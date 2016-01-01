Резервное копирование

Резервное копирование базы данных позволяет мгновенно подключать таблицу/базу данных из резервных копий в режиме только для чтения.

Резервное копирование базы данных работает как с инкрементными, так и с неинкрементными резервными копиями.

Резервное место может быть любым допустимым резервным назначением, таким как Disk , S3 , File .

При использовании резервного назначения Disk запрос на создание базы данных из резервной копии выглядит следующим образом:

Параметры движка

database_name_inside_backup — Название базы данных внутри резервной копии.

— Название базы данных внутри резервной копии. backup_destination — Резервное назначение.

Давайте сделаем пример с резервным назначением Disk . Сначала настроим диск для резервного копирования в storage.xml :

Пример использования. Давайте создадим тестовую базу данных, таблицы, вставим данные и затем создадим резервную копию:

Теперь у нас есть резервная копия test_database_backup , давайте создадим базу данных Backup:

Теперь мы можем выполнять запросы к любой таблице из базы данных:

Также возможно работать с этой базой данных Backup как с обычной базой данных. Например, выполнять запросы к таблицам в ней: