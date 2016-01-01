Движок таблиц Alias

Движок таблиц Alias является ссылкой на другую таблицу.

ENGINE = Alias(database_name.table_name) -- or ENGINE = Alias(database_name, table_name) -- or ENGINE = Alias(UUID)

Параметры database_name и table_name указывают на базу данных и название ссылаемой таблицы.

Параметр UUID указывает на UUID ссылаемой таблицы.

Определение схемы таблицы запрещено для Alias таблицы, так как она всегда должна соответствовать ссылаемой таблице.

1. Создайте таблицу ref_table и таблицу alias_table как alias для ref_table :

create table ref_table (id UInt32, name String) Engine=MergeTree order by id; create table alias_table Engine=Alias(default.ref_table); create table alias_table_with_uuid Engine=Alias('5a39dc94-7b13-432a-b96e-b92cb12957d3');

2. Вставьте данные в ref_table или alias_table :

insert into ref_table values (1, 'one'), (2, 'two'), (3, 'three'); insert into alias_table values (4, 'four');

3. Запросите данные:

select * from alias_table order by id;