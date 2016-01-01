Резервное копирование
Резервное копирование базы данных позволяет мгновенно подключать таблицу/базу данных из резервных копий в режиме только для чтения.
Резервное копирование базы данных работает как с инкрементными, так и с неинкрементными резервными копиями.
Создание базы данных
Резервное место может быть любым допустимым резервным назначением, таким как
Disk,
S3,
File.
При использовании резервного назначения
Disk запрос на создание базы данных из резервной копии выглядит следующим образом:
Параметры движка
database_name_inside_backup— Название базы данных внутри резервной копии.
backup_destination— Резервное назначение.
Пример использования
Давайте сделаем пример с резервным назначением
Disk. Сначала настроим диск для резервного копирования в
storage.xml:
Пример использования. Давайте создадим тестовую базу данных, таблицы, вставим данные и затем создадим резервную копию:
Теперь у нас есть резервная копия
test_database_backup, давайте создадим базу данных Backup:
Теперь мы можем выполнять запросы к любой таблице из базы данных:
Также возможно работать с этой базой данных Backup как с обычной базой данных. Например, выполнять запросы к таблицам в ней: