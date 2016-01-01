Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Движок таблиц Alias

Движок таблиц Alias является ссылкой на другую таблицу.

Использование в сервере ClickHouse

ENGINE = Alias(database_name.table_name)
-- or
ENGINE = Alias(database_name, table_name)
-- or
ENGINE = Alias(UUID)
  • Параметры database_name и table_name указывают на базу данных и название ссылаемой таблицы.
  • Параметр UUID указывает на UUID ссылаемой таблицы.

Определение схемы таблицы запрещено для Alias таблицы, так как она всегда должна соответствовать ссылаемой таблице.

Пример

1. Создайте таблицу ref_table и таблицу alias_table как alias для ref_table:

create table ref_table (id UInt32, name String) Engine=MergeTree order by id;
create table alias_table Engine=Alias(default.ref_table);
create table alias_table_with_uuid Engine=Alias('5a39dc94-7b13-432a-b96e-b92cb12957d3');

2. Вставьте данные в ref_table или alias_table:

insert into ref_table values (1, 'one'), (2, 'two'), (3, 'three');
insert into alias_table values (4, 'four');

3. Запросите данные:

select * from alias_table order by id;

Особенности реализации

Операции с хранилищем Alias будут направлены на его ссылаемую таблицу.