system.fail_points

Содержит список всех доступных точек отказа, зарегистрированных на сервере, с указанием их типа и того, включены ли они в данный момент.

Точки отказа могут быть включены и отключены во время работы с помощью команд SYSTEM ENABLE FAILPOINT и SYSTEM DISABLE FAILPOINT.

Столбцы

  • name (String) — Имя failpoint-а.
  • type (Enum8) — Тип failpoint-а. Возможные значения:
    • 'once' — Срабатывает один раз и затем автоматически отключается.
    • 'regular' — Срабатывает каждый раз при срабатывании failpoint-а.
    • 'pauseable_once' — Блокирует выполнение один раз до явного возобновления.
    • 'pauseable' — Блокирует выполнение каждый раз при срабатывании failpoint-а до явного возобновления.
  • enabled (UInt8) — Включен ли в данный момент failpoint. 1 означает включен, 0 — выключен.

Пример

SYSTEM ENABLE FAILPOINT replicated_merge_tree_insert_retry_pause;
SELECT * FROM system.fail_points WHERE enabled = 1

┌─name──────────────────────────────────────┬─type────────────┬─enabled─┐
│ replicated_merge_tree_insert_retry_pause  │ pauseable_once  │       1 │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┘