Движок таблиц Alias
Движок таблиц Alias является ссылкой на другую таблицу.
Использование в сервере ClickHouse
- Параметры
database_nameи
table_nameуказывают на базу данных и название ссылаемой таблицы.
- Параметр
UUIDуказывает на UUID ссылаемой таблицы.
Определение схемы таблицы запрещено для Alias таблицы, так как она всегда должна соответствовать ссылаемой таблице.
Пример
1. Создайте таблицу
ref_table и таблицу
alias_table как alias для
ref_table:
2. Вставьте данные в
ref_table или
alias_table:
3. Запросите данные:
Особенности реализации
Операции с хранилищем
Alias будут направлены на его ссылаемую таблицу.