Интеграция библиотек на языке Rust в ClickHouse.

Интеграция библиотек будет описываться на основе работы проведенной для библиотеки BLAKE3.

Первым шагом интеграции является создание форка библиотеки для внесения дальнейших изменений по совместимости методов на Rust с C/C++.

В форке необходимо будет изменить конфигурацию Cargo.toml, сменив таргет на статическую библиотеку. Кроме того, необходимо добавить crate cbindgen для его дальнейшего использования при сборке.

Необходимо создать либо отредактировать сборочный скрипт build.rs, добавив в него запуск cbindgen - автогенератора заголовочных файлов .h. Пример такого запуска можно увидеть в build.rs для BLAKE3:

let crate_dir = env::var("CARGO_MANIFEST_DIR").unwrap();



let package_name = env::var("CARGO_PKG_NAME").unwrap();

let output_file = ("include/".to_owned() + &format!("{}.h", package_name)).to_string();



match cbindgen::generate(&crate_dir) {

Ok(header) => {

header.write_to_file(&output_file);

}

Err(err) => {

panic!("{}", err)

}

}



Скрипт назначает директорию для создания залоговочного файла и в конце запускает метод генерации cbindgen.

Далее необходимо подключить библиотеку к CMake. В BLAKE3 для этого были созданы два файла - CMakeLists.txt и файл, содержащий функцию для запуска cargo build как таргета, - build_rust_lib.cmake. Последний стоит скопировать в подключаемую библиотеку и отредактировать в соотвествии с требуемыми параметрами для сборки - добавить флаги или какие-либо настройки для разных архитектур.

Завершив настройку CMake, можно приступить к созданию методов-прослоек, которые обеспечат совместимость библиотеки и остального кода ClickHouse. В частности, рассмотрим такой метод, написанный для BLAKE3:

#[no_mangle]

pub unsafe extern "C" fn blake3_apply_shim(

begin: *const c_char,

_size: u32,

out_char_data: *mut u8,

) -> *mut c_char {

if begin.is_null() {

let err_str = CString::new("input was a null pointer").unwrap();

return err_str.into_raw();

}

let mut hasher = Hasher::new();

let input_bytes = CStr::from_ptr(begin);

let input_res = input_bytes.to_bytes();

hasher.update(input_res);

let mut reader = hasher.finalize_xof();

reader.fill(std::slice::from_raw_parts_mut(out_char_data, OUT_LEN));

std::ptr::null_mut()

}



На вход метод принимает строку в C-совместимом формате, её размер и указатель, в который будет положен результат. Кроме того, для того, чтобы иметь возможность вывести ошибку, метод возвращает строку с ней как результат работы (и нулевой указатель в случае отсутствия ошибок). C-совместимые не используются в методах BLAKE3, поэтому они конвертируются посредством соотвествующих структур и методов в привычные форматы для языка Rust. Далее запускаются оригинальные методы библиотеки. Их результат следует преобразовать обратно в C-совместимые структуры, однако в данном случае удается избежать обратной конвертации, поскольку библиотека поддерживает запись напрямую по указателю *mut u8.

Кроме того, стоит отметить обязательность аттрибута # [no_mangle] и указания extern "C" для всех таких методов. Без них не удастся провести корректную совместимую с C/C++ компиляцию и автогенерацию заголовков.

После этих действий можно протестировать компиляцию и работу методов на небольшом проекте для выявляения несовместимостей и ошибок. Если возникают пробемы с генерацией заголовков, может потребоваться поработать с конфигурацией cbindgen через файл cbindgen.toml, найти который можно либо в BLAKE3, либо взяв оригинальный темплейт разработчика cbindgen: https://github.com/eqrion/cbindgen/blob/master/template.toml.

В заключение, стоит отметить пару пробелм, возникших при интеграции BLAKE3: 1) Некоторые архитектуры могут потребовать настройки компиляции в build.rs и в build_rust_lib.cmake в связи со своими особенностями. 2) MemorySanitizer плохо понимает инициализацию памяти в Rust, поэтому для избежания ложноположительных срабатываний для BLAKE3 был создан альтернативный метод, который более явно, но при этом медленнее, инициализировал память. Он компилируется только для сборки с MemorySanitizer и в релиз не попадает. Вероятно, возможны и более красивые способы решения этой проблемы, но при интеграции BLAKE3 они не были обнаружены.