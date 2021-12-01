Atomic
Поддерживает неблокирующие запросы DROP TABLE и RENAME TABLE и атомарные запросы EXCHANGE TABLES. Движок
Atomic используется по умолчанию.
Создание БД
CREATE DATABASE test [ENGINE = Atomic];
Особенности и рекомендации
UUID
Каждая таблица в базе данных
Atomic имеет уникальный UUID и хранит данные в папке
/clickhouse_path/store/xxx/xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy/, где
xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy - это UUID таблицы.
Обычно UUID генерируется автоматически, но пользователь также может явно указать UUID в момент создания таблицы (однако это не рекомендуется). Для отображения UUID в запросе
SHOW CREATE вы можете использовать настройку show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil. Результат выполнения в таком случае будет иметь вид:
CREATE TABLE name UUID '28f1c61c-2970-457a-bffe-454156ddcfef' (n UInt64) ENGINE = ...;
RENAME TABLE
Запросы RENAME выполняются без изменения UUID и перемещения табличных данных. Эти запросы не ожидают завершения использующих таблицу запросов и выполняются мгновенно.
DROP/DETACH TABLE
При выполнении запроса
DROP TABLE никакие данные не удаляются. Таблица помечается как удаленная, метаданные перемещаются в папку
/clickhouse_path/metadata_dropped/ и база данных уведомляет фоновый поток. Задержка перед окончательным удалением данных задается настройкой database_atomic_delay_before_drop_table_sec.
Вы можете задать синхронный режим, определяя модификатор
SYNC. Используйте для этого настройку database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously. В этом случае запрос
DROP ждет завершения
SELECT,
INSERT и других запросов, которые используют таблицу. Таблица будет фактически удалена, когда она не будет использоваться.
EXCHANGE TABLES/DICTIONARIES
Запрос EXCHANGE атомарно меняет местами две таблицы или два словаря. Например, вместо неатомарной операции:
RENAME TABLE new_table TO tmp, old_table TO new_table, tmp TO old_table;
вы можете использовать один атомарный запрос:
EXCHANGE TABLES new_table AND old_table;
ReplicatedMergeTree in Atomic Database
Для таблиц ReplicatedMergeTree рекомендуется не указывать параметры движка - путь в ZooKeeper и имя реплики. В этом случае будут использоваться параметры конфигурации: default_replica_path и default_replica_name. Если вы хотите определить параметры движка явно, рекомендуется использовать макрос
{uuid}. Это удобно, так как автоматически генерируются уникальные пути для каждой таблицы в ZooKeeper.
Смотрите также
- Системная таблица system.databases.