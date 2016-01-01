Соберите ClickHouse с помощью DEFLATE_QPL
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Убедитесь, что ваша хост-машина соответствует требованиям предварительным условиям QPL.
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deflate_qpl включен по умолчанию во время сборки cmake. В случае, если вы случайно измените это, пожалуйста, дважды проверьте флаг сборки: ENABLE_QPL=1.
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Для общих требований, пожалуйста, обратитесь к общим инструкциям по сборке ClickHouse.
Запустите тестирование с DEFLATE_QPL
Список файлов
Папки
benchmark_sample в qpl-cmake предоставляют пример запуска тестирования с помощью python-скриптов:
client_scripts содержит python-скрипты для выполнения типичного тестирования, например:
client_stressing_test.py: скрипт на python для стресстестирования запросов с [1~4] серверами.
queries_ssb.sql: файл со списком всех запросов для Star Schema Benchmark.
allin1_ssb.sh: Этот shell-скрипт автоматически выполняет весь процесс тестирования в одном.
database_files означает, что он будет хранить файлы базы данных в соответствии с кодеками lz4/deflate/zstd.
Автоматический запуск тестирования для Star Schema:
После завершения проверьте все результаты в этой папке:
./output/.
Если вы столкнулись с неудачей, пожалуйста, выполните тестирование вручную, как указано в следующих разделах.
Определение
[CLICKHOUSE_EXE] означает путь к исполняемой программе clickhouse.
Окружение
- CPU: Sapphire Rapid
- Требования к ОС обратитесь к Системным требованиям для QPL
- Настройка IAA смотрите Конфигурацию ускорителя
- Установите модули python:
[Самопроверка для IAA]
Ожидаемый вывод будет таким:
Если вы ничего не видите в выводе, это означает, что IAA не готов к работе. Пожалуйста, проверьте настройку IAA еще раз.
Генерация сырых данных
Используйте
dbgen, чтобы сгенерировать 100 миллионов строк данных с параметрами:
-s 20
Ожидается, что файлы типа
*.tbl будут выводиться в
./benchmark_sample/rawdata_dir/ssb-dbgen:
Настройка базы данных
Настройте базу данных с кодеком LZ4
Здесь вы должны увидеть сообщение
Connected to ClickHouse server в консоли, что означает, что клиент успешно установил соединение с сервером.
Завершите три шага, упомянутые в Star Schema Benchmark:
- Создание таблиц в ClickHouse
- Вставка данных. Здесь следует использовать
./benchmark_sample/rawdata_dir/ssb-dbgen/*.tblв качестве входных данных.
- Преобразование "звездной схемы" в денормализованную "плоскую схему".
Настройте базу данных с кодеком IAA Deflate
Завершите три шага так же, как и с lz4 выше.
Настройте базу данных с кодеком ZSTD
Завершите три шага так же, как и с lz4 выше.
[Самопроверка] Для каждого кодека (lz4/zstd/deflate) выполните следующий запрос, чтобы убедиться, что базы данных созданы успешно:
Ожидается следующий вывод:
[Самопроверка для кодека IAA Deflate]
Первый раз, когда вы выполняете вставку или запрос от клиента, консоль сервера clickhouse ожидаемо выпустит этот лог:
Если вы этого никогда не находили, но видите другой лог ниже:
Это означает, что устройства IAA не готовы, вам нужно снова проверить настройку IAA.
Тестирование с одним экземпляром
- Перед началом тестирования отключите C6 и установите частотный губернатор CPU на
performance.
- Чтобы устранить влияние памяти на перекрестные сокеты, мы используем
numactl, чтобы связать сервер с одним сокетом и клиента с другим сокетом.
- Один экземпляр означает один сервер, подключенный к одному клиенту.
Теперь запустите тестирование для LZ4/Deflate/ZSTD соответственно:
LZ4:
IAA deflate:
ZSTD:
Теперь три лога должны быть выданы, как ожидалось:
Как проверить метрики производительности:
Мы фокусируемся на QPS, пожалуйста, ищите ключевое слово:
QPS_Final и собирайте статистику.
Тестирование с несколькими экземплярами
- Чтобы уменьшить влияние памяти на слишком много потоков, мы рекомендуем запускать тестирование с несколькими экземплярами.
- Мульти-инстанс означает несколько (2 или 4) серверов, подключенных к соответствующему клиенту.
- Ядра одного сокета нужно делить поровну и назначать серверам соответственно.
- Для многопоточности необходимо создать новую папку для каждого кодека и вставить набор данных, следуя аналогичным шагам, как и для одного экземпляра.
Есть 2 отличия:
- Со стороны клиента необходимо запустить clickhouse с назначенным портом во время создания таблицы и вставки данных.
- Со стороны сервера необходимо запустить clickhouse с конкретным файлом конфигурации xml, в котором был назначен порт. Все пользовательские файлы xml для множественных инстансов предоставлены в ./server_config.
Предположим, что на каждом сокете 60 ядер и возьмем 2 экземпляра в качестве примера. Запустите сервер для первого экземпляра LZ4:
ZSTD:
IAA Deflate:
[Запускаем сервер для второго экземпляра]
LZ4:
ZSTD:
IAA Deflate:
Создание таблиц и вставка данных для второго экземпляра
Создание таблиц:
Вставка данных:
- [TBL_FILE_NAME] представляет имя файла, названного по регулярному выражению: *. tbl в
./benchmark_sample/rawdata_dir/ssb-dbgen.
--port=9001обозначает назначенный порт для экземпляра сервера, который также определяется в config_lz4_s2.xml/config_zstd_s2.xml/config_deflate_s2.xml. Для еще большего количества экземпляров вам нужно заменить его значением: 9002/9003, которые обозначают s3/s4 экземпляр соответственно. Если вы не назначите его, порт по умолчанию будет 9000, который уже используется первым экземпляром.
Тестирование с 2 экземплярами
LZ4:
ZSTD:
IAA deflate
Последний аргумент:
2 в client_stressing_test.py обозначает количество экземпляров. Для большего количества экземпляров вам нужно заменить его значением: 3 или 4. Этот скрипт поддерживает до 4 экземпляров.
Теперь три лога должны быть выданы, как ожидалось:
Как проверить метрики производительности:
Мы фокусируемся на QPS, пожалуйста, ищите ключевое слово:
QPS_Final и собирайте статистику.
Настройка тестирования для 4 экземпляров аналогична 2 экземплярам выше. Мы рекомендуем использовать данные тестирования для 2 экземпляров в качестве окончательного отчета для обзора.
Советы
Каждый раз перед запуском нового сервера clickhouse убедитесь, что не работает фоновой процесс clickhouse, проверьте и убейте старый:
Сравнив список запросов в ./client_scripts/queries_ssb.sql с официальным Star Schema Benchmark, вы найдете, что 3 запроса не включены: Q1.2/Q1.3/Q3.4. Это связано с тем, что использование CPU% для этих запросов очень низкое < 10%, что означает, что они не могут продемонстрировать различия в производительности.