system.fail_points
Содержит список всех доступных точек отказа, зарегистрированных на сервере, с указанием их типа и того, включены ли они в данный момент.
Точки отказа могут быть включены и отключены во время работы с помощью команд
SYSTEM ENABLE FAILPOINT и
SYSTEM DISABLE FAILPOINT.
Столбцы
name(String) — Имя failpoint-а.
type(Enum8) — Тип failpoint-а. Возможные значения:
'once'— Срабатывает один раз и затем автоматически отключается.
'regular'— Срабатывает каждый раз при срабатывании failpoint-а.
'pauseable_once'— Блокирует выполнение один раз до явного возобновления.
'pauseable'— Блокирует выполнение каждый раз при срабатывании failpoint-а до явного возобновления.
enabled(UInt8) — Включен ли в данный момент failpoint.
1означает включен,
0— выключен.