#[no_mangle]

pub unsafe extern "C" fn blake3_apply_shim(

begin: *const c_char,

_size: u32,

out_char_data: *mut u8,

) -> *mut c_char {

if begin.is_null() {

let err_str = CString::new("input was a null pointer").unwrap();

return err_str.into_raw();

}

let mut hasher = Hasher::new();

let input_bytes = CStr::from_ptr(begin);

let input_res = input_bytes.to_bytes();

hasher.update(input_res);

let mut reader = hasher.finalize_xof();

reader.fill(std::slice::from_raw_parts_mut(out_char_data, OUT_LEN));

std::ptr::null_mut()

}