql_unavailable=10000;
Настройки на стороне MySQL-сервера
Для правильной работы
MaterializedMySQL следует обязательно указать на сервере MySQL следующие параметры конфигурации:
default_authentication_plugin = mysql_native_password—
MaterializedMySQLможет авторизоваться только с помощью этого метода.
gtid_mode = on— ведение журнала на основе GTID является обязательным для обеспечения правильной репликации.
:::note "Внимание" При включении
gtid_modeвы также должны указать
enforce_gtid_consistency = on. :::
Виртуальные столбцы
При работе с движком баз данных
MaterializedMySQL используются таблицы семейства ReplacingMergeTree с виртуальными столбцами
_sign и
_version.
_version— счетчик транзакций. Тип UInt64.
_sign— метка удаления. Тип Int8. Возможные значения:
1— строка не удалена,
-1— строка удалена.
Поддержка типов данных
|MySQL
|ClickHouse
|TINY
|Int8
|SHORT
|Int16
|INT24
|Int32
|LONG
|UInt32
|LONGLONG
|UInt64
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|DECIMAL, NEWDECIMAL
|Decimal
|DATE, NEWDATE
|Date
|DATETIME, TIMESTAMP
|DateTime
|DATETIME2, TIMESTAMP2
|DateTime64
|ENUM
|Enum
|STRING
|String
|VARCHAR, VAR_STRING
|String
|BLOB
|String
|BINARY
|FixedString
Тип Nullable поддерживается.
Другие типы не поддерживаются. Если таблица MySQL содержит столбец другого типа, ClickHouse выдаст исключение "Неподдерживаемый тип данных" ("Unhandled data type") и остановит репликацию.
Особенности и рекомендации
Ограничения совместимости
Кроме ограничений на типы данных, существует несколько ограничений по сравнению с базами данных MySQL, которые следует решить до того, как станет возможной репликация:
- Каждая таблица в MySQL должна содержать
PRIMARY KEY.
- Репликация для таблиц, содержащих строки со значениями полей
ENUMвне диапазона значений (определяется размерностью
ENUM), не будет работать.
DDL-запросы
DDL-запросы в MySQL конвертируются в соответствующие DDL-запросы в ClickHouse (ALTER, CREATE, DROP, RENAME). Если ClickHouse не может конвертировать какой-либо DDL-запрос, он его игнорирует.
Репликация данных
Данные являются неизменяемыми со стороны пользователя ClickHouse, но автоматически обновляются путём репликации следующих запросов из MySQL:
Запрос
INSERTконвертируется в ClickHouse в
INSERTс
_sign=1.
Запрос
DELETEконвертируется в ClickHouse в
INSERTс
_sign=-1.
Запрос
UPDATEконвертируется в ClickHouse в
INSERTс
_sign=-1и
INSERTс
_sign=1.
Выборка из таблиц движка MaterializedMySQL
Запрос
SELECT из таблиц движка
MaterializedMySQL имеет некоторую специфику:
Если в запросе
SELECTнапрямую не указан столбец
_version, то используется модификатор FINAL. Таким образом, выбираются только строки с
MAX(_version).
Если в запросе
SELECTнапрямую не указан столбец
_sign, то по умолчанию используется
WHERE _sign=1. Таким образом, удаленные строки не включаются в результирующий набор.
Результат включает комментарии к столбцам, если они существуют в таблицах базы данных MySQL.
Конвертация индексов
Секции
PRIMARY KEY и
INDEX в MySQL конвертируются в кортежи
ORDER BY в таблицах ClickHouse.
В таблицах ClickHouse данные физически хранятся в том порядке, который определяется секцией
ORDER BY. Чтобы физически перегруппировать данные, используйте материализованные представления.
Примечание
- Строки с
_sign=-1физически не удаляются из таблиц.
- Каскадные запросы
UPDATE/DELETEне поддерживаются движком
MaterializedMySQL.
- Репликация может быть легко нарушена.
- Прямые операции изменения данных в таблицах и базах данных
MaterializedMySQLзапрещены.
- На работу
MaterializedMySQLвлияет настройка optimize_on_insert. Когда таблица на MySQL сервере меняется, происходит слияние данных в соответсвующей таблице в базе данных
MaterializedMySQL.
Примеры использования
Запросы в MySQL:
mysql> CREATE DATABASE db;
mysql> CREATE TABLE db.test (a INT PRIMARY KEY, b INT);
mysql> INSERT INTO db.test VALUES (1, 11), (2, 22);
mysql> DELETE FROM db.test WHERE a=1;
mysql> ALTER TABLE db.test ADD COLUMN c VARCHAR(16);
mysql> UPDATE db.test SET c='Wow!', b=222;
mysql> SELECT * FROM test;
+---+------+------+
| a | b | c |
+---+------+------+
| 2 | 222 | Wow! |
+---+------+------+
База данных в ClickHouse, обмен данными с сервером MySQL:
База данных и созданная таблица:
CREATE DATABASE mysql ENGINE = MaterializedMySQL('localhost:3306', 'db', 'user', '***');
SHOW TABLES FROM mysql;
┌─name─┐
│ test │
└──────┘
После вставки данных:
SELECT * FROM mysql.test;
┌─a─┬──b─┐
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 22 │
└───┴────┘
После удаления данных, добавления столбца и обновления:
SELECT * FROM mysql.test;
┌─a─┬───b─┬─c────┐
│ 2 │ 222 │ Wow! │
└───┴─────┴──────┘