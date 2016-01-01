system.fail_points

Содержит список всех доступных точек отказа, зарегистрированных на сервере, с указанием их типа и того, включены ли они в данный момент.

Точки отказа могут быть включены и отключены во время работы с помощью команд SYSTEM ENABLE FAILPOINT и SYSTEM DISABLE FAILPOINT .

name (String) — Имя failpoint-а.

(String) — Имя failpoint-а. type (Enum8) — Тип failpoint-а. Возможные значения: 'once' — Срабатывает один раз и затем автоматически отключается. 'regular' — Срабатывает каждый раз при срабатывании failpoint-а. 'pauseable_once' — Блокирует выполнение один раз до явного возобновления. 'pauseable' — Блокирует выполнение каждый раз при срабатывании failpoint-а до явного возобновления.

(Enum8) — Тип failpoint-а. Возможные значения: enabled (UInt8) — Включен ли в данный момент failpoint. 1 означает включен, 0 — выключен.

SYSTEM ENABLE FAILPOINT replicated_merge_tree_insert_retry_pause; SELECT * FROM system.fail_points WHERE enabled = 1