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Atomic

Поддерживает неблокирующие запросы DROP TABLE и RENAME TABLE и атомарные запросы EXCHANGE TABLES. Движок Atomic используется по умолчанию.

CREATE DATABASE test [ ENGINE = Atomic ] ;



Каждая таблица в базе данных Atomic имеет уникальный UUID и хранит данные в папке /clickhouse_path/store/xxx/xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy/ , где xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy - это UUID таблицы. Обычно UUID генерируется автоматически, но пользователь также может явно указать UUID в момент создания таблицы (однако это не рекомендуется). Для отображения UUID в запросе SHOW CREATE вы можете использовать настройку show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil. Результат выполнения в таком случае будет иметь вид:

CREATE TABLE name UUID '28f1c61c-2970-457a-bffe-454156ddcfef' ( n UInt64 ) ENGINE = . . . ;



Запросы RENAME выполняются без изменения UUID и перемещения табличных данных. Эти запросы не ожидают завершения использующих таблицу запросов и выполняются мгновенно.

При выполнении запроса DROP TABLE никакие данные не удаляются. Таблица помечается как удаленная, метаданные перемещаются в папку /clickhouse_path/metadata_dropped/ и база данных уведомляет фоновый поток. Задержка перед окончательным удалением данных задается настройкой database_atomic_delay_before_drop_table_sec. Вы можете задать синхронный режим, определяя модификатор SYNC . Используйте для этого настройку database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously. В этом случае запрос DROP ждет завершения SELECT , INSERT и других запросов, которые используют таблицу. Таблица будет фактически удалена, когда она не будет использоваться.

Запрос EXCHANGE атомарно меняет местами две таблицы или два словаря. Например, вместо неатомарной операции:

RENAME TABLE new_table TO tmp , old_table TO new_table , tmp TO old_table ;



вы можете использовать один атомарный запрос:

EXCHANGE TABLES new_table AND old_table ;



Для таблиц ReplicatedMergeTree рекомендуется не указывать параметры движка - путь в ZooKeeper и имя реплики. В этом случае будут использоваться параметры конфигурации: default_replica_path и default_replica_name. Если вы хотите определить параметры движка явно, рекомендуется использовать макрос {uuid} . Это удобно, так как автоматически генерируются уникальные пути для каждой таблицы в ZooKeeper.